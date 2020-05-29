Представлена новая Acura TLX

Модель нового поколения стала самым быстрым и управляемым автомобилем в истории марки

Визуально новинка очень похожа на предшественницу. При взгляде спереди их и вовсе можно перепутать, даже если они стоят рядом друг с другом. На самом деле кузов здесь полностью новый, разработан с чистого листа. А вот салон переработан кардинально. Теперь в отделке применяются дорогие материалы вроде натуральной кожи и шпона дерева. О прошлом поколении TLX напоминает разве что кнопочный селектор «автомата», да и тот сменил расположение.

Разумеется, все самое вкусное располагается в технической части машины. Например , специально для Acura TLX была разработана новая платформа с передней подвеской на двойных поперечных рычагах и задней многорычажкой. В качестве опции доступны адаптивные амортизаторы.

Радикальные изменения произошли и по части силовых агрегатов. «Атмосферники» ушли в прошлое, им на смену пришли турбомоторы объемом 2,0 и 3,0 литра. Отдача первого составляет 276 л.с. и 380 Нм. Характеристики второго пока не называются. На седане применяется 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. В базе предусмотрен передний привод, за доплату можно заказать полноприводную систему SH-AWD. Она обладает индивидуальными муфтами подключения задних колес, что позволяет ей управлять вектором тяги.