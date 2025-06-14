Младший кроссовер Soueast оказался в чем-то интереснее старшего

Китайскому бренду Soueast уже тридцать лет, хотя нынешняя модельная линейка кроссоверов S09, S07, S06 возникла в прошлом году, когда компанию South East Motor Co купил автогигант Chery и назначил Soueast своим экспортным брендом. S06 в России пока не представлен, про флагманский S09 motorpage.ru недавно рассказывал, а сегодня у нас на тесте компактный кроссовер Soueast S07.

Снаружи

Автомобиль выпускается в Китае с прошлого года, с декабря продается в России. Soueast S07 создан на платформе Chery T1X, той же, что и Chery Tiggo 8 Pro Max, производится на том же заводе Chery в городе Уху и практически идентичен «восьмёрке» Tiggo по размерам: длина 4724 мм, колесная база 2720 мм, дорожный просвет 190 мм. Есть переднеприводная версия, но у тестового автомобиля на багажной двери значок AWD, привод полный.

Внешность у Soueast S07 типичная для китайского кроссовера: горизонтальная светодиодная оптика спереди и сзади, объемные соты радиаторной решетки, – но есть и особенности. Дверные ручки, вопреки общему правилу, не утапливаемые в кузов, а обычные, кроме того, сам кузов, тоже вопреки моде на гладкие поверхности, как и у старшего S09, имеет по бокам рельефные выштамповки, с которыми он выглядит гораздо динамичнее. Подоконная линия к корме поднимается, добавляя ощущения стремительного движения. Спойлер над задним стеклом и бампер с диффузором, в который выведены выхлопные трубы, делают облик машины если не спортивным, то энергичным. На автомобиль в максимальной комплектации Premium, а именно такой у нас на тесте, устанавливаются колеса размера 235/55 R19. В салоне машины пять или семь мест, тестовый Soueast S07 семиместный, компоновка сидений 2+3+2.

Агрегаты

Под капотом Soueast S07 стоит рядная бензиновая турбочетверка Chery SQR F4J16C рабочим объемом 1598 кубических сантиметров, которая производится с 2022 года, относится к третьему поколению моторов серии Acteco и на нашем рынке знакома, например, владельцам кроссоверов Jaecoo J7 и седанов Chery Arrizo 8. В Soueast S07 мотор развивает 186 л.с. при 5500 об/мин и выдает 275 Нм крутящего момента при 4000 об/мин. Двигатель полностью алюминиевый, привод ГРМ цепной, примерный ресурс мотора – 250 тыс. км, интервал замены масла – каждые 10 тыс км или раз в год.

В трансмиссии Soueast S07 используется 8-ступенчатый гидроавтомат Fuzhen FA830, который производится на заводе Fuzhen Power в Аньхое с 2024 года и устанавливается на модели Chery и ее суббрендов с моторами рабочим объемом 1,5 и 1,6 литров под собственным индексом 830AHA. Агрегат рассчитан на работу с передним и полным, как в случае с Soueast S7, приводом, способен передавать крутящий момент до 320 Нм и при условии замены масла каждые 60 тыс. км. обещает пробег без ремонта до 250 тыс.км. Такой же интервал смены масла, через 60 тыс. км., рекомендуется и для управляющей полным приводом муфты BorgWarner.

Тандем двигателя и КПП разгоняет автомобиль снаряженной массой 1681 кг с места до «сотни» за 12 секунд, максимальная скорость по паспорту – 190 км/ч, расход 95-го бензина в смешанном цикле – 8,8 литров на 100 км.

Внутри

Сиденье водителя, похоже, расположено слишком высоко. Во всяком случае, сев за руль, понимаешь, что поле зрения ограничено сверху, такое ощущение, что верхний край лобового стекла ниже обычного, хотя вроде и подушка сиденья опущена при этом до предела – не помогает. При этом крыша точно на макушку не давит, до потолка остается сантиметров десять-двенадцать, несмотря на то, что часть высоты съедает панорамная крыша. Но к этой особенности быстро привыкаешь, как и к тому, что под коленями – пустота: подушка, как нередко бывает в китайских машинах, короткая.

Салон тестового Soueast S07 отделан комбинацией черного и темно-бордового кожзама, темным пластиком, есть алюминизированные вставки и накладки, рояльный лак, – дизайн и сборка в целом выглядит достойно. Кресла регулируются по-«мерседесовски», клавишами на дверной карте, так у многих суббрендов Chery, там же, на дверях – физические кнопки включения подогрева и вентиляции сидений. Передняя панель устроена иначе, чем во флагманском S09: панель приборов и центральный экран не раздельные, а переходят один в другой, тянутся сплошной полосой от левого края передней панели до ее середины, так же, как в Tiggo 8 Pro Max.

У цифровой приборной панели – две темы на выбор, классический вариант с круглыми шкалами тахометра и спидометра и минималистический. Второй днем слеповат, к сожалению, приходится всматриваться, а вот ночью – красота, что первый, что второй.

Рулевое колесо с комбинацией кнопок на спицах – той же формы, что и у S09, но в «семерке» есть подрулевые лепестки для управления коробкой в ручном режиме. У S07 – тот же набор режимов движения, что и в «девятке», – Eco, Normal, Sport, Snow, Mud, Offroad. Но выбирать их гораздо удобнее, на «парящей»центральной консоли есть нефиксирумый поворотный селектор Drive Mode. Важное отличие Soueast S07 от S09 – устройство панели климата, она в «семерке» отдельная, с двумя крупными кругляшами а-ля Land Rover, то есть копаться в центральном экране для смены режима, перебирая вкладки меню, не надо. Удобно, что кнопка Home на руле: центральный экран можно вернуть к стартовой странице, не тыкая в него пальцем и не наклоняясь к нему. Удобно и понятно расположена крупная физическая кнопка «аварийки», а то некоторые бренды в последнее время, кажется, стремятся сделать все, чтобы ее было максимально трудно обнаружить.

