Водителей при обмене прав по истечению срока их действия в будущем могут обязать сдавать теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения. Такое предложение направили автошколы в ГИБДД по итогам своего III Конгресса.

Представители учебных заведений аргументируют необходимость экзамена тем, что водители получали свои права в те времена, когда контроль за автошколами не был таким жестким, как сегодня. Кроме того, водители со временем забывают ПДД и не следят за изменениями в дорожном законодательстве.

Но и это еще не все. Автошколы предложили обязать водителей иметь при себе действующую медсправку, а инспекторов наделить правом требовать ее при проверке документов. Как пишут «Известия», в Союзе автошкол говорят, что даже несмотря на то, что сегодня справка действует всего год, невозможно отследить стал за это время водитель алкоголиком или наркоманом или нет.

В ГИБДД изданию сообщили, что получили документ и внимательно его изучают, после чего и примут решение о том как реагировать.