В МВД победят смерть

Министерство внутренних дел России будет добиваться нулевой смертности на российских автомобильных дорогах к 2030 году.

«Мы продолжаем активную работу, чтобы к 2024 году выйти на снижение смертности в 3,5 раза, а к 2030 году — на нулевой уровень. Такие показатели даже в европейских странах с их качественными дорогами, развитой инфраструктурой и уровнем законопослушности граждан отсутствуют», — приводит ТАСС слова главы МВД России Владимира Колокольцева.

Напомним, что на российских дорогах по итогам 2018 года произошло 168 тыс. ДТП с пострадавшими, при этом темпы снижения аварийности замедлились до 0,8%. Для сравнения: в 2017 году эта цифра составляла 2,5%, в 2016-м — 5,6%.За 12 месяцев прошлого года в России произошло на 1,4% больше аварий по вине нетрезвых водителей легковых автомобилей, на 6,7% — пьяных водителей грузовиков, на 4,9% — пьяных мотоциклистов. По данным ГИБДД, смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%.