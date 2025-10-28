Первое знакомство с моделью нового бренда TENET T8 происходило в Подмосковье. Вопросов к организаторам никаких — и маршрут был интересен, хоть все направления с 2022 года уже изъезжены вдоль и поперек. И сразу спойлер — автомобиль на самом деле весьма хорош

Чтобы ввести вас в контекст, считаю нужным объяснить — вдруг кто не в курсе… Марка Chery в нашей стране работает уже почти два десятка лет. Российское отделение, как мне кажется, заслуживает памятника: даже в период, когда продукция китайских автоконструкторов представляла собой невнятные жестянки (ну было же, что вы удивляетесь?), отдел PR и маркетинга настолько виртуозно работал с прессой, что медиаотклик создавал самое позитивное впечатление. Впрочем, даже я готов признать, что в последние лет пять ситуация с качеством и проработкой модельного ряда изменилась, и в 2025 году почти все модели Chery можно смело назвать достойной продукцией мирового уровня.

В гамме Chery в России есть кроссовер Tiggo 8 Pro Max. наверное, первый автомобиль марки, который я не хотел возвращать после тест-драйва. Это чувство возникает редко, особенно в новой реальности, когда привычные бренды вероломно покинули наш рынок. И стоит отметить, что сожаление о расставании возникло тогда на 99% из-за настройки шасси, мотора и коробки передач. Еще 0,5% дал бы за наличие полного привода.

Эффектный палиндром

Бренд TENET принадлежит холдингу АГР. Для справки: AGR Automotive Group владеет заводами полного цикла в Калуге (бывший VW) и Санкт-Петербурге (экс-Hyundai-Kia), собственным моторным производством и прочей инфраструктурой. С 2007 по 2023 год в Калуге производили Volkswagen Polo, Skoda Rapid и другие машины для российского рынка. Теперь этот завод осваивает сборку нескольких моделей TENET.

Слово TENET, как придумали маркетологи, является не только эффектным палиндромом (слово, которое читается одинаково в обоих направлениях), но и аббревиатурой — Try Every New Experience Together. Не исключено, что ее подобрали до того, как был принят закон о запрете англицизмов в торговле. Что ж, вызов принят, коллаборация нейросетей и автора попыталась подобрать что-то автомобильно-патриотичное. ИИ явно использовал опыт наименования от всем известной торговой площадки с красной эмблемой — «Турбо Едет Новая Езда Техника». Средневзвешенный, точнее, самый складный и скрепный вариант получился таким: «Технологии, Единство, Надежность, Езда, Традиции». В продакшн! Фонетически «ТЕНЕТ», конечно, лучше любого китайского слова, но я бы опасался перефразирования вроде «ТЯНЕТ» или, что уже печальнее, «ТОНЕТ». Однако чувствуется, что в бренд уже вложены силы и средства, будем работать с тем, что есть.

Свежая итерация

Кроссовер T8 напоминает новейший рестайлинг того самого Tiggo 8 Pro Max, покорившего мое сердце несколько лет назад, но в исполнении для рынка КНР, которое, видимо, рано или поздно появилось бы у нас в гамме Chery. А пока картина складывается парадоксальная: в Россию поставляют уже устаревшую версию под титульным брендом, причем за импорт приходится платить утилизационный сбор по полной программе, а новый, никому не известный еще полгода назад производитель получает свежайшую итерацию и не исключено, что еще и преференции в плане налогообложения. Более того, скоро в гамме TENET появится модель T9, она невероятно похожа на Tiggo 9, который уже почти год небезуспешно продается в РФ. Как это будет обыграно в российском офисе Chery, пока неясно.

Но вернемся к T8. Черты Tiggo 8 угадываются безошибочно. Кузов оригинала уже прошел через минимум 4 рестайлинга и теперь, как мне кажется, наконец-то обрел гармоничность и благородную сдержанность. Стало меньше лишних росчерков, бока округлились, передок тоже стал несколько сдержаннее, одновременно визуально дороже за счет удачной формы решетки радиатора.

Но решение с ДХО со световым рисунком в виде зрачка хищника вместо фар удивляет — зачем переносить ближний и дальний свет в бампер? В корпусе, где теперь только ходовые огни, места предостаточно, можно было бы сделать полноценную фару. Похоже, это просто дань моде и попытка хоть как-то подчеркнуть новизну экстерьера. То же самое и сзади: монофонарь выглядит несколько незамысловато. Оформление «кормы» актуального Tiggo 8 Pro Max смотрится интереснее. Выкидные дверные ручки — из этой же оперы: как уверяет представительство TENET, они должны беспроблемно работать даже при 40 градусном морозе, их специально испытывали. Но вот ведь казус, буквально на днях китайский Минпром заявил о готовности полностью запретить выкидные и выдвижные ручки с 2030 года. Мол, они не обеспечивают 100% надежности срабатывания в экстренных ситуациях. И здесь я с китайскими чиновниками согласен — бесключевой доступ с выдвижными ручками далеко не всегда работает корректно не только у Chery, но и у всех остальных марок.

