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11 мар 2025

Россияне смогут сэкономить на покупке автомобилей SOUEAST

Россияне смогут сэкономить на покупке автомобилей SOUEAST
Автор фото: фирма-производитель

Компания SOUEAST предлагает выгодные условия на покупку кроссоверов S07 и S09. Клиенты смогут воспользоваться одним из лучших кредитных предложений на покупку автомобилей SOUEAST, а также получить дополнительную выгоду при сдаче старого автомобиля в трейд-ин

В рамках новых условий модель S07 в комплектации Comfort доступна от 2 399 000 рублей, а кроссовер S09 в версии Comfort Plus можно приобрести по цене от 3 099 000 рублей. Это самое выгодное предложение, при котором клиенты, кроме того, получат выгоду на покупку автомобилей при оформлении полиса КАСКО и приобретении комплекта зимних шин.

Напомним, что кроссовер SOUEAST S07 оснащён 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 186 л. с. (в полноприводной версии) или 190 л. с. (в переднеприводной версии). Крутящий момент — 275 Нм. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач (в переднеприводной версии) или 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (в полноприводной версии). Флагманская модель S09 оснащена 2,0-литровым мотором мощностью 197 л. с. и 375 Нм крутящего момента. Этот двигатель также может агрегатироваться “роботом” или “автоматом”. Привод - передний и полный соответственно.

При написании новости использовалась информация:
soueast

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