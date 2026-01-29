Тест драйв

Флагманский кроссовер Tenet Т8 — идеальный семейный автомобиль, приспособленный к тому же к суровым зимним условиям. Что дает ему право претендовать на такое звание?

Флагманская модель Tenet Т8 весьма примечательна. Хотя это среднеразмерный кроссовер (4725 × 1860 × 1705, база — 2710 мм), выглядит он классом старше, внушительно и стильно. Как и подобает уважаемому главе семейства. Правильные пропорции и знаковые детали тут равно важны. Если рисунок радиаторной решетки, то не вульгарный, но и не комично помпезный. Если «обувь», то первоклассная, минимум с 18 дюймовыми многоспицевыми дисками. Если выхлопная система, то с парой трапециевидных патрубков, интегрированных в бампер. А что насчет оптики? В стилизованных под кошачьи зрачки, мгновенно запоминающихся дневных ходовых огнях — спокойная уверенность. О том, что Т8 дружен с передовыми LED-технологиями, говорит и кормовой монофонарь с динамическими указателями поворотов.

Флагман Tenet убедителен даже в том, на чем многие спотыкаются, — в степени инженерной проработки модных решений. Скажем, электропривод выдвижных наружных ручек дверей Т8 достаточно силен, чтобы взломать ледяную корку и при -30 °С. Раз уж речь зашла о холодах, то подготовка к ним проведена серьезная. В «зимний» пакет входит обогрев руля, сидений первых двух рядов, наружных зеркал, заднего стекла и лобового, а также форсунок его омывателя. Отметим, что все автомобили Tenet производятся в России с учетом дорожных и климатических условий эксплуатации. Для защиты кузова днище и скрытые полости проходят дополнительную обработку восковым составом, а усиленные антикоррозионные, антишумные и антигравийные покрытия обеспечивают долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.

Серьезным подспорьем на заснеженной дороге является высокий дорожный просвет в 196 мм, а также наличие полного привода. Еще в зимнюю погоду очень кстати придется набор ездовых режимов — таких, как «Снег» и 4х4, представляющий собой эффективную имитацию межколесных блокировок.

Вообще, основательность во всем — один из главных принципов модели. Подпорка капота вместо газовых упоров? Отсутствие шторки в грузовом отсеке? Ну нет! Создатели Т8 не опустились до «экономии на спичках». Нет ее следов и в салоне. Диапазоны перемещения руля по высоте и вылету совсем не символические. Но в семейном кроссовере удобно должно быть не только водителю. И в Т8 это учтено. Спинки передних сидений расширены под взрослых любой комплекции. Диван второго ряда перемещается продольно, а секции его спинки регулируются по углу наклона. Есть такая возможность и у прячущихся в пол сидений «галерки», предназначенных для маленьких пассажиров. Надо отдать должное марке Tenet: Т8 без маркетингового лукавства заявлен как автомобиль с посадочной формулой 5+2. Сказано — сделано.

Идущий в «базе» климат-контроль — двухзонный, но воздуховоды с раздельными регулируемыми дефлекторами проложены и к центральному дивану, а в топ-комплектации Ultra дотягиваются уже и до «галерки» (пассажиры это особенно отметят в морозную погоду). Наличие четырех USB-разъемов Type-A и Type-C тоже снижает вероятность возникновения конфликтов в большом экипаже. И уж точно в нем никто не почувствует себя в «подсобке» — качество материалов отделки выдержано на одинаково высоком уровне. Комплекс систем безопасности тоже без изъянов, что крайне важно для семейного авто, в том числе для поездок зимой. К идущим по умолчанию ABS, системам стабилизации, панорамного обзора, шести подушкам безопасности в комплектации Ultra добавляется масса «умных» ассистентов и коленный эйрбег водителя.

Замечательно. Только почему-то считается, что при всех своих достоинствах семейный автомобиль — это «душнила», не так ли? Вот с этой догмой Т8 категорически не согласен. Флагман Tenet ярок в своих технологических проявлениях, идет ли речь о проекционном дисплее, тачскрине медиасистемы с мгновенным откликом благодаря мощному процессору Snapdragon 8155, панорамной крыше с люком и солнцезащитной шторкой или механике первого порядка. Согласитесь, не часто под капотом среднеразмерного кроссовера можно увидеть не пресловутую «полторашку», а 2,0 литровый двигатель. Мощностью турбочетверка Т8 не обделена (197 л.с.) и образует слаженный тандем с 7 ступенчатым роботом. Кроссовер с разгоном с места до сотни за 8,4 с и «максималкой» в 210 км/ч уж точно не черепаха. Полностью независимая подвеска и тормозные механизмы с передними вентилируемыми дисками тут в тему, они не подведут даже на заснеженной дороге зимой.

Еще удобно, что Т8 автоматом получает рейлинги для крепления багажника на крыше. Более того, кроссовер Tenet на законных основаниях можно доукомплектовать фаркопом, который позволит буксировать не имеющий тормозной системы прицеп массой до 750 кг. И уж если на то пошло, в отрыве от цивилизации еще одним козырем модели станет способность наддувного ДВС — хотите верьте, хотите нет — переваривать 92 й бензин. Это можно расценить и как заботу о семейном бюджете.

Кстати, о цене. Благодаря калужской сборке T8, доступный в двух очень богатых комплектациях (Prime — 3?610?000 рублей и Ultra — 3?865?000), смотрится очень привлекательно на фоне конкурентов, тем более что многие из них лишены полного привода, третьего ряда сидений, фаркопа и проигрывают в динамике модели Tenet. Доступность официального сервиса (210 центров в 95 городах России) — тоже весомый плюс. Пожалуй, есть резон вспомнить подзабытое русское слово «тенеты», означающее охотничью сеть. Да, для ловли клиента Т8 подготовлен крепко, в том числе с учетом сюрпризов российской матушки-зимы.

