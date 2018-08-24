Hyundai Н-1 получил несколько новых штрихов во внешности и в интерьере. Это всего лишь «косметика», по сути, микроавтобус не изменился. Есть ли смысл спешить с его покупкой или лучше подождать коренного обновления модели?

С этим минивэном я знакомлюсь в третий раз. Первой была встреча с самым ранним поколением. Ехал я тогда в командировку из Москвы в Ярославскую область в составе группы коллег, за рулем находился водитель, представитель принимающей стороны. Так вот, немного времени спустя после выезда за МКАД мы едва не потребовали этого самого водителя заменить. Попросили его умериться, потому что вытворял он на дороге поистине немыслимое. Нёсся, очертя голову, обгонял, подрезал – и всё это на зимнем, заснеженном шоссе. Почищено оно было едва-едва. К чести автомобиля, да и водителя тоже, эти «выкрутасы» проходили гладко, то есть, до управляемых заносов не доходило (напомним, что Н1 – заднеприводный). Однако все-таки не следовало так вести служебный автомобиль. Мы ехали по делу, и наемный водитель обязан был соблюдать, своего рода, этикет. В одиночку или с друзьями – пусть рискует, и то не стоит, Н-1 никогда не был дешевым. А уж с пассажирами – просто табу.

Автомобиль уже обновился, когда в нашей семье созрело решение рассмотреть его покупку. Только не нового, в салоне, а подержанного, из Кореи, с пробегом, но в гораздо лучшей комплектации, чем официально предлагаемая в России. Кожаные сиденья и другие элементы отделки, люк в крыше, продвинутая мультимедиасистема с навигацией и много еще приятных мелочей. Смущал, разумеется, пробег (в пределах сотни тысяч – для шестилетки явно маловато), а также еще одна несуразность. По документам, тот минивэн проходил, как оснащенный «младшим» из двух доступных в то время бензиновых моторов, между тем, под капотом находился «старший». Чем это могло обернуться при регистрации в ГИБДД? В общем, от греха подальше, мы тот автосалон покинули без покупки.

Восемь мест – один «присест»

А модель-то привлекательная! Только повода покататься не было, тест-драйв ее мы долгое время не планировали, поскольку очень уж тянула компания Hyundai с ее обновлением. Просто не автомобиль, а пасынок – на фоне многочисленных новинок, которые появлялись, что ни год. И вот наконец-то последовал рестайлинг, только очень скромный и какой-то негромкий. Приятные на вид фары имеют что-то общее с престижным Chevrolet Traverse), а новая решетка радиатора, широкая и черная, напоминает «бороду» магистрального тягача DAF, заслужившего у водителей одноименное прозвище. В салоне по-иному оформлена центральная консоль – всё.

Может быть, других перемен и не требовалось, не стоило менять то, что и так было хорошо? Рассмотрим салон подробнее.

На водительское место не садишься, не входишь – сюда залезаешь, поднимаешься. Как в большой автомобиль, способ посадки имеет что-то общее с «Газелью». И высота посадки такая же. Обзор через ветровое стекло отличный, а вот треугольники на боковинах совершенно бесполезны. Наоборот, они только мешают смотреть вбок, потому что имеют очень широкие рамки. Наружные зеркала большие (а до рестайлинга были ОЧЕНЬ большие), есть и камера заднего вида – картинка с нее отображается во внутрисалонном зеркале. Такое решение знакомо по Toyota Corolla поколения Е140 (2006 – 2012 гг.), решение паллиативное, тем не менее, лучше такое, чем никакое. Плюс – при парковке более чем пятиметрового «чемоданистого» минивэна она весьма полезна. Это, кстати, новшество, на автомобилях предыдущего поколения Н-1, официально продававшихся в России, камеры не было.

Посадку за рулем я сразу назвал бы удобной, но после длительной поездки передумал. Заболела поясница. Теперь и в других машинах некомфортно сидеть подолгу. Но за рулем Н-1 я провел почти сутки подряд, преодолев 900 с гаком километров, так что утомиться было немудрено.

Основные приборы и борткомпьютер теперь имеют одинаковый цвет «цифири», бело-лунный. Но «наполнение» борткомпьютера более чем скромное. Определить расход топлива невозможно, доступна только индикация пробега на остатке топлива в баке. Несколько раз пролистываю меню, однако ничего иного найти не могу. Суточный пробег – один, тоже не очень современное решение. Зато управление борткомпьютером с кнопок на руле стоит похвалить. Вообще, организация кнопок на баранке грамотная, в ней не запутаешься.

Центральная консоль слегка изменилась. Джойстик автомата по-прежнему на ней, и это очень хорошо. А что не очень? То, что в положении Р он закрывает указатель температуры. Хотя в целом индикация у системы климат-контроля внятная. И работает система в жаркую погоду надежно, плюс к тому, водитель может воспользоваться вентиляцией кресла, тоже эффективной. Передний пассажир этой системой обделен. Но подогрев есть у обоих передних сидений.

«Четвертый передает: идет обстрел по нему…». Жене нравится видеоклип, записанный у меня в смартфоне, про бой штурмовиков Су-25, и она несколько раз транслирует его по Bluetooth на мультимедиасистему Hyundai. Больше практически никак с этой системой не развлечешься. Радио, воспроизведение музыки с флэшки и вот, беспроводное подключение смартфона – всё. Смартфон при этом приходится держать в руках (пассажиру), потому что ни в пепельницу, ни в маленькое углубление над ней он не входит. Можно, конечно, задействовать выдвижные подстаканники, их два, но в жару оба заняты напитками. Доставать бутылки и банки с водой из карманов на внутренних панелях дверей не так удобно. Эх, где ты, до мелочей универсальный интерьер Chrysler Pacifica…

Но в «американце» не было выхода из передней части назад, а в «корейце» он есть. И два входа назад тоже есть – широченные боковые сдвижные двери. Не только широченные, но и тяжеленные. Чтобы захлопнуть, приходится прикладывать усилие. За женщинами точно приходилось закрывать.

Первоначально корейские минивэны были копиями японской модели Mitsubishi Delica. Относительно аутентичный Hyundai H-1 (Starex) появился в 1996 году. Дважды – в 2000-м и 2004-м годах происходил рестайлинг, а в 2007-м сменилось поколение, обновление которого последовало только сейчас, десять лет спустя. Н-1 имеет несущий кузов, задний привод с неразрезным мостом и зависимой подвеской. Силовой агрегат под капотом расположен продольно. Двигатели – только дизельные, мощностью 136 и 170 л. с. Варианты трансмиссии – механическая шестиступенчатая (только с «младшим» мотором) или пятидиапазонный автомат с возможностью ручного выбора передач (пара для «старшего двигателя).

«Ой, какой же огромный автомобиль! Как он называется?». Теща со второго ряда задает традиционные для себя вопросы. Все равно ведь не запомнит. Спроси ее, как называются наши семейные автомобили, одному из которых два года, а другому семь лет – не скажет. Идем с ней в лес – из грибов знает только лисички да черные грузди, приду с рыбалки – всех рыбешек именует окуньками, включая подлещиков и плотву. Такова у нее натура. Простое сокращение H-1 у нее точно ни с чем ассоциироваться не будет. Проще было бы запомнить корейское наименование модели – Starex. Конечно, оно имеет «звездное» происхождение, но для меня звучит производным от «старый». Хотелось бы увидеть обновления корейского минивэна, более капитальные, чем нынешние.

А пока – да, выход назад (шириной 36,5 см) есть, но как там живется, в этом шестиместном купе? Второй ряд – стопроцентно трехместный, спинки высокие, ширина салона – с запасом, метр шестьдесят с хвостиком. Пространство для ног? ПОЛМЕТРА не хотите? Но это максимум, при таком положении второго ряда на третьем сидеть нельзя. Если же поделить пространство, и на «галерке» будет хорошо. Ширина между облицовками колесных арок – 145 см (стандартное сиденье легковушки С-класса). В облицовках – подстаканники. Над головой – запас воздуха. И регулировка «климата», доступная со второго ряда (над правой сдвижной дверью).

Но варианты трансформации салона весьма скромные. Да, второй ряд «разрезной», правое сиденье может двигаться вперед-назад независимо от сдвоенного левого. А вот части спинки не только не ложатся на подушки, но лишь слегка наклоняются вперед относительно вертикали. Да, это облегчает проход на третий ряд, но как насчет организации спальных мест? От такой компоновки кузова, как у Н-1, ждешь раскладки задних рядов в одно широкое и удобное ложе. Ничего подобного нет. Спинки второго ряда можно только отклонить назад, но отнюдь не в «горизонт». Точно так же обстоит дело и со спинками третьего ряда.

Ночь в плацкартном вагоне

Во время одиночного рейса на Н-1 я попробовал устроиться для сна на втором ряду во всю его ширину. В общем-то, почти получилось, 182 сантиметра моего роста как-то вписались в 162-сантиметровое пространство. Даже почти выспался. Следующая поездка намечена вчетвером: мы с женой, плюс две немаленькие собаки. Ночевка в машине в планах была, и, вроде бы, мы даже разместились для сна. Третий ряд практически целиком занял пес Джим. Второй ряд оккупировала жена. Мы с собакой Сельмой растянулись на полу в ногах второго ряда. И выспались бы, но душной ночью можно было спать только под рокот дизеля, поскольку требовались «услуги» кондиционера. Оставить открытыми окна было нельзя: салон тут же наполняли злые комары. Собственно, поэтому, не выдержав таких условий, я и предложил ехать в ночь – и в итоге «отсидел» спину.

По паспорту, Hyundai H1 разгоняется с места до сотни за немалые 14,4 секунды. Но это на бумаге. На самом деле, разгон минимум на секунду быстрее. Понравился интенсивный подхват при начале обгонов со скорости 90-100 км/ч. Обороты при этом не превышали отметку «2000».

Теоретически, Джим мог бы расположиться и в багажнике. По его объему Н-1 – рекордсмен. Глубина отсека 80 см, ширина 73 см, высота по линию окон (шторки не было) 79 см. Погрузочная высота тоже хорошая, то есть, небольшая: около 62 см. Но, получается, что Н-1 лучше всего годится на роль шаттла на коротком плече, например, для встречи семерых пассажиров в аэропорту. Семь чемоданов для 840-литрового багажника (а другим, выходит, он быть и не может) – невелика поклажа. Но кто там захотел поехать на этом автомобиле в отпуск, собрав все свое многочисленное семейство? Не идеальный вариант, поверьте. Понадобилось вам переночевать в дороге, да просто отдохнуть – что будете делать?

Наш маршрут был таким: Западная Двина – Великие Луки – Локня – Бежаницы – Порхов – Дно – Сольцы – Великий Новгород – Валдай – Москва. Отрезок Порхов – Дно лучше было бы преодолеть в обратную сторону и взять курс на Сольцы, потому что отрезок от Дна до Сольцов – не дорога, а участок какого-то вредительства. Создавалось ощущение, что ямы здесь выполнялись специально, возможно, испытывались какие-то средства разрушения дорог, может быть, даже взрывчатые вещества. Относительно гладкие фрагменты длились считанные десятки метров. В общем, эту дорогу лучше в свои маршруты не включать. Стоит ли посещать станцию Дно, чтобы увидеть место, где стоял царский поезд в момент отречения Николая II от престола? На ней вы увидите только мемориальную табличку, посвященную этому событию.

Везя с собой питомцев и планируя ночевки в попутных гостиницах, обязательно интересуйтесь предварительно, принимает ли тот или иной отель собак и какого размера. Понадеявшись на гостевой дом в Юрьево, под Новгородом, мы, как говорят, «пролетели». Да, с собачкой типа йоркширского или джек-рассел-терьера, здесь разместиться можно, две же охотничьи псины оказались непреодолимым препятствием. Собственно, поэтому пришлось организовывать «спальню» на озерце под Валдаем. Местечко, кстати, отличное, всего в десятке километров от трассы М10, но, увы, комариное. Говорил я жене – давай возьмем палатку, у нее есть сетчатые створки, отлично выспались бы, в прохладе, на свежем воздухе. Нет, мнение супруги возобладало: минимум вещей и времени на сборы. А то ведь палатка неизбежно потянет за собой коврики, спальные мешки, столик и стулья для пикника, удочки, чтобы посидеть на рассвете…

Ходовые впечатления от Hyundai H-1 остались в большинстве своем положительные. Даром что шасси почти грузовое, с задним приводом и неразрезным мостом. По ощущениям на трассе, это утюг, таран с соответствующей курсовой устойчивостью. Плотный и почти бесшумный в плане работы подвески, даже на неровностях. Оборудование салона тоже, в целом, «молчаливое». Но, конечно, напугать пассажиров креном на повороте нетрудно.

У нас был с собой хороший индикатор: собака Сельма. Покатавшаяся не на одном десятке моделей, она очень четко демонстрирует, комфортно ей или нет. Если все в порядке, она мирно спит, свернувшись клубком на втором ряду кресел. Если же автомобиль сильно кренится в поворотах, шумит, бренчит, раскачивается – садится столбиком и смотрит вперед. В данном случае, на извилистом шоссе между Великими Луками и Бежаницами, она сидела частенько. Точно так же, как и на участке между Дном и Сольцами. На остальных перегонах, в основном, спала. Пес Джим – пока не показательный «пассажир». Он совсем еще щенок, ему нет и года, хотя по размеру он давно превзошел свою мать, карело-финскую лайку. К машинам еще не привык и беспокоиться начинает только тогда, когда видит вблизи за окном других собак или людей, а также, когда хочет сделать «зеленую остановку». О комфорте автомобиля это ничего не говорит.

Итак, на дальней трассе на Н-1 можно рассчитывать, как на надежного в плане управления попутчика. В частности, в плане работы систем активной безопасности. Стоило мне при движении в сильный дождь повернуть чуть порезче, как двигатель был мгновенно «придушен» системой стабилизации. Это было хорошим тестом. Далеко не на всех автомобилях, оборудованных этой системой, она сработала бы в подобной ситуации. Возможно, она даже «спохватилась» раньше, чем следовало. Но ведь лучше раньше, чем позже, так?

Понравились и коммерческие покрышки Hankook Vantra. Рисунок у них, скорее, грузовой. Тем не менее, они не сильно шумят и при резких маневрах надежно цепляются за асфальт.

В целом, по трассе H-1 идет «негромко», аэродинамический шум невелик. Тормоза схватывают чуть позже, чем хотелось бы, и это на автомобиле, загруженном едва наполовину. Хотелось бы более легковой реакции. ABS на песке срабатывала без нареканий.

Стоит ли на этом минивэне съезжать с дороги? И да, и нет. С одной стороны, паспортный дорожный просвет у него 190 мм, а по нашим замерам, под задними частями конструкции около 20 см, под передним же бампером еще больше – 23 см. С другой стороны, возможности на «местности» ограничивает задний привод. Многие владельцы этой модели сожалеют, что сейчас у нее нет полноприводной трансмиссии. А ведь на первом ее поколении, а также на японской прародительнице – Mitsubishi Delica – таковая была, более того, японский минивэн считался поистине уникумом в этом плане. Нынешний Н-1, выпускаемый с незначительными изменениями, вот уже десяток лет, предназначен, конечно же, в основном, для асфальта.

Расход подсчитывайте сами

Только что мешало корейскому производителю сделать бортовой компьютер ну хоть чуточку «побогаче»? Все же хотелось бы видеть перед глазами средний (а лучше еще и мгновенный) расход топлива. Ведь вооруженный 170-сильным дизелем Н-1 настоящий боец на дороге, на «газ» реагирует мгновенно, при обгонах не пасует. Что же, прикажете исхитряться и каждый раз при заправке наполнять бак под пробку, а затем с калькулятором в руках производить подсчет? Крайне неудобно, несовременно, несолидно. Владельцы модели оценивают трассовый расход примерно в 7,3 – 7,5 л на сотню, у меня получилось немногим больше. В городе аппетит возрастает до 10 л (летом, при средней интенсивности пробок).

На отрезке новой трассы М11 я установил значение «круиза» 130 км/ч и преодолел в таком темпе ровно 100 километров, ни разу не притормозив и не ускорившись. Бортовой компьютер подтвердил: средняя скорость была 130 км/ч. Потенциальный пробег на остатке топлива сократился при этом на 108 км, то есть расход при такой скорости был чуть выше «десятки».

Что говорят об Н-1 владельцы? Хвалят, в большинстве своем. Да, огромный салон, много «воздуха». Да, скромный расход топлива. Да, приятная управляемость и курсовая устойчивость. Неожиданная для 5,2-метрового автомобиля маневренность в городских «теснинах». Многие жалеют, что нет камеры заднего вида – но вот теперь она есть. Что насчет надежности? Серьезных жалоб нет, но плохие дороги быстро «выбивают» втулки стабилизаторов поперечной устойчивости. Нестабильные показания датчика температуры охлаждающей жидкости? На тестовом экземпляре такого замечено не было. И при работе на холостом ходу, и во время движения с большой скоростью по трассе стрелка прибора стояла на одном месте. Для России Н-1 оснащается аккумулятором повышенной емкости, а также подогревом топливного фильтра. В Интернете нашлось упоминание о выходе из строя элемента подогрева при пробеге 40 000 километров.

Рестайлинговый корейский минивэн предлагается в России в четырех комплектациях, все – с одинаковым количеством посадочных мест (7 + 1). Базовая версия, со 136-сильным дизелем и «механикой» оценивается в 2 080 000 рублей, остальные комплектации предполагают 170-сильный мотор и автомат, цены – 2 230 000, 2 300 000 и 2 390 000 рублей. Доплата за металлизированную окраску кузова – 25 000 рублей.

Технические характеристики Hyundai H-1 ГАБАРИТЫ, ММ 5150 х 1920 х 1925 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3200 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 11,2 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2260 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, дизельный с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2497 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 170 / 3600 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 441 / 2000–2250 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 5-ст. ПРИВОД задний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 14,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 8,8 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 75