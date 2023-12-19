Представлен McLaren GTS

Британская компания McLaren на своем официальном сайте опубликовала информацию о новом суперкаре, который получил название GTS. Как можно догадаться данная модель приходит на смену GT, который дебютировал в 2019 году

Дизайн GTS практически полностью соответствует уходящей модели. Отличаются визуально только 20-дюймовые колесные диски. В салоне немного доработаны сиденья, улучшена мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и добавлены новые варианты цветового исполнения интерьера.

Родство с GT заметно не только в дизайне, но в технике. McLaren GTS оснащается турбированным V8 объемом 4,0 л., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Мощность составляет 635 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Это на 14 л.с. больше чем у GT. Более того, масса автомобиля уменьшена до 1519 кг (против 1530 кг у GT). Это позволило улучшить динамику. Разгон до 60 миль/час (96 км/ч) занимает 3,1 с., а до 124 миль/час (200 км/ч) - 8,9 с. Максимальная скорость - 203 миль/час (327 км/ч).

McLaren GTS получил так называемую интеллектуальную адаптивную подвеску и улучшенную систему регулировки передний оси, которая позволяет поднять и опустить носовую часть автомобиля намного быстрее чем у GT. В качестве опции также будут доступны легкосплавные диски GTS Turbine и особый цвет кузова Lava Grey.

