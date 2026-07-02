Журнал «Автопанорама» продолжает ресурсные испытания новых моделей марки «Москвич». Сегодня у нас на тесте самый большой кроссовер столичного бренда — модель М90
Может ли автомобиль быть семейным и одновременно относиться к бизнес-классу? Утвердительно отвечаем на этот вопрос по итогам испытаний нового «Москвича М90». Этот самый большой кроссовер новой М-серии, с одной стороны, смотрится солидно и презентабельно, на нем вполне уместно приехать, скажем, на деловые переговоры. С другой стороны — он вместителен и практичен, когда при выезде всем семейным коллективом на дачу не нужно мучительно экономить место для багажа.
Семиместные кроссоверы делятся на два типа: первый — с номинальным третьим рядом сидений, когда туда можно забраться лишь детям, а взрослому человеку аттракцион поездки сзади показан лишь в исключительных случаях с подтягиванием коленей к ушам и борьбой с приступами клаустрофобии. Второй тип предоставляет пассажирам третьего ряда более щадящие условия. «Москвич М90» со своими без малого пятью метрами длины и 2765 мм колесной базы (вполне себе SUV D-класса) относится ко второму типу: два дополнительных места сзади не требуют гимнастических упражнений при посадке, процесс погрузки и выгрузки через продольно смещающийся разрезной диван второго ряда осуществляется без экстрима. Совсем привольным пространство на третьем ряду назвать нельзя, но места для коленей и головы тут достаточно в том числе для взрослого человека, если только он не член баскетбольной команды.
Но по-настоящему царский простор для пассажиров создан на втором ряду. Здесь при желании можно сидеть нога на ногу. Секции дивана среднего ряда смещаются не только продольно. У них регулируется и наклон спинки, а кроме того, имеется функция подогрева. В этой части салона немало комфортных опций — USB-разъемы для зарядки гаджетов, персональные светильники, удобный подлокотник с подстаканниками.
Много в салоне места и для водителя с передним пассажиром. На передней панели дадим высокую оценку составленному из двух половин дисплею с изломом по центру. Пусть кто-то скажет, что такие экраны выходят из моды, но практичность 12,3 дюймового тачскрина оспорить сложно. Интерфейс интуитивно понятен, ляпов по русификации нет, чувствуется тщательная работа по адаптации. Ну и специально для ретроградов под дисплеем имеется ряд «физических» кнопок с регулировками основных функций, за это отдельное спасибо. И настоящий земной поклон за то, что кнопка аварийного сигнала расположена прямо по центру, а не сослана куда-то на потолок.
Удобно вращать и расположенную ниже шайбу переключения режимов движения, селектор АКП9 ложится прямо в руку. Подушка передних сидений может восприниматься чуть короче, чем нужно, но в целом спереди сидеть комфортно, набивка не вызывает нареканий, и еще здесь есть вентиляция, что мы особенно оценили в жаркую погоду. Ставим твердую пятерку и обзорности с водительского места, создатели машины не поскупились на размеры внешних боковых зеркал, и это плюс. Еще наблюдение из разряда «мелочь, а приятно»: со стороны водителя внутри над дверью есть ручка, сейчас это уже редкость, но пользоваться ею при посадке или высадке действительно удобно. Ну и в целом отделка салона «девяностого» заслуживает комплимента — материалы приятны на ощупь, стильно смотрятся декоративные вставки, назвать бюджетным такой интерьер язык не поворачивается.
Не разочарует ли М90 в движении? Силовой блок в автомобиле представлен в виде 2,0 литровой бензиновой турбочетверки, которая выдает 200 л. с. и агрегирована с 9 диапазонным классическим автоматом. Но главное — привод тут осуществляется на все четыре колеса, чем не могут похвастаться протестированные нами ранее комплектации модели М70.
На «девяностом» нам удалось поездить по всем типам дорог, и везде автомобиль проявил себя хорошей плавностью хода. В настройках подвески этой машины приоритет отдается комфорту: на мелких дорожных неровностях, грунтовке, волнах асфальта и в том числе на ямах подвеска шасси отлично держит удар, пробить ее практически невозможно. Не сказалось ли негативно такое внимание к комфорту на управляемости автомобиля? Пожалуй, здесь соблюден баланс — курсовая устойчивость на скоростных прямых участках получилась высокая, машина не заваливается излишне как в плавных, так и в крутых поворотах. Да, это вам не спорткар, но драйверский задор где-нибудь на дорожном серпантине на М90 почувствовать можно. Хотя излишне увлекаться не стоит, все-таки для такого большого автомобиля со снаряженной массой 2105 кг резкие маневры и перестроения — не его стихия.
«Москвич М90» хорошо подойдет для комфортных, в том числе дальних поездок, когда не нужно устанавливать рекорды скорости и разгонной динамики. Девятидиапазонный гидромеханический автомат задумчивым назвать нельзя, он скорее настраивает на спокойную езду. При кикдауне кроссовер не рвет из-под колес асфальт, но силы мотора и передаваемого крутящего момента достаточно, чтобы сделать уверенный плавный обгон. На своем месте и всегда готовы поддержать электронные помощники. При перестроении в соседний ряд оранжевый маячок предупредил, что в слепую зону вкралась малолитражка — из таких мелочей и складывается высокий уровень дорожной безопасности. Вполне удовлетворительно работает адаптивный круиз-контроль, на случай экстремальных ситуаций предусмотрены системы стабилизации (в частности, контроля торможений в повороте) и предотвращения опрокидывания.
Сомнительно в автомобиле выглядят разве что выдвижные внешние дверные ручки. В целом пользоваться ими удобно, но от таких конструкций постоянно ждешь подвоха, особенно в морозную снежную зиму. Хотя представители завода «Москвич» утверждают, что проводили испытания автомобиля в том числе в Сургуте при температуре ниже 35 градусов по Цельсию. И к ручкам — так же, как к работе других узлов и агрегатов, нареканий не было.
|
Технические характеристики «Москвич М90» 2.0 GDI AT
|
Габариты
|
4983x1967x1778 мм
|
Колесная база
|
2915 мм
|
Снаряженная масса
|
2105 кг
|
Дорожный просвет
|
190 мм
|
Объем багажника
|
332/2093 л
|
Двигатель
|
бензиновый, 1986 см3
|
Мощность двигателя
|
200 л.с. при 4000–5000 об/мин
|
Трансмиссия
|
автоматическая 9-ступ., привод полный
|
Макс. скорость
|
200 км/ч
|
Объем бака
|
65 л
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