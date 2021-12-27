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27 дек 2021

Власти Москвы попросили таксистов не взвинчивать цены

Власти Москвы попросили таксистов не взвинчивать цены
Столичный департамент транспорта попросил перевозчиков о снисхождении к кошельку пассажиров, иначе говоря, чиновники выступили против повышения тарифов в новогодние праздники.
«Мы понимаем, что законы не регулируют тарифы, и все же обращаемся к агрегаторам: очень просим вас устанавливать адекватные цены и не поднимать стоимость поездок в канун Нового года и новогодних каникул», — цитирует заявление представителей департамента портал Autonews.ru.
 
Ранее СМИ писали о том, что средняя стоимость поездки увеличилась на 24 процента по сравнению с прошлым годом. Эксперты придерживаются мнения, что  цены повысились из-за роста цен на топливо и нехватки рабочих рук.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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