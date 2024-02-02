Владимир Путин считает, что немецкому автопрому настал конец

Президент Российской Федерации Владимир Путин, прибывая на выставке-форуме “Россия” на ВДНХ, выразил свое мнение касательно будущего промышленности Германии

Во время осмотра павильона Сбербанка, Президенту показали памятник первому вкладчику банка Николая Кристофари и рассказали историю, связанную с этой личностью. По словам экскурсовода Захара Зайцева, у Кристофари во время путешествия по Европе в XIX веке, сломались часы и ему потребовалось их где-то починить. С этой целью он зашел в одну мастерскую, где на тот момент работал Карл Бенц - создатель первого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Как утверждает экскурсовод, Кристофари, узнав о мечте инженера, дал ему 10-рублевую монету на удачу.

По мнению экскурсовода, это сделало Россию “спонсорами и инвесторами” будущего немецкого автопрома. Владимир Путин, принимая во внимание шуточное высказывание, добавил, что сейчас немецкие власти “уничтожают свой автопром” и “надо им как-то помочь”.

Мнение главы государства не безосновательно. Сейчас тот же Mercedes-Benz уже начала процесс продажи всех своих салонов и штаб-квартир в Германии. Как отмечает сама компания, это не связано с определенными финансовыми трудностями. Вероятно, все придет к тому, что Mercedes перестанет настолько массово производить автомобили, поскольку понимает, что не сможет выдержать конкуренцию с китайскими гигантами и сконцентрируется на выпуске моделей премиум-класса. Пока нет точной информации, где откроется новая штаб-квартира Mercedes-Benz. Подорожание энергоресурсов в Европе во многом сыграло ключевую роль в смене стратегии немецких автопроизводителей, но следует уточнить, что это в большей степени проблема самой Германии, а не компаний.