Еще из эргономических преимуществ: управление подогревами и вентиляцией сидений дублировано, можно включать и выключать их клавишами на дверной карте, а можно вызвать на панели климата вкладку «охлажд», потом нажать в центр круглого селектора, выбрать подогрев или вентиляцию и вращением селектора установить степень – 1, 2, 3. Так же дублировано и управление выбором режима движения, можно через экран, а можно кругляшом Drive Mode, наощупь, что гораздо удобнее делать на ходу.

Что еще на переднем ряду? Площадка беспроводной зарядки, два не слишком глубоких подстаканника, в центральном подлокотнике, который раскрывается опять же по-«мерседесовски» надвое, скрыт охлаждаемый бокс. В проеме под центральной консолью – USB-разъемы и 12-вольтовая розетка.

Второй ряд в самый раз для троих – диван плоский, есть дефлекторы вентиляции, собственный экран управления климатом и USB-разъемы двух стандартов. Третий ряд явно «детский», проход на него для взрослого узковат и места для ног ему нет. Стандартный объем багажника – 438 литров, минимальный, с разложенным третьим рядом – 94 литра, если сложить второй, образуются 1680 литров багажного объема.

В движении

Что в городе, что на трассе управлять Soueast S07 приятно. Машина стоит на курсе уверенно, обратная связь от руля понятная, тормоза хорошие, уверенные, к ним вообще вопросов никаких. Круиз-контроль устанавливается интуитивно понятно. Включил одной кнопкой на левой спице руля сам круиз-контроль, рычажком установил нужную скорость, и все, в два касания. Вот разве что шума тут побольше, чем в салоне флагманского S09, но там переднее остекление двойное, а тут одинарное. Причем, аэродинамика-то у Soueast S07 хорошая, шумов от корпуса, от наружных зеркал, нет. Но гудят зимние колеса в арках, хоть они и фрикционные, без шипов. На 90-100 км/ч – отлично, можно ехать сколь угодно долго, а вот на 120 км/ч это уже фактор дискомфорта. И шум от едущих впереди и по бокам автобусов и фур прилетает через боковые стекла и лобовое стекло.

Еще, похоже, 1,6-литровый двигатель слишком задушен для такой массы и полного привода, так что, напрягаясь, он звучит громче, чем мог бы. Особенно если пытаться экономить и ехать в режиме Eco – кстати, средний расход в смешанном цикле у машины оказался даже чуть ниже паспортного, 8,6 литров на 100 км.

Но разница в поведении Soueast S07 в режимах Eco и Comfort, в отличие от многих машин, существенная: в первом случае автомобиль ощутимо медлит на разгоне, двигатель ограничивает крутящий момент, возникает чувство легкой неуверенности и раздражения, нет линейной зависимости между положением педали газа и динамикой разгона. Хочется пришпорить машину, добиться хотя бы паспортных и без того немаленьких 12 секунд до сотни. В Comfort Soueast S07 сразу едет бодрее, ну а в Sport все совсем хорошо.

Впрочем, может быть, дело еще и в настройках «автомата», хотя вообще-то специально беречь его незачем, он способен передавать 320 Нм, а двигатель машины выдает 275 Нм, запас есть. Но в режиме Eco даже на круиз-контроле на 120 км/ч автомобиль иногда двигается с небольшими подергиваниями. Так что – только Comfort и выше.

Улучшить связь двигателя с колесами можно и переключая передачу в коробке вручную вверх или вниз с помощью подрулевых лепестков, но потом АКП сама вернется в автоматический режим. Чтобы зафиксировать выбранную передачу, надо сдвинуть кулису вправо, но тут есть тонкость. Оперируя подрулевыми переключателями, нужно понимать, какая именно передача включена в тот или иной момент. Потому что если действовать вслепую и переборщить с переключением, например, вниз, будет неприятно: сначала вообще никакой реакции, а потом – удар, толчок, машина неприятно затормозит. А крупная индикация выбранной передачи есть только в «классическом» варианте приборной панели – крупные литеры D, N, R, P в верхней ее части.Ну и М1, М2, М3 и так далее в ручном режиме. Так что –только «классика».

Подвеска хороша и на асфальте, и при проезде на грунтовке с твердыми неровностями показывает себя достойно, она короткая, но плотная, ямки можно преодолевать ходом, на скорости. Автомобиль оснащен многочисленными системами безопасности Chery, и, кстати, по китайской методике 2015 года С-NCAP Soueast S07 заработал в краш-тестах 5 звезд.

Кому может быть интересен

Комфортный семиместный полноприводный кроссовер C-класса, безопасный, технологичный. С широкими посадочно-погрузочными возможностями. Да, динамику иногда можно бы и получше, но зато – экономичность. Универсальный, семейный, что для города, что для выезда за город, автомобиль. В комплектации Premium, как у тестовой машины, Soueast S07 стоит 3,449 млн рублей без учета скидок за кредит и трейд-ин. Что дает ему возможность, конкурировать не только с родственниками из семьи Chery, но и с моделями других брендов – взять хотя бы Geely Atlas.

Технические характеристики Soueast S07 ГАБАРИТЫ, ММ 4724/1900/1740 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2720 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1681 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый L4, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1598 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 186 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 275 при 4000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 8-АКП МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 12 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,8