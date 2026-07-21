Гиперкар McLaren P50 с «механикой» дебютирует уже в следующем месяце

По информации инсайдеров, британская компания завершает разработку нового гиперкара с заводским индексом P50, который получит механическую коробку передач. Презентация модели состоится на автомобильном мероприятии The Quail уже в следующем месяце.

Новинка ориентирована на узкий круг состоятельных клиентов, для которых важны не только мощность силовой установки, но и классические ощущения от управления автомобилем. Именно спрос со стороны таких клиентов побуждает производителей возвращать механические коробки даже в сегмент гиперкаров. Ранее аналогичный путь выбрали Ferrari с 12Cilindri Manuale, Koenigsegg с CC850, а также De Tomaso P72 и Pagani Utopia.

О технических характеристиках McLaren P50 пока информации практически нет. Сообщается, что гиперкар получит механическую коробку передач, однако пока не раскрывается, будет ли это классическая трансмиссия с H-образной схемой переключения или современная система shift by-wire.

Всего планируется выпустить 100 экземпляров McLaren P50. Предположительно стоимость новинки превысит 2 млн долларов (156,6 млн рублей).

