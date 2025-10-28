Автомобильный портал Motorpage
TENET T8 (2025) вид спередиTENET T8 (2025) вид сбокуTENET T8 (2025) вид сбоку сзади
TENET T8 (2025) салон
Место водителя эргономично, расстраивает только отсутствие «физических» кнопок для управления базовыми функциями
TENET T8 (2025) приборная панельTENET T8 (2025) мониторTENET T8 (2025) АКППTENET T8 (2025) панорамная крыша
TENET T8 (2025) диван второго ряда
Второй ряд сидений весьма просторен
TENET T8 (2025) третий ряд
Третий ряд подойдет больше для детей
TENET T8 (2025) багажное отделениеTENET T8 (2025) вид сзадиTENET T8 (2025) вид сзади

Первое знакомство с моделью нового бренда TENET T8 происходило в Подмосковье. Вопросов к организаторам никаких — и маршрут был интересен, хоть все направления с 2022 года уже изъезжены вдоль и поперек. И сразу спойлер — автомобиль на самом деле весьма хорош

Чтобы ввести вас в контекст, считаю нужным объяснить — вдруг кто не в курсе… Марка Chery в нашей стране работает уже почти два десятка лет. Российское отделение, как мне кажется, заслуживает памятника: даже в период, когда продукция китайских автоконструкторов представляла собой невнятные жестянки (ну было же, что вы удивляетесь?), отдел PR и маркетинга настолько виртуозно работал с прессой, что медиаотклик создавал самое позитивное впечатление. Впрочем, даже я готов признать, что в последние лет пять ситуация с качеством и проработкой модельного ряда изменилась, и в 2025 году почти все модели Chery можно смело назвать достойной продукцией мирового уровня.

В гамме Chery в России есть кроссовер Tiggo 8 Pro Max. наверное, первый автомобиль марки, который я не хотел возвращать после тест-драйва. Это чувство возникает редко, особенно в новой реальности, когда привычные бренды вероломно покинули наш рынок. И стоит отметить, что сожаление о расставании возникло тогда на 99% из-за настройки шасси, мотора и коробки передач. Еще 0,5% дал бы за наличие полного привода.

Эффектный палиндром

Бренд TENET принадлежит холдингу АГР. Для справки: AGR Automotive Group владеет заводами полного цикла в Калуге (бывший VW) и Санкт-Петербурге (экс-Hyundai-Kia), собственным моторным производством и прочей инфраструктурой. С 2007 по 2023 год в Калуге производили Volkswagen Polo, Skoda Rapid и другие машины для российского рынка. Теперь этот завод осваивает сборку нескольких моделей TENET.

Слово TENET, как придумали маркетологи, является не только эффектным палиндромом (слово, которое читается одинаково в обоих направлениях), но и аббревиатурой — Try Every New Experience Together. Не исключено, что ее подобрали до того, как был принят закон о запрете англицизмов в торговле. Что ж, вызов принят, коллаборация нейросетей и автора попыталась подобрать что-то автомобильно-патриотичное. ИИ явно использовал опыт наименования от всем известной торговой площадки с красной эмблемой — «Турбо Едет Новая Езда Техника». Средневзвешенный, точнее, самый складный и скрепный вариант получился таким: «Технологии, Единство, Надежность, Езда, Традиции». В продакшн! Фонетически «ТЕНЕТ», конечно, лучше любого китайского слова, но я бы опасался перефразирования вроде «ТЯНЕТ» или, что уже печальнее, «ТОНЕТ». Однако чувствуется, что в бренд уже вложены силы и средства, будем работать с тем, что есть.

Свежая итерация

Кроссовер T8 напоминает новейший рестайлинг того самого Tiggo 8 Pro Max, покорившего мое сердце несколько лет назад, но в исполнении для рынка КНР, которое, видимо, рано или поздно появилось бы у нас в гамме Chery. А пока картина складывается парадоксальная: в Россию поставляют уже устаревшую версию под титульным брендом, причем за импорт приходится платить утилизационный сбор по полной программе, а новый, никому не известный еще полгода назад производитель получает свежайшую итерацию и не исключено, что еще и преференции в плане налогообложения. Более того, скоро в гамме TENET появится модель T9, она невероятно похожа на Tiggo 9, который уже почти год небезуспешно продается в РФ. Как это будет обыграно в российском офисе Chery, пока неясно.

Но вернемся к T8. Черты Tiggo 8 угадываются безошибочно. Кузов оригинала уже прошел через минимум 4 рестайлинга и теперь, как мне кажется, наконец-то обрел гармоничность и благородную сдержанность. Стало меньше лишних росчерков, бока округлились, передок тоже стал несколько сдержаннее, одновременно визуально дороже за счет удачной формы решетки радиатора.

Но решение с ДХО со световым рисунком в виде зрачка хищника вместо фар удивляет — зачем переносить ближний и дальний свет в бампер? В корпусе, где теперь только ходовые огни, места предостаточно, можно было бы сделать полноценную фару. Похоже, это просто дань моде и попытка хоть как-то подчеркнуть новизну экстерьера. То же самое и сзади: монофонарь выглядит несколько незамысловато. Оформление «кормы» актуального Tiggo 8 Pro Max смотрится интереснее. Выкидные дверные ручки — из этой же оперы: как уверяет представительство TENET, они должны беспроблемно работать даже при 40 градусном морозе, их специально испытывали. Но вот ведь казус, буквально на днях китайский Минпром заявил о готовности полностью запретить выкидные и выдвижные ручки с 2030 года. Мол, они не обеспечивают 100% надежности срабатывания в экстренных ситуациях. И здесь я с китайскими чиновниками согласен — бесключевой доступ с выдвижными ручками далеко не всегда работает корректно не только у Chery, но и у всех остальных марок.

