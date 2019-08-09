Водителей хотят штрафовать за парковку у мусорных контейнеров

Правительство Московской области планирует установить ответственность владельца автомобиля за парковку машин у контейнерных площадок, препятствующих вывозу мусора. Для физических лиц штраф может достигать 5 тыс. рублей

Как сообщает ТАСС, соответствующий проект поправок в «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» опубликован в пятницу на сайте кабмина региона. В действующей версии КоАП Московской области также есть штрафы за такую парковку, однако не прописано точно, какое именно гражданское лицо должно понести ответственность в случае нарушения.

«Статья 6.14. “Создание помех для вывоза твердых коммунальных отходов и уборки территории”. Часть 1 изложить в следующей редакции: осуществление собственниками транспортных средств действий (бездействие), препятствующих подъезду специализированных машин к площадкам с контейнерами или бункерами для сбора твердых коммунальных отходов», — говорится в документе. Ответственность по этой статье для граждан составляет от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 до 30 тыс. рублей.