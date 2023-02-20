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20 фев 2023

Tesla не имеет ничего общего с профсоюзами

Tesla не имеет ничего общего с профсоюзами

Компания Tesla выступила с официальным заявлением после информации об увольнении своих сотрудников на фоне попыток создания профсоюзов

Немного истории – Несколько дней назад американские и европейские СМИ написали, со ссылкой на поданное в Национальное управление по вопросам трудовых отношений США заявление, что более 30 человек были уволены через несколько дней после того, как рабочие завода Tesla уведомили Илона Маска о намерении создать профсоюз по причине низких зарплат и тяжелых условий труда.

Сегодня же представители Tesla сделали официальное заявление о том, что увольнения сотрудников произошли по абсолютно иным причинам. Дескать, все работники, которых «выкинули на мороз», показывали низкую производительность труда и слабую организованность.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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