Часто даже самый удачный кузов портят неправильно подобранные колесные диски. В T8 этого удалось избежать: шины максимальной размерности 235/50 R19 натянуты на изящные диски с тонкими спицами и в общую канву вписываются идеально. Габариты новинки 4725x1860x1705 мм, колесная база — 2710 мм. Дорожный просвет — 196 мм. Под капотом бензиновый 2 литровый мотор SQRF4J20 мощностью 197 л.с., крутящий момент в пике — 375 Нм. Коробка передач — преселектив на 7 ступеней. Привод — автоматически подключаемый полный. А теперь открываем ТТХ Chery Tiggo 8 Pro Max и ищем 10 отличий. Кто найдет, может смело вызвать на поединок Анатолия Вассермана.

Интерьер — вот где не осталось пересечений с китайским дорестайлинговым двойником. Однако… я это все уже видел в Jaecoo, Omoda, Jetour. И в Tiggo 9. То есть в самых свежих моделях из КНР. Вместо блока с двумя одинаковыми экранами — два отдельных, маленький для приборов и крупный, 15,6 дюймовый, для мультимедийной системы и… вообще всего. О вреде переноса всех функций в сенсорное меню и мной, и коллегами уже написаны миллионы букв, поэтому просто вздохну: да, кнопок опять нет. Но есть удачные ложементы для смартфонов (один с индукционной зарядкой аж на 50 Вт и охлаждением) и, наконец, мегаудобное переключение режимов робота правым подрулевым рычажком. Как в Mercedes. К такому алгоритму привыкаешь настолько быстро и монументально, что даже спустя месяц после тест-драйва иногда по утрам, выезжая из двора, я спросонья включаю стеклоочиститель.

Их нравы

Знаете, с каждым новым текстом описывать эргономику новинок, имеющих, скажем так, явные китайские корни, становится все труднее просто потому, что компоновщики из КНР уже научились делать хорошо и успешно применяют эти навыки. Другой вопрос, что для избалованного европейским и японским автопромом человека их, китайский, подход, может казаться чужеродным. Удобным, но отличающимся от ожиданий.

Позволю себе позаимствовать светлую мысль коллеги, радиоведущего Олега Осипова: китайский автопром вместо использования приятных у нас и на Западе норм настойчиво проповедует свои ценности и игнорирует все, что в них не вписывается. Поэтому мы как главные бета-тестеры всего автопрома Поднебесной вынуждены переучиваться и адаптироваться к их понятиям о том, как нам должно быть комфортно. Сенсоры на руле? Так же лучше для нас. Регулировка зеркал через меню? Нам она все равно понадобится только после первичной настройки сиденья под себя. Поэтому я хочу сердечно поблагодарить специалистов, отвечавших за компоновку интерьера Т8, за клавишу аварийки на напольной консоли, а не на потолке. За обычные механические рычаги (или петли) открывания дверей. За блок реальных кнопок управления светом. За ползунки открытия шторки и люка на потолке, а не в дебрях интерфейса. И за стабильно работающий Apple CarPlay (Android Auto тоже есть). Да будет так.

Я бы мог еще долго сыпать благодарности — за просторный задний диван, за третий ряд… Вернее, за то, что он есть, хоть и не подойдет для нормальных взрослых пассажиров. Но наказать провинившихся детей — идеально.

За шумоизоляцию и неплохую акустику Sony. За рафинированную и абсолютно предсказуемую управляемость… Но лучше нудного перечисления всех «за» я подытожу так: T8 — автомобиль, полностью отвечающий требованиям рынка. Быстрый, управляемый, современный, с шикарным экраном и приятной отделкой. Но куда важнее, что самая большая моя претензия к автомобилю — это попытка маркетологов откреститься от очевидной связи с Chery. В новейшей истории российского автопрома что-то подобное уже было: вспомните, как Datsun рекламировал малолитражки Mi-Do и On-Do. И где он теперь…

Что до модели T8 — интуиция подсказывает, что она «зайдет». Во-первых, источник «вдохновения» в виде Tiggo 8 Pro Max — какой надо источник. Во-вторых, ориентация на семейных людей, взвешенный подбор дизайна и характеристик, хоть и немного искусственный, но крайне актуальный имидж российского прогрессивного бренда — все это должно сработать.

Гамма TENET уже насчитывает 3 модели, скоро будет 4. Наиболее логичный вывод из всего происходящего напрашивается примерно следующий: бренд Chery наконец-то после нескольких лет поисков выбрал достойного партнера в России в лице AGR и постепенно будет переводить продукцию под знамена TENET. Означает ли это, что Chery хочет уйти из России? Мне кажется, пока выводы делать рано — там, в Китае, у руководства явно есть план, и оно его придерживается. Тем временем объявлены и цены. Стоимость TENET T8 в комплектации Prime составляет 3?540?000 рублей, в версии Ultra — 3?790?000 рублей.

Технические характеристики TENET T8?2.0 TGDI DCT7 Габариты 4725х1860х1705 мм Колесная база 2710 мм Дорожный просвет 196 мм Объем багажника 193–1930 л Снаряженная масса 1864 кг Двигатель бензиновый L4 с турбонаддувом Объем двиателя 1998 см3 Мощность 197 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 375 Нм при 1750–3500 об/мин Трансмиссия роботизированная 7?ступенчатая Привод полный Макс. скорость 210 км/ч Время разгона 8,4 с до 100 км/ч Средний расход топлива 8,8 л/100 км Объем бака 57 л