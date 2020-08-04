Honda раскрыла характеристики турбомотора V6 для «заряженных» моделей

Компания Honda раскрыла характеристики нового турбомотора V6 3.0, которым оснастят «заряженные» модели линейки Acura Type S. Силовой агрегат будет выдавать 360 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента и дебютирует в 2021 году на спортивном седане Acura TLX Type S второго поколения

Honda уточняет, что характеристики «турбошестёрки» являются предварительными, поскольку пока Acura TLX Type S готовы только в виде прототипов. Один из предсерийных «заряженных» седанов премиальной марки Honda примет участие в августовской гонке по подъёму на холм Пайкс-Пик в штате Колорадо, США — Acura TLX Type S будет выполнять роль автомобиля безопасности.

В будущем новый 360-сильный мотор V6 3.0 c двойным наддувом и непосредственным впрыском топлива появится на других моделях Honda/Acura, например, на кроссовере MDX Type S следующего поколения. На седане TLX Type S агрегат будет сочетаться с перенастроенным 10-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода с раздельными муфтами подключения задних колёс.