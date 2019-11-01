Автомобильный портал Motorpage
1 ноя 2019

Водителей просят пересеть на метро

Водителей просят пересеть на метро

В Москве сегодня, 1 ноября, ожидается гололедица и небольшие осадки, что серьезно усложняет дорожную ситуацию

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит водителей, которые не успели переобуть свои автомобили на зимнюю резину, отказаться от поездок на личном транспорте. Также в ведомстве спрогнозировали серьезное ухудшение дорожной ситуации в вечерний час-пик. Самые серьезные пробки ожидаются на МКАД и ТТК. В пресс-службе ЦОДД посоветовали в сторону области лучше выезжать до 15 часов, либо уже после 20.

«В час пик быстрей будет на городском транспорте. При поездках по городу на личных авто будьте внимательны и аккуратны, помните о тормозном пути», — добавили в ведомстве. Ранее в ЦОДД призвали столичных автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю. Кроме того, автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России появятся новые знаки и разметка

01 ноября 2019

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов

01 ноября 2019

В России появится новая платная трасса

01 ноября 2019

Свершилось: FIAT-Chrysler и Peugeot-Citroen договорились о полном слиянии

31 октября 2019
Volkswagen ID.3 1st Edition 2020

Volkswagen ID.3 будет дальнобойнее

31 октября 2019

Новый Porsche 911 получил механическую трансмиссию

31 октября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Jimny - suzuki jimny 2019 тут вам не игрушки: сюрпризы от suzuki jimny Тест драйв
01 ноября 2019

Suzuki Jimny
"Тут вам не игрушки: сюрпризы от Suzuki Jimny"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 2020: пришелец с удивительным браслетом
Тест драйв
31 октября 2019

Chery Tiggo 4
"Chery Tiggo 4: пришелец с удивительным браслетом"
Mercedes-Benz GLC Coupe - mercedes-benz glc coupe 2020 красная черта
Тест драйв
29 октября 2019

Mercedes-Benz GLC Coupe
"Красная черта"
Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace - jaguar e-pace, f-pace и i-pace: кроссоверы, которые гуляют сами по себе
Сравнительный тест
25 октября 2019

Jaguar E-Pace, Jaguar I-Pace, Jaguar F-Pace
"Кроссоверы, которые гуляют сами по себе"

Написано новостей:

2 4 5 6 4