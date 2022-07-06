В свое время «Гетц» был настоящим бестселлером – не только в России, но и в мире. Машину разработали в конце 2002 года и рецепт ее был прост - была такая модель Accent, инженеры взяли его платформу, а дизайнеры разработали новый кузов (хэтчбек). Так и появился Getz. Надо сказать, что его конвейерная жизнь была удачной – на конвейере машина продержалась до 2011 года, в 2012 году Hyundai вывели на российский рынок преемника – модель i20, но она не выдержала конкуренции с Solaris, и ее быстро убрали.

Кузов и салон

Да, самые свежие «Гетцы» на сегодняшний день перешли возрастной рубеж в десять лет. Разумеется, возраст сказывается на состоянии кузова – краска достаточно тонкая и сколы здесь обычное дело. Разумеется, если за автомобилем не следить, то все сколы перейдут в ржавчину. Слабые места здесь стандартные – колесные арки, пороги, низы дверей. О салоне говорить практически нечего – пластик жесткий, но износостойкий. При осмотре машины уделите особое внимание уплотнителям – с возрастом они рассыхаются и начинают пропускать влагу. Приятная новость – кузовные запчасти не слишком дороги: бампер, к примеру, можно купить за 3-4 тысячи рублей, капот – 10 тысяч (неоригинал), крылья – 4-5 тысяч (неоригинал).

Двигатель и трансмиссия

В 2005 году Hyundai Getz подвергся рестайлингу, в результате которого изменилось оформление передней части автомобиля и немного поменялся интерьер. Кроме того, появились новые моторы: бензиновый объемом 1,4 л (97 л.с.) пришел на смену 1,3-литровому, а вместо 3-цилиндрового дизеля начали ставить двигатель с четырьмя цилиндрами объемом 1,5 л (88 или 110 л.с.). Мощность других силовых агрегатов немного возросла: 1,1-литрового – до 66 л.с., а 1,6-литрового – до 106 л.с. В целом все двигатели можно назвать надежными - привод ГРМ у всех моторов ременной. Вместо предписанных 60 000 км лучше его поменять через 50 000 км, чтобы избежать дорогостоящего ремонта после встречи поршней и клапанов. Двигатель 1.3 часто грешит подтеканием масла из под клапанной крышки. Проблема лечится заменой её прокладки за 500 рублей.

Коробок здесь всего две – либо четырехступенчатый автомат, либо 5-ступенчатая «механика». К сожалению, у каждой коробки есть нюансы – автомат, например, склонен к перегреву, поэтому стоит избегать пробуксовок и резких разгонов. К тому же не забывайте почаще менять масло. Что касается «механики», то периодической замены в ней могут потребовать тросики привода переключения передач за 3000 рублей. Они служат около 60 000 км. Примерно за 80 000 – 100 000 км пробега скорее всего придётся поменять «потеющие» сальники приводов по 600 рублей. А вот сцепление на «Гетцах» служит около 120 000 км.

Ходовая часть и тормоза

По подвеске все просто – амортизаторы живут по 70-80 тысяч километров, стойки стабилизатора выдерживают аналогичный пробег. Шаровые опоры потребуют замены после 100 тысяч километров. Цены на запчасти, опять же, порадуют владельца - передний ступичный подшипник стоит тысячу с небольшим, шаровая опора – от 800 рублей, передний нижний рычаг – от 2 тысяч… Комплект оригинальных амортизаторов – 5000 тысяч рублей. Что касается тормозной системы, то передние тормозные колодки в среднем служат 30–40 тыс. км, а передние диски – вдвое дольше, как и задние колодки.