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29 июл 2020

В General Motors собираются продавать автомобили коалам и кенгуру

В General Motors собираются продавать автомобили коалам и кенгуру

Американский концерн General Motors подал заявки на регистрацию нескольких товарных знаков в Австралии – GM Special Vehicles (GMSV) и SV Specialty Vehicles

По данным GM Authority, концерн создаст новый бренд – GMSV. Согласно заявке, он будет охватывать товары и услуги, относящиеся к «самолетам, лодкам, трейлерам, велосипедам, автомобилям и двигателям для них, автобусам, грузовикам и мотоциклам, а также запчастям и аксессуарам для всего вышеперечисленного».

Любопытно, что концерн регистрирует новые товарные знаки для Австралии, ранее заявляя о своих намерениях по завершению продаж автомобилей под маркой Holden в том же самом регионе. Ко всему GM официально подтвердил информацию о том собирается закрыть испытательную лабораторию и дизайн-студии в Мельбурне. Возникает вопрос, зачем бренду регистрировать новые товарные знаки, если по всем признакам он собирается с рынка уходить. Здесь есть два варианта развития событий. Первый - компания регистрирует марки про запас- это стандартная практика, особенно, в рамках реструктуризаций. Второй вариант- компания, все же будет присутствовать на рынке, правда, не в качестве производителя, а импортера.

К слову, этот вариант событий выглядит наиболее вероятным. Дело в том, что на днях в сети появаилась информация о том, что новая компания будет заниматься тем же, чем ранее Holden Special Vehicles (HSV): то есть импортом в Австралию модернизированных моделей Chevrolet (с переделанным на правую сторону рулём). В числе моделей «Шеви» спорткар Camaro, полноразмерный пикап Silverado и, возможно, Corvette. 

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