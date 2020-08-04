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4 авг 2020

Honda раскрыла характеристики турбомотора V6 для «заряженных» моделей

Honda раскрыла характеристики турбомотора V6 для «заряженных» моделей
Автор фото: фирма-производитель

Компания Honda раскрыла характеристики нового турбомотора V6 3.0, которым оснастят «заряженные» модели линейки Acura Type S. Силовой агрегат будет выдавать 360 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента и дебютирует в 2021 году на спортивном седане Acura TLX Type S второго поколения

Honda уточняет, что характеристики «турбошестёрки» являются предварительными, поскольку пока Acura TLX Type S готовы только в виде прототипов. Один из предсерийных «заряженных» седанов премиальной марки Honda примет участие в августовской гонке по подъёму на холм Пайкс-Пик в штате Колорадо, США — Acura TLX Type S будет выполнять роль автомобиля безопасности.

В будущем новый 360-сильный мотор V6 3.0 c двойным наддувом и непосредственным впрыском топлива появится на других моделях Honda/Acura, например, на кроссовере MDX Type S следующего поколения. На седане TLX Type S агрегат будет сочетаться с перенастроенным 10-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода с раздельными муфтами подключения задних колёс.

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