Покинув некоторое время назад российский рынок, бренд Opel тем не менее оставил в нашей стране немалое наследство – автомобили самых разных классов. В том числе и пользовавшийся весьма неплохим спросом кроссовер Antara

Фердинанд Пих, глава концерна Volkswagen, был вовсе не первым, кому пришла в голову мысль сократить издержки и увеличить прибыль, собирая подчас даже непохожие машины на одних платформах и агрегатах – концерн General Motors воплотил в жизнь эту идею еще в 1980-х годах. Тогда, разработав набор платформ для моделей разных классов, американцы начали реализацию этой идеи сразу по всему миру, задействовав большинство принадлежавших концерну брендов.

Скажем, мало кто догадывался, что Cadillac Cimarron и Opel Ascona с технической точки зрения – один и тот же автомобиль. Со временем унификация достигла таких масштабов, что иногда модели дешевого и дорогого сегмента отличались лишь набором декоративных элементов. Как пример можно вспомнить выпускавшийся в конце 1990-х Cadillac Catera, который был лишь слегка перелицованным Opel Omega В.

В нынешнем тысячелетии General Motors традициям не изменил. Герой нашего сегодняшнего рассказа – Opel Antara – имеет «брата» в виде корейского Chevrolet Captiva. Однако у моделей имеются некоторые отличия. Из очевидных – разные кузовные панели и детали интерьера. Из того, что глазом не видно: лучшего уровня шумоизоляция у Opel, да и интерьер «немца» выполнен из более качественных материалов. Чуть жестче и подвеска.

При этом есть и странные несовпадения. Хотя гамма моторов обеих моделей одинакова, согласно заводской инструкции бензиновые версии Chevrolet Captiva следует заправлять только бензином А-95, в то время как для Opel Antara те же двигатели, если верить инструкции, вполне могут работать на топливе с октановым числом 92. Но самое главное различие между моделями состоит в том, что у Chevrolet можно было заказать семиместное исполнение, тогда как Opel существует исключительно в пятиместном варианте, поскольку задний свес модели на 6 см короче. Кроме того, в силу различной маркетинговой политики покупатель Captiva должен был выбирать между несколькими жестко фиксированными комплектациями, а вот любая комплектация Antara предлагалась с широким спектром опций.

Выбор есть

Основных комплектаций кроссовера Opel Antara было две – в зависимости от двигателя. С базовым 4-цилиндровым мотором шла комплектация Enjoy, в которой имелось все необходимое для безопасного вождения: шесть подушек безопасности, ABS, ESP, система помощи при спуске с горы. Сюда же входил полный электропакет, магнитола с воспроизведением МР3-файлов и управлением на руле, обогрев передних кресел, легкосплавные колесные диски и автоматический кондиционер с датчиком, замеряющим температуру в салоне. За дополнительную плату можно было заказать 5-диапазонный «автомат».

С двигателем же V6, который комплектовался исключительно автоматической коробкой, полагалась топовая комплектация Cosmo с кожаным салоном, ксеноновыми фарами, тонировкой задней полусферы, передним и задним парктрониками, датчиками света и дождя, борткомпьютером, полноценным климат-контролем и амортизаторами с автоматической регулировкой дорожного просвета в задней подвеске.

Дебют Opel Antara состоялся на Парижском автосалоне 2006 года, и первое время машина изготавливалась только в Южной Корее, вместе со своим «братом-близнецом». Но в середине 2008-го началась сборка на российском заводе General Motors в Шушарах Ленинградской области. В 2011 году модель пережила рестайлинг – модернизированную машину можно узнать по изменившейся оптике, решетке радиатора и новому переднему бамперу с противотуманными фарами в хромированной окантовке. В салоне появилась новая центральная консоль с мультимедийной системой формата 2DIN с навигацией, и пропал рычаг стояночного тормоза, который сменила небольшая клавиша электромеханического «ручника».

