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27 дек 2024

Alfa Romeo опубликовала тизер совершенно нового Stelvio

Alfa Romeo опубликовала тизер совершенно нового Stelvio
Автор фото: фирма-производитель

Alfa Romeo завершила 2024 год видеороликом «Лучшие моменты», в котором, как предполагается, показала задние фары нового поколения Stelvio. Дебют обновленного кроссовера ожидается летом 2025 года

Главной особенностью нового дизайна стали задние фары с непрерывной светодиодной полосой, стилизованной под форму фирменной треугольной решетки Scudetto. Этот элемент символизирует эволюцию дизайна марки, продолжая стилистику, воплощенную в моделях Giulia и Stelvio. Также ожидаются изменения в передней части автомобиля. Решетка Scudetto получит 3D-графику, вдохновленную эмблемой бренда, а место для номерного знака будет расположено посередине (у актуального поколения номер располагается с краю).

Следующую генерацию Stelvio сделают на платформе STLA Large, на которой также базируется Dodge Charger. Alfa Romeo планирует предложить полностью электрические версии автомобилей, однако, вероятно, будут доступны и гибридные модификации. По предварительным данным, самая мощная электрическая версия  Stelvio сможет развивать до 986 л.с., что сделает его одним из самых мощных кроссоверов на рынке.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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