Автомобильный портал Motorpage
27 июн 2019

В МВД победят смерть

В МВД победят смерть

Министерство внутренних дел России будет добиваться нулевой смертности на российских автомобильных дорогах к 2030 году.

«Мы продолжаем активную работу, чтобы к 2024 году выйти на снижение смертности в 3,5 раза, а к 2030 году — на нулевой уровень. Такие показатели даже в европейских странах с их качественными дорогами, развитой инфраструктурой и уровнем законопослушности граждан отсутствуют», — приводит ТАСС слова главы МВД России Владимира Колокольцева.

Напомним, что на российских дорогах по итогам 2018 года произошло 168 тыс. ДТП с пострадавшими, при этом темпы снижения аварийности замедлились до 0,8%. Для сравнения: в 2017 году эта цифра составляла 2,5%, в 2016-м — 5,6%.За 12 месяцев прошлого года в России произошло на 1,4% больше аварий по вине нетрезвых водителей легковых автомобилей, на 6,7% — пьяных водителей грузовиков, на 4,9% — пьяных мотоциклистов. По данным ГИБДД, смертность на дорогах России в 2018 году сократилась на 4,6%.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...

В ЦОДД планируют рассекретить адреса камер видеофиксации

27 июня 2019

Mazda запатентовала турбированный роторный двигатель

27 июня 2019
Ravon Nexia

В Россию едут «Равоны»

27 июня 2019
Chevrolet Camaro 2019

Chevrolet может «похоронить» легендарное купе Camaro

27 июня 2019
Peugeot e-Legend Concept 2018

Peugeot пообещала выпустить ретрокупе, если об этом хорошо попросят

26 июня 2019

Правительство направит на поддержку автопрома еще 10 миллиардов рублей

26 июня 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Isuzu D-Max - isuzu d-max 2019 что заставило провести тест обновленного isuzu d-max в тайге? Тест драйв
26 июня 2019

Isuzu D-Max
"Что заставило провести тест обновленного Isuzu D-Max в тайге?"
Hyundai Creta - hyundai creta 2016 показывает женщинам границы экономии
Тест драйв
24 июня 2019

Hyundai Creta
"Hyundai Creta показывает женщинам границы экономии"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 кроссовки, размер s
Тест драйв
20 июня 2019

Lada Granta Cross
"Кроссовки, размер S"
Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 тройка удалая
Автопутешествия
17 июня 2019

Mitsubishi ASX
"Тройка удалая"

Написано новостей:

2 3 6 5 0