Кроме того, расширилась линейка двигателей, где наконец появился турбодизель (ранее доступный лишь для Chevrolet Captiva), причем в двух версиях – 184-сильная сочеталась с «автоматом», а с механической коробкой шла версия мощностью 163 л.с. Гамма бензиновых моторов, формально оставаясь прежней (рядная «четверка» и V6), изменилась полностью. На смену 4-цилиндровому 140-сильному агрегату Z24XE с чугунным блоком цилиндров, появившемуся еще в 1980 году на Opel Ascona, пришел современный двигатель аналогичного объема семейства Ecotec мощностью 167 л.с. Прежний V6 (Z32SE) объемом 3,2 л и мощностью 227 л.с., также устанавливаемый на ряд моделей Alfa Romeo, заменили на позаимствованный у Cadillac SRX 3-литровый V6, который для снижения налогового бремени дефорсировали до 249 л.с.

Скажем сразу, каких-то откровенно слабых мест у Opel Antara нет, и даже «детских болезней» создателям модели удалось избежать. О том же, что показал опыт эксплуатации модели в российских условиях, нам рассказали специалисты компании Major Expert.

Крепкая механика

Силовые агрегаты нареканий по надежности не имеют, основные претензии сводятся к динамике и топливной экономичности. Ранняя версия мотора 2,4 л хоть и тянет практически с самых низов, с полностью загруженным автомобилем едва справляется, да и высоких оборотов этот двигатель не любит. Зато очень любит «кушать» – расход 13–14 л/100 км при спокойной езде по городу можно считать нормой. К слабым местам относят и течь заднего сальника коленвала при пробеге более 50–60 тыс. км. И появившиеся после рестайлинга дополнительные 27 «лошадей», если честно, поведения машины с базовым мотором в принципе не изменили.

Топовый мотор V6 тоже разочаровывает – динамика разгона 3,2-литровой версии не взрывная, как того ожидаешь. Зато расход бензина почти как у «взрослого» V8 – в городе от 15 л/100 км при спокойной езде и до 20 л при активной. Больным местом можно считать цепь привода ГРМ, которая вытягивается при пробеге 50–80 тыс. км. Симптомы – падает тяга двигателя и загорается датчик Check Engine. Замена цепи ГРМ у официальных дилеров обойдется где-то в 3 тыс. долларов, в обычном автосервисе – раза в три дешевле. Новый 3-литровый мотор V6 резвости машине не прибавил, зато расход бензина опустился до разумных значений.

Дизельный двигатель претензий не вызывает, надо лишь строго соблюдать предписанный инструкцией интервал замены ремня ГРМ каждые 60 тыс. км пробега. Без проблем служат и все виды коробок передач, а замена сцепления при необходимости обойдется владельцу в 1,2 тыс. долларов.

Любители проверить внедорожные качества машины должны приготовиться к замене подвесного подшипника карданного вала, у которого на камнях легко порвать «хлипкую» резинку. Вибрации с увеличением скорости при пробеге 60–80 тыс. км могут быть вызваны износом крестовины карданного вала. Связано это с тем, что вал расположен вплотную с сильно нагревающейся выпускной системой. Производитель рекомендует менять кардан в сборе – это примерно 1,5 тыс. долларов, но многие сервисы готовы отремонтировать вал (заменив только крестовины) впятеро дешевле.

Подвеска начинает требовать внимания после 50 тыс. км пробега. Первыми сдаются амортизаторы (оригинальные – 200 долларов за штуку), к 100 тыс. км приходит очередь сайлентблоков передних рычагов. Поскольку они интегрированы в рычаг, дилеры меняют рычаги полностью (300 долларов), хотя можно отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 100 долларов в обычном автосервисе.

Стук рулевой рейки иногда появляется уже при пробеге 30 тыс. км, но даже ее замена (1,5 тыс. долларов за оригинальную и в два раза меньше за аналог) не гарантирует, что через какое-то время стук не возникнет вновь. Также при пробеге более 100 тыс. км может проявиться стук рулевого вала в крестовинах. Вал меняется в сборе за 500 долларов. Из-за ненадежного родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Поэтому лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой, если этого не сделал прежний владелец машины.