Hyundai Starex/H-1 для Volkswagen Multivan/Caravella — конкурент умозрительный. Уж больно была велика разница в цене. Однако вторичка со временем все расставляет по своим местам

Недорогой микроавтобус Hyundai Starex (для Европы H-1) второго поколения (2007–2017 годы) у нас мегапопулярен. Большинство попавших в Россию машин приехали уже не новыми, прямиком на вторичный рынок. И здесь за ними открыта настоящая охота. Главное – перехватить наименее «ушатанный» автомобиль с более или менее вменяемым пробегом. Одометры Starex нещадно «крутили» и поставщики, и перекупщики, но даже с «отредактированным» пробегом покупка может иметь смысл. Простая конструкция, высокая ремонтопригодность – обжечься на дороговизне комплектующих трудно. Ну и необходимый минимум модификаций: задний или полный привод, фургон или универсал/микроавтобус с разным – от 6 до 12 – количеством мест.

Автомобили на коммерческой платформе Т5 Volkswagen презентовал заметно раньше, в 2003 м, хотя они были актуальны вплоть до 2015 года. Обычный работяга – тогда его называют Transporter – или семейный вэн Caravelle. Премиальный вектор модели – Multivan. По сути, это один и тот же автомобиль. Машины отличаются внешне, по конструкции и настройкам шасси, по ряду иных узлов, оснащению салона, наконец. В силу высокой стоимости новых машин Т5 пошел в массы лишь на вторичном рынке. В беспроблемном состоянии такую технику не продают. И неудивительно, что уже много лет именно этот немецкий автобус задает тон в классе.

Сложный выбор

Наиболее распространенным для Starex оказался турбодизель 2.5 с форсировкой от 136 до 175 л.с. Отказа турбины можно ждать начиная с пробега 150 тыс. км. В районе 200 тыс. км сдаются и топливные форсунки. Слабое место дизеля – прикипающие свечи накала, при замене их лучше отмачивать, иначе обламываются. Интеркулер просится на замену раз в 150–200 тыс. км. А на больших пробегах забивается маслоприемник. В итоге мотору не хватает смазки. Есть в линейке и 2,4 литровый бензиновый «атмосферник» на 174 силы. Случались прецеденты, когда моторы без кап­ремонта ходили до 500 тыс. км. Однако неполадки и их не обходят стороной. Так, на рубеже 200 тыс. км начинает вытягиваться одна из трех цепей ГРМ. В ходе ее замены стоит проверить балансирный вал, зачастую он разбивает блок, который приходится менять.

У «немца» моторов больше. На Тransporter и Caravelle cтавили практичные 1,9 лит­ровые дизели мощностью от 85 до 105 сил. Тогда как рядные дизельные 2,5 литровые «пятерки» R5 (131 и 174 л.с.), а также бензиновые моторы – 2.0 (115 л.с.) и V6?3.2 (235 л.с.) – по большей части доставались Multivan. На рынке чаще встречаются экземпляры с дизельными двигателями, ресурс многих из которых на момент продажи может быть исчерпан, что гарантирует колоссальные затраты. Пятицилиндровые моторы считаются наиболее проблемными. Бензиновые моторы менее затратны. Правда, даже надежную «четверку» 2.0 стоит проверить на износ поршневой группы. Зато бензиновая «шестерка» практически лишена «болезней», хоть и заметно дороже в обслуживании.

Jatco навеки

Среди трансмиссий Hyundai отлично зарекомендовали себя крепкие 5 или 6 ступенчатые механические коробки либо 4 или 5 ступенчатые автоматы. Под корейской маркировкой здесь трудится бессмертная японская Jatco JR507E. Знай обновляй раз в 50 тыс. км смазку, и коробка выживет до 300 тыс. без ремонта. По традиции тут изнашивается гидротрансформатор, фрикционы, прокладки и сальники. Однако первыми наверняка «поплывут» соленоиды. Кроме того, возрастная автоматическая трансмиссия Starex может работать с перебоями из-за окисления контактов в блоке управления либо из-за повреждения проводки.

У Volkswagen на первых порах с «четверками» сочеталась 5 ступенчатая коробка, тогда как R5 и V6 полагалась МКП-6. Шестидиапазонный автомат предлагался как опция. В свою очередь, роботы DSG появились в 2009 году. Даже с учетом наличия у них мокрого сцепления сегодня это уже не лучший актив. Ремонт DSG очень дорог. В механических коробках быстрее других вылетает 3 я передача из-за ослабления синхронизаторов. С возрастом разбалтывается кулиса рычага. Иногда комплект сцепления приходится обновлять вместе с двухмассовым маховиком двигателя (2,5 и 1,9 л). Есть и лайфхак: у модификаций с мотором R5 приводы ШРУСов и сцепление лучше менять одновременно – примерно на 150 тыс. км.

Цветник

Сколы у VW не редкость, но они долго не ржавеют. О Hyundai того же сказать нельзя. Тут охотно гниют нижние кромки боковых дверей. И если машине пять лет, а дверь идеально целая, значит, ее красили. Не хуже «цветет» и пятая дверь. Обнаружатся очаги коррозии и под днищем. К 200 тыс. км пробега ролики сдвижных дверей Starex сильно изнашиваются. Впрочем, к этому возрасту и Caravelle начнет громыхать дверью. Со временем разбалтывается и не обеспечивает монолитной фиксации рельсовый механизм фиксации сидений в салоне Volkswagen.

Зато по ходовой Hyundai не уступит. Интервалы замен здесь куда выше средних (если измерять по легковушкам) – 120–150 тыс. км. Это если говорить о сайлентблоках передних рычагов и шаровых опорах. Следом могут загудеть передние ступичные подшипники. Но цены на комплектующие умеренные. Сзади обычно меняют только амортизаторы и просевшие пружины. Volkswagen явных проколов по подвеске тоже не имеет. Правда, его передние амортизаторы, случается, текут после первой сотни.

Hyundai Starex/H-1 относительно прост и по части электрики не капризничает. Однако среди его хронических «болезней» числится ряд характерных проблем по салону, который особым качеством не блещет. Преждевременный износ сидений и отделки в порядке вещей. У Starex две модификации: CVX и HVX. Салон HVX ощутимо богаче и долговечнее – натуральная кожа сидений и руля изнашивается дольше. Тогда как водительское кресло версий CVX протирается строго к 60 тыс. км пробега. После рестайлинга 2012 года оснащение Starex/H-1 стало привлекательнее.

Volkswagen таких проблем лишен, «немцы» стареют медленнее. При этом у них чаще встречаются блуждающие неполадки типа отказа датчика уровня топлива, перегорающей подсветки приборного щитка или то и дело сгорающих лампочек освещения задней части салона.

И все же подержанный Volkswagen Caravelle или Multivan для многих остается более предпочтительным вариантом, если речь идет о пассажирской версии. Hyundai Starex/H-1 с пассажирским салоном визуально дешевле и менее опрятен. Однако грузовой фургон обладает не меньшим запасом прочности и ресурсом, чем немецкий конкурент.