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мар 2018

Концепт Tata H5X - Перевод с английского

Новый Tata H5X - Tata H5X Concept 2018 Перевод с английского
Индийский концептуальный кроссовер Tata H5X интересен тем, что построен на платформе Land Rover Discovery Sport

В визуальном и техническом сходстве с «британцем» нет ничего удивительного – с 2008 года компания Jaguar Land Rover принадлежит Tata Group, владеющей индийским производителем автомобилей Tata Motors. Дизайн Tata H5X выполнен в современном ключе: двухъярусная светодиодная оптика, покатая крыша, задний бампер с диффузором, пухлые колесные арки и закамуфлированные кузовные стойки выглядят ультрасовременно – видна рука специалистов европейской школы. Большой клиренс и короткие кузовные свесы намекают на внедорожный потенциал. Несмотря на техническое родство с английской моделью, под капотом H5X находится не британский, а итальянский мотор – 2-литровый турбодизель Fiat, представленный в исполнении 140 и 170 л.с. Привод может быть передним или полным, а салон 5- или 7-местным. Подвеска получила настройки, адаптированные под индийские дорожные условия. В салоне концепта установлено четыре раздельных сиденья, имеющих широкие возможности трансформации. Аналоговые приборы и кнопки отсутствуют как класс. Выпуск серийного исполнения Tata H5X наладят в 2019 году.

Фото Tata H5X

  • Tata H5X Concept 2018 Перевод с английского
  • Tata H5X Concept 2018 вид сбоку
  • Tata H5X Concept 2018 салон
  • Tata H5X Concept 2018 вид сбоку
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