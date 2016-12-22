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дек 2016

Концепт Alfa Romeo Stelvio - На повышение

Новый Alfa Romeo Stelvio - Alfa Romeo Stelvio 2017 На повышение
Компактный кроссовер Alfa Romeo Stelvio дебютировал в серийном исполнении на автосалоне в Лос-Анджелесе

Первый серийный вседорожник итальянского бренда имеет много общего с моделью Giulia. У них схожая схема подвески, дизайнерские решения фронтальной части, боковин и салона. Клиренс в сравнении с Giulia увеличен незначительно (точные данные не приводятся). Система полного привода реализована при помощи электромагнитной муфты, подключающей переднюю ось. В Лос-Анджелесе Alfa Romeo показала «заряженный» вариант Stelvio Quadrifoglio с 2,9-литровым 510-сильным бензиновым мотором, задним дифференциалом повышенного трения, спортивными подвеской и тормозами, а также начальную версию с 2-литровым 280-сильным бензиновым двигателем. Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат».

Фото Alfa Romeo Stelvio

  • Alfa Romeo Stelvio 2017 вид спереди
  • Alfa Romeo Stelvio 2017 вид сбоку
  • Alfa Romeo Stelvio 2017 вид сбоку сзади
  • Alfa Romeo Stelvio 2017 вид сбоку
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