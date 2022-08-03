В Японии может случиться «Дизельгейт»

Компанию-производителя грузовиков Hino подозревают в махинациях с вредными выбросами. Удар может быть нанесен по репутации всего концерна Toyota, которому Hino и принадлежит

Интересный факт – это проблему автопроизводитель признает, вот только отмечает, что она впервые случилась в 2016 году. Японские власти же полагают, что все произошло гораздо раньше – в 2003 году. Представители японского министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма уже проводят обыски в головном офисе Hino Motors в городке Хино.

Занятно, но компанию также обвиняют в том, что руководство не стало прислушиваться к комментариям инженерного центра, которые не раз пытались предупредить их об экологических нестыковках. Нынешний президент Hino уже сообщил, что создаст новую форму корпоративного управления.