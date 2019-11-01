Водителей просят пересеть на метро

В Москве сегодня, 1 ноября, ожидается гололедица и небольшие осадки, что серьезно усложняет дорожную ситуацию

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит водителей, которые не успели переобуть свои автомобили на зимнюю резину, отказаться от поездок на личном транспорте. Также в ведомстве спрогнозировали серьезное ухудшение дорожной ситуации в вечерний час-пик. Самые серьезные пробки ожидаются на МКАД и ТТК. В пресс-службе ЦОДД посоветовали в сторону области лучше выезжать до 15 часов, либо уже после 20.

«В час пик быстрей будет на городском транспорте. При поездках по городу на личных авто будьте внимательны и аккуратны, помните о тормозном пути», — добавили в ведомстве. Ранее в ЦОДД призвали столичных автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю. Кроме того, автомобилистам рекомендовали избегать резких маневров.