Рестайлинговый седан из Ингольштадта сочетает решения из миров моды, безопасности и автоспорта

После работы хочется поскорее домой, и борьба за место на дороге разгорается не на шутку. Вот и сейчас водитель большого внедорожника решает выжать меня с курса, чтобы первым проскочить на мигающий «зеленый». Оно и понятно, у него брутальный «полноразмерник», у меня – интеллигентный премиум-седан. Вот только мачо не в курсе, что у моего подопечного под капотом 249 «лошадок», которые ой какие резвые! Особенно если качнуть селектор 7-ступенчатого робота с двумя сцеплениями на себя (режим Sport) или «поручкаться» с левым подрулевым «лепестком» смены передач (ручное переключение «вниз»). В общем, вдавливаю посильнее газ, и мужик на внедорожнике остается за «кормой».

В центре внимания

Еду потом и думаю: что это за езда на выживание? Качусь ведь спокойно, никого не трогаