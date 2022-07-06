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Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!»
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О Renault Logan, поколение I рест.

По-русски

Рено Логан

Тестируемое поколение
I рест. (открыть)
Выпускалось
2009 - 2013
Тест-драйвов
17 (все тесты)
Двигателей
0 (открыть)
Комлектаций
0 (открыть)
Отзывов на сайте
12 (прочитать)

Не удивляйтесь – на рынке подержанных машин встречается множество автомобилей с такими пробегами, причем не в самом худшем состоянии. Более того, за подобные машины не стесняются просить  приличные деньги – на сегодняшний день  вилка цен находится на уровне 150-600 тысяч рублей. Неужели у  Logan нет слабых мест?

Кузов и салон

На первый взгляд да – машина зарекомендовала себя в России, как одна из самых надежных и крепких, к тому же она оказалась дешевой, как при покупке, так и в дальнейшей эксплуатации, но нюансы есть всегда, и первым из них станет кузов.  Если вы покупаете машину 2005-2006 года, то внимательно осмотрите ее на предмет коррозии – кузов в тот момент еще не был оцинкован и ржавчина здесь может стать обычным делом – сгнившие пороги, кромки дверей, крылья – список стандартный. Мы советуем смотреть на машины  после 2007 года выпуска, вот здесь уже кузов оказался более стойким (оцинковка делает свое дело). К сожалению, металл сам по себе как был, так и остается тонким, так что вмятину можно оставить даже своими руками, например, неправильно установив багажник на крыше.

Что до салона, то интерьер у Логана подчеркнуто дешевый, поэтому салонный пластик с возрастом начинает слегка скрипеть. К тому же светлая тканевая обивка здесь пачкается очень быстро.  Отметим, что центральная консоль здесь выполнена в виде единой массивной детали  - учитывайте это при  возможной замене.

Моторы и коробки передач

На рынке предлагаются два мотора – объемом 1.6 и 1.4 литра. Оба атмосферные  и восьмиклапанные.  Мощность старшего мотора – 84 лошадиные силы, а младшего -75 лошадиных сил. Надо сказать, что разница в динамике здесь практически не ощущается, так что можно смело брать именно мотор 1.4, тем более что он будет и более экономичным.  Что касается поломок, то на ранних моделях, правда, частенько текут сальники коленвала и распредвала, а также выходит из строя помпа. На рестайлинговой модификации этих проблем нет, зато известны случаи разрушения подушек двигателя на малых пробегах. Пропуски зажигания связаны обычно со свечами, которые страдают от некачественного бензина. 

Что касается коробок передач, то  выбор здесь ограничен 5-ступенчатой «механикой» и 4-ступенчатым автоматом. Про последний (а это скандальная коробка DP0) сказано много негативного, дескать, ресурс у нее небольшой, но на самом деле стоит помнить лишь одно – коробка эта не любит перегрева, так что нужно либо модернизировать систему охлаждения (установив радиатор), либо чаще менять масло – раз в десять тысяч километров. При соблюдении этих двух правил, коробка без каких либо проблем отходит 150-200 тысяч километров.

Механика же здесь является практически эталоном надежности.  Плановая замена масла и 250-300 тысяч до капитального ремонта станут реальностью. Есть один нюанс – при включении задней передачи вы можете услышать хруст – но это не поломка, а особенность конструкции – шестерня без синхронизаторов.

Тормоза и подвеска

За крепкую подвеску эту модель и любят - она прекрасно отрабатывает неровности и медленно изнашивается, экономя хозяину, как нервы, так и деньги. Первыми тысячам к 50 пробега сдаются подшипники ступиц передних колес и рулевые тяги, затем сайлентблоки задней балки. Амортизаторы спокойно "ходят" больше 100 тысяч километров. Тормозная система здесь также надежна – спереди диски, а сзади барабаны. По регламенту положено менять передние колодки каждые 30 тыс. км пробега, а тормозные диски – раз в 60 тыс.

Нюансы эксплуатации

Надо сказать, что у Renault Logan может часто «чудить» электроника -  окисляются разъемы задних фонарей. Из строя нередко выходят датчик включения стоп-сигнала и клаксон – оба расположены в месте, куда часто попадает вода.  Пункт второй – на рынке часто встречаются автомобили в базовых комплектациях, в которых нет ни кондиционера, ни ASB, зато все вышеперечисленное можно получить с любим агрегатом (и старшим, и младшим мотором). Пункт третий - у машины легко скручивается пробег, а в бортовой электронике он  не сохраняется, так что при покупке машины смотрите на состояние узлов и агрегатов, а не на цифры. 

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Модели в этом тест-драйве

Renault Logan, поколение I рест.

2009 - 2013

Всего поколений
4 смотреть
Поколение:
I рест.
Класс
Городской
Кузов
седан
Тест-драйвов
17 смотреть
Отзывов
12 смотреть
Технические характеристики
Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!» Logan поколение I рест. Подробности
Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!» Logan - Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!» Logan - Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!» Logan - Выбираем Renault Logan первого поколения «Я буду жить и после полумиллиона километров!» LoganВсе фото

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