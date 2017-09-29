Рекорд круга на Северной петле Нюрбургринга — это своего рода и ярмарка тщеславия для автопроизводителей и показатель того, что машина не только быстро разгоняется, но и отлично упраляется. Ведь 21-километровый Нордшляйфе считается одной из самых сложных гоночных трасс в мире.

Так что для Alfa Romeo было важно показать, что их новинка имеет те же спортивные гены, что и легковые модели. Кроссовер Alfa Romeo Stelvio в топовой версии Quadrifoglio прошел круг за 7 минут 51,7 секунды, став таким образом самым быстрым в категории кроссоверы и внедорожники.

Собственно, все ожидали выдающегося результата, ведь под капотом у данной версии находится 2,9-литровый мотор с двойным турбомотором разработки Ferrari. Его мощность 510 л.с. Двигатель агрегатирован с 8-сутпенчатым «автоматом».

Alfa Romeo Stelvio отобрал рекорд у Porsche Cayenne Turbo S предыдущего поколения. Нет никаких сомнений, что в Porsche захотят вернуть себе рекорд. Причем, скорее всего, у них это получится, когда появится гибридный вариант с силовой установкой мощностью 680 л.с.