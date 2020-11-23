В Москве заработали новые выделенные полосы

Новые выделенные полосы заработали в Москве на 14 участках дорог. Две из них продолжат существующие

В Москве с 23 ноября открылись новые выделенные полосы для движения общественного транспорта. Об этом сообщает департамент транспорта в своем официальном Telegram-канале. Новые выделенки заработали на 14 участках дорог. Две из них продолжат существующие.

Как объяснили в ведомстве всего на этих участках проходит 105 маршрутов наземного транспорта, в их числе 40 смежных межрегиональных маршрутов. В сутки эти маршруты перевозят ежедневно больше 250 тысяч пассажиров. Среди мест, где появятся выделенные полосы – улица 2-я Машиностроения, улица Ленина (в Зеленограде), улица Лебедева улица Менделеева, Рижская площадь и Осенний бульвар.

Раньше автовладельцы могли заезжать на «выделенки» по выходным. Однако с 7 ноября московские власти лишили их такой возможности. В Дептрансе посчитали, что благодаря нововведению общественный транспорт будет ходить без задержек, жители смогут меньше времени проводить на остановках, а автомобилисты перестанут путаться и получать случайные штрафы.