Концепт Alfa Romeo Stelvio - На повышение

Компактный кроссовер Alfa Romeo Stelvio дебютировал в серийном исполнении на автосалоне в Лос-Анджелесе

Первый серийный вседорожник итальянского бренда имеет много общего с моделью Giulia. У них схожая схема подвески, дизайнерские решения фронтальной части, боковин и салона. Клиренс в сравнении с Giulia увеличен незначительно (точные данные не приводятся). Система полного привода реализована при помощи электромагнитной муфты, подключающей переднюю ось. В Лос-Анджелесе Alfa Romeo показала «заряженный» вариант Stelvio Quadrifoglio с 2,9-литровым 510-сильным бензиновым мотором, задним дифференциалом повышенного трения, спортивными подвеской и тормозами, а также начальную версию с 2-литровым 280-сильным бензиновым двигателем. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат».