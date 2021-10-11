Автомобильный портал Motorpage
11 окт 2021

Tesla все же сможет запустить свой завод в Германии

Tesla все же сможет запустить свой завод в Германии
Автор фото: фирма-производитель

На данный момент у американской компании есть два автомобильных предприятия – в США и в Китае. Долгое время Tesla пыталась закрепиться в Европе, но до сегодняшнего дня в этом вопросе им не сопутствовала удача.

Да,  немецкая общественность попросту не давала Tesla нормально построиться. Всю конфронтацию производили руками экологов – то им не нравилась массовая вырубка деревьев, хотя Tesla обязалась посадить чуть ли не в три раза больше саженцев, взамен вырубленного леса. То экологи подают протест, дескать, работы представляют угрозу для зимующих в районе строительства фабрики змей и ящериц.

Короче говоря, все эти действия сопровождались судебными исками, что существенно замедляло темпы строительства. Впрочем, Tesla удалось отбить все нападки, и теперь уже официально объявлено, что предприятие выпустит первые электромобили уже в ноябре этого года.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Почему в Tesla работают расисты?

06 октября 2021

Tesla Cybertruck возвели из фанеры

01 сентября 2021

В Tesla готовы поделиться своими разработками с миром

23 августа 2021

Интерфейс Tesla официально перевели на русский язык

02 августа 2021

Илон Маск организовал культ своей личности.

29 июля 2021

Крысы предпочитают Tesla

14 июля 2021

 Новости Tesla Motors

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Kaptur - трое в renault kaptur (2020) не считая собаки Тест драйв
11 октября 2021

Renault Kaptur
"Renault Kaptur получил новый мотор и заметно изменился! (часть2)"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander (2021) очень важный рестайлинг!
Тест драйв
08 октября 2021

Mitsubishi Outlander
"Новый Mitsubishi Outlander – это очень важный рестайлинг!"
Jaguar F-Pace - jaguar f-pace (2021) теперь в jaguar f-pace очень легко дышится, и это не фигура речи
Тест драйв
06 октября 2021

Jaguar F-Pace
"Теперь в Jaguar F-Pace очень легко дышится, и это не фигура речи"
Mitsubishi Outlander - успеть всё
Автопутешествия
22 сентября 2021

Mitsubishi Outlander
"Успеть всё"

Написано новостей:

2 9 2 5 8