Часто даже самый удачный кузов портят неправильно подобранные колесные диски. В T8 этого удалось избежать: шины максимальной размерности 235/50 R19 натянуты на изящные диски с тонкими спицами и в общую канву вписываются идеально.  Габариты новинки 4725x1860x1705 мм, колесная база — 2710 мм. Дорожный просвет — 196 мм. Под капотом бензиновый 2 литровый мотор SQRF4J20 мощностью 197 л.с., крутящий момент в пике — 375 Нм. Коробка передач — преселектив на 7 ступеней. Привод — автоматически подключаемый полный. А теперь открываем ТТХ Chery Tiggo 8 Pro Max и ищем 10 отличий. Кто найдет, может смело вызвать на поединок Анатолия Вассермана.

Интерьер — вот где не осталось пересечений с китайским дорестайлинговым двойником. Однако… я это все уже видел в Jaecoo, Omoda, Jetour. И в Tiggo 9. То есть в самых свежих моделях из КНР. Вместо блока с двумя одинаковыми экранами — два отдельных, маленький для приборов и крупный, 15,6 дюймовый, для мультимедийной системы и… вообще всего. О вреде переноса всех функций в сенсорное меню и мной, и коллегами уже написаны миллионы букв, поэтому просто вздохну: да, кнопок опять нет. Но есть удачные ложементы для смартфонов (один с индукционной зарядкой аж на 50 Вт и охлаждением) и, наконец, мегаудобное переключение режимов робота правым подрулевым рычажком. Как в Mercedes. К такому алгоритму привыкаешь настолько быстро и монументально, что даже спустя месяц после тест-драйва иногда по утрам, выезжая из двора, я спросонья включаю стеклоочиститель.

Их нравы

Знаете, с каждым новым текстом описывать эргономику новинок, имеющих, скажем так, явные китайские корни, становится все труднее просто потому, что компоновщики из КНР уже научились делать хорошо и успешно применяют эти навыки. Другой вопрос, что для избалованного европейским и японским автопромом человека их, китайский, подход, может казаться чужеродным. Удобным, но отличающимся от ожиданий.

Позволю себе позаимствовать светлую мысль коллеги, радиоведущего Олега Осипова: китайский автопром вместо использования приятных у нас и на Западе норм настойчиво проповедует свои ценности и игнорирует все, что в них не вписывается. Поэтому мы как главные бета-тестеры всего автопрома Поднебесной вынуждены переучиваться и адаптироваться к их понятиям о том, как нам должно быть комфортно. Сенсоры на руле? Так же лучше для нас. Регулировка зеркал через меню? Нам она все равно понадобится только после первичной настройки сиденья под себя. Поэтому я хочу сердечно поблагодарить специалистов, отвечавших за компоновку интерьера Т8, за клавишу аварийки на напольной консоли, а не на потолке. За обычные механические рычаги (или петли) открывания дверей. За блок реальных кнопок управления светом. За ползунки открытия шторки и люка на потолке, а не в дебрях интерфейса. И за стабильно работающий Apple CarPlay (Android Auto тоже есть). Да будет так.

Я бы мог еще долго сыпать благодарности — за просторный задний диван, за третий ряд… Вернее, за то, что он есть, хоть и не подойдет для нормальных взрослых пассажиров. Но наказать провинившихся детей — идеально.

За шумоизоляцию и неплохую акустику Sony. За рафинированную и абсолютно предсказуемую управляемость… Но лучше нудного перечисления всех «за» я подытожу так: T8 — автомобиль, полностью отвечающий требованиям рынка. Быстрый, управляемый, современный, с шикарным экраном и приятной отделкой. Но куда важнее, что самая большая моя претензия к автомобилю — это попытка маркетологов откреститься от очевидной связи с Chery. В новейшей истории российского автопрома что-то подобное уже было: вспомните, как Datsun рекламировал малолитражки Mi-Do и On-Do. И где он теперь…

Что до модели T8 — интуиция подсказывает, что она «зайдет». Во-первых, источник «вдохновения» в виде Tiggo 8 Pro Max — какой надо источник. Во-вторых, ориентация на семейных людей, взвешенный подбор дизайна и характеристик, хоть и немного искусственный, но крайне актуальный имидж российского прогрессивного бренда — все это должно сработать.

Гамма TENET уже насчитывает 3 модели, скоро будет 4. Наиболее логичный вывод из всего происходящего напрашивается примерно следующий: бренд Chery наконец-то после нескольких лет поисков выбрал достойного партнера в России в лице AGR и постепенно будет переводить продукцию под знамена TENET. Означает ли это, что Chery хочет уйти из России? Мне кажется, пока выводы делать рано — там, в Китае, у руководства явно есть план, и оно его придерживается. Тем временем объявлены и цены. Стоимость TENET T8 в комплектации Prime составляет 3?540?000 рублей, в версии Ultra — 3?790?000 рублей.

           

Технические характеристики TENET T8?2.0 TGDI DCT7

Габариты

4725х1860х1705 мм

Колесная база

2710 мм

Дорожный просвет

196 мм

Объем багажника

193–1930  л

Снаряженная масса

1864 кг

Двигатель

бензиновый L4 с турбонаддувом

Объем двиателя

1998 см3

Мощность

197 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

375 Нм при 1750–3500 об/мин

Трансмиссия

роботизированная 7?ступенчатая

Привод

полный

Макс. скорость

210 км/ч

Время разгона

8,4 с до 100 км/ч

Средний расход топлива

8,8 л/100 км

Объем бака

57 л

