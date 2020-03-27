Компания Tesla запустила бесконтактную покупку машин

Компания Tesla запустила услугу бесконтактной покупки и доставки электромобиля, а также вариант с минимизацией личных контактов

Услуга Tesla Direct Drop позволяет клиенту выбрать автомобиль и заполнить необходимые документы онлайн. В таком случае Теслу привозят на эвакуаторе и оставляют по указанному адресу, а новый владелец открывает её через приложение на смартфоне. В салоне его ждут документы для завершения сделки. Готовые бумаги нужно отправить по почте в течение суток.

При использовании услуги Express Delivery покупатель должен приехать в один из пунктов доставки, где мобильное приложение направит его к электромобилю. Все необходимые документы также находятся внутри машины. На выезде с парковки новому владельцу Теслы нужно передать бумаги сотруднику компании для получения временного номерного знака.

Также есть вариант под названием Tesla Direct — когда электромобиль доставляют в указанное место на эвакуаторе в сопровождении сотрудника компании с нужным комплектом документов. По желанию клиента он может помочь разобраться с настройкой новой машины. Если покупатель живёт более чем в 350 километров от ближайших центров Tesla, ему привезут электромобиль на автовозе в рамках услуги Carrier Direct, которая в остальном повторяет Tesla Direct.