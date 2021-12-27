Власти Москвы попросили таксистов не взвинчивать цены

Столичный департамент транспорта попросил перевозчиков о снисхождении к кошельку пассажиров, иначе говоря, чиновники выступили против повышения тарифов в новогодние праздники.

«Мы понимаем, что законы не регулируют тарифы, и все же обращаемся к агрегаторам: очень просим вас устанавливать адекватные цены и не поднимать стоимость поездок в канун Нового года и новогодних каникул», — цитирует заявление представителей департамента портал Autonews.ru.

Ранее СМИ писали о том, что средняя стоимость поездки увеличилась на 24 процента по сравнению с прошлым годом. Эксперты придерживаются мнения, что цены повысились из-за роста цен на топливо и нехватки рабочих рук.