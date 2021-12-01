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1 дек 2021

В России размеры автомобильных кредитов достигли рекордных значений.

В России размеры автомобильных кредитов достигли рекордных значений.

По итогам октября нынешнего года средний размер автокредита в России поставил новый рекорд — это 1,22 миллиона рублей. По данным «Национального бюро кредитных историй», это на 0,2% больше предыдущего рекорда, который был поставлен в сентябре. 

Самое интересное заключается в том, что буквально год назад средняя сумма кредита была на 40 процентов ниже текущей, то есть она составляла 870 тысяч рублей.  Финансовые эксперты предполагают, что повышение объемов кредитов связано с ростом цен на машины, а также политикой дилеров, которые продают машины с огромными наценками.

Отметим, что в Москве средний размер автокредита заметно превышает обще­российское значение и составляет 1,83 миллиона рублей. В Подмосковье он достиг 1,53 миллиона, в Санкт-Петербурге — 1,44 миллиона. Кроме того, среди лидеров названы Ленин­градская область и Краснодарский край. Вся вышеуказанная информация касается новых автомобилей, однако размеры кредитов на подержанные автомобили также подросли.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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