Журнал «Автопанорама» продолжает ресурсные испытания новых моделей марки «Москвич». Сегодня у нас на тесте самый большой кроссовер столичного бренда — модель М90

Может ли автомобиль быть семейным и одновременно относиться к бизнес-классу? Утвердительно отвечаем на этот вопрос по итогам испытаний нового «Москвича М90». Этот самый большой кроссовер новой М-серии, с одной стороны, смотрится солидно и презентабельно, на нем вполне уместно приехать, скажем, на деловые переговоры. С другой стороны — он вместителен и практичен, когда при выезде всем семейным коллективом на дачу не нужно мучительно экономить место для багажа.

Много места

Семиместные кроссоверы делятся на два типа: первый — с номинальным третьим рядом сидений, когда туда можно забраться лишь детям, а взрослому человеку аттракцион поездки сзади показан лишь в исключительных случаях с подтягиванием коленей к ушам и борьбой с приступами клаустрофобии. Второй тип предоставляет пассажирам третьего ряда более щадящие условия. «Москвич М90» со своими без малого пятью метрами длины и 2765 мм колесной базы (вполне себе SUV D-класса) относится ко второму типу: два дополнительных места сзади не требуют гимнастических упражнений при посадке, процесс погрузки и выгрузки через продольно смещающийся разрезной диван второго ряда осуществляется без экстрима. Совсем привольным пространство на третьем ряду назвать нельзя, но места для коленей и головы тут достаточно в том числе для взрослого человека, если только он не член баскетбольной команды.

Сергей Федоров, автомобильный журналист

«Наличие полного привода выгодно отличает «Москвич М90» среди других предложений на рынке. Скажем, последняя снежная зима показала, что для такого большого кроссовера четыре ведущих колеса будут не лишними даже в городских условиях. Задняя ось тут, как и положено, подключается через многодисковую муфту, причем оперативно, не допуская лишней пробуксовки передних колес. К тому же у кроссовера достаточно солидный дорожный просвет в 190 мм. С таким арсеналом «девяностый» уверенно преодолевает раскисшую грунтовую дорогу. Но пытаться штурмовать совсем сложные дорожные участки на такой машине все же не стоит, это вам не брутальный внедорожник, на котором можно осуществлять серьезные ралли-рейды».

Но по-настоящему царский простор для пассажиров создан на втором ряду. Здесь при желании можно сидеть нога на ногу. Секции дивана среднего ряда смещаются не только продольно. У них регулируется и наклон спинки, а кроме того, имеется функция подогрева. В этой части салона немало комфортных опций — USB-разъемы для зарядки гаджетов, персональные светильники, удобный подлокотник с подстаканниками.

Много в салоне места и для водителя с передним пассажиром. На передней панели дадим высокую оценку составленному из двух половин дисплею с изломом по центру. Пусть кто-то скажет, что такие экраны выходят из моды, но практичность 12,3 дюймового тачскрина оспорить сложно. Интерфейс интуитивно понятен, ляпов по русификации нет, чувствуется тщательная работа по адаптации. Ну и специально для ретроградов под дисплеем имеется ряд «физических» кнопок с регулировками основных функций, за это отдельное спасибо. И настоящий земной поклон за то, что кнопка аварийного сигнала расположена прямо по центру, а не сослана куда-то на потолок.

Егор Васильев, автомобильный журналист

«Москвич М90» динамично ускоряется с любых скоростей, а лучше всего оперативный отклик на педаль газа происходит в режиме «Спорт». Но здесь надо быть готовым к тому, что повысится расход топлива. В городских же условиях вполне комфортно передвигаться с предустановкой режима «Нормальный». При этом переключать ездовые режимы в «старшей» модели М-серии удобнее: это можно делать с помощью большой поворотной шайбы на напольном тоннеле, не отвлекаясь от дороги. Жаль только, что в автомобиле не предусмотрели ручного режима трансмиссии и, скажем, подрулевых «лепестков» переключения передач, как это сделано в топовой модификации «Москвича М70».

Удобно вращать и расположенную ниже шайбу переключения режимов движения, селектор АКП9 ложится прямо в руку. Подушка передних сидений может восприниматься чуть короче, чем нужно, но в целом спереди сидеть комфортно, набивка не вызывает нареканий, и еще здесь есть вентиляция, что мы особенно оценили в жаркую погоду. Ставим твердую пятерку и обзорности с водительского места, создатели машины не поскупились на размеры внешних боковых зеркал, и это плюс. Еще наблюдение из разряда «мелочь, а приятно»: со стороны водителя внутри над дверью есть ручка, сейчас это уже редкость, но пользоваться ею при посадке или высадке действительно удобно. Ну и в целом отделка салона «девяностого» заслуживает комплимента — материалы приятны на ощупь, стильно смотрятся декоративные вставки, назвать бюджетным такой интерьер язык не поворачивается.

