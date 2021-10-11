Tesla все же сможет запустить свой завод в Германии

На данный момент у американской компании есть два автомобильных предприятия – в США и в Китае. Долгое время Tesla пыталась закрепиться в Европе, но до сегодняшнего дня в этом вопросе им не сопутствовала удача.

Да, немецкая общественность попросту не давала Tesla нормально построиться. Всю конфронтацию производили руками экологов – то им не нравилась массовая вырубка деревьев, хотя Tesla обязалась посадить чуть ли не в три раза больше саженцев, взамен вырубленного леса. То экологи подают протест, дескать, работы представляют угрозу для зимующих в районе строительства фабрики змей и ящериц.

Короче говоря, все эти действия сопровождались судебными исками, что существенно замедляло темпы строительства. Впрочем, Tesla удалось отбить все нападки, и теперь уже официально объявлено, что предприятие выпустит первые электромобили уже в ноябре этого года.