Уверенно и плавно

Не разочарует ли М90 в движении? Силовой блок в автомобиле представлен в виде 2,0 литровой бензиновой турбочетверки, которая выдает 200 л. с. и агрегирована с 9 диапазонным классическим автоматом. Но главное — привод тут осуществляется на все четыре колеса, чем не могут похвастаться протестированные нами ранее комплектации модели М70.

Александр Андреев, автоэксперт, ведущий эфира «Вести FM»

«В «Москвиче М90» чувствуется работа по адаптации модели к российским условиям. Тут не поскупились на пакет «теплых опций»: подогревается руль, лобовое стекло, форсунки омывателя, наружные зеркала, сиденья первого и второго рядов. И еще важно, что у машины оцинкованы капот, крылья, панели дверей (включая пятую), а также элементы нижней части кузова. Получается, что модель готова во всеоружии встретить агрессивную дорожную среду на российских зимних дорогах. И кто здесь останется победителем — этот вердикт можно будет вынести только после многолетней эксплуатации машины».

На «девяностом» нам удалось поездить по всем типам дорог, и везде автомобиль проявил себя хорошей плавностью хода. В настройках подвески этой машины приоритет отдается комфорту: на мелких дорожных неровностях, грунтовке, волнах асфальта и в том числе на ямах подвеска шасси отлично держит удар, пробить ее практически невозможно. Не сказалось ли негативно такое внимание к комфорту на управляемости автомобиля? Пожалуй, здесь соблюден баланс — курсовая устойчивость на скоростных прямых участках получилась высокая, машина не заваливается излишне как в плавных, так и в крутых поворотах. Да, это вам не спорткар, но драйверский задор где-нибудь на дорожном серпантине на М90 почувствовать можно. Хотя излишне увлекаться не стоит, все-таки для такого большого автомобиля со снаряженной массой 2105 кг резкие маневры и перестроения — не его стихия.

«Москвич М90» хорошо подойдет для комфортных, в том числе дальних поездок, когда не нужно устанавливать рекорды скорости и разгонной динамики. Девятидиапазонный гидромеханический автомат задумчивым назвать нельзя, он скорее настраивает на спокойную езду. При кикдауне кроссовер не рвет из-под колес асфальт, но силы мотора и передаваемого крутящего момента достаточно, чтобы сделать уверенный плавный обгон. На своем месте и всегда готовы поддержать электронные помощники. При перестроении в соседний ряд оранжевый маячок предупредил, что в слепую зону вкралась малолитражка — из таких мелочей и складывается высокий уровень дорожной безопасности. Вполне удовлетворительно работает адаптивный круиз-контроль, на случай экстремальных ситуаций предусмотрены системы стабилизации (в частности, контроля торможений в повороте) и предотвращения опрокидывания.

Андрей Ладыгин, автомобильный журналист

«Внешне «Москвич М90» смотрится современно, но не вычурно, ему чужды аляповатые дизайнерские эксперименты. Хотя и скучным экстерьер назвать нельзя: сложные формы бамперов, светодиодные полосы, наконец, скрытые ручки дверей освежают восприятие машины. И еще тут понравилось интуитивно понятное управление. В меню легко, например, найти память водительского сиденья, настройку высоты подъема пятой двери или управление автоматом дальнего света. Увы, все чаще в современных машинах даже у опытного водителя не сразу получается добраться до всех закоулков мультимедийной системы, но в М90 этого удалось избежать».

Сомнительно в автомобиле выглядят разве что выдвижные внешние дверные ручки. В целом пользоваться ими удобно, но от таких конструкций постоянно ждешь подвоха, особенно в морозную снежную зиму. Хотя представители завода «Москвич» утверждают, что проводили испытания автомобиля в том числе в Сургуте при температуре ниже 35 градусов по Цельсию. И к ручкам — так же, как к работе других узлов и агрегатов, нареканий не было.

Технические характеристики «Москвич М90» 2.0 GDI AT Габариты 4983x1967x1778 мм Колесная база 2915 мм Снаряженная масса 2105 кг Дорожный просвет 190 мм Объем багажника 332/2093 л Двигатель бензиновый, 1986 см3 Мощность двигателя 200 л.с. при 4000–5000 об/мин Трансмиссия автоматическая 9-ступ., привод полный Макс. скорость 200 км/ч Объем бака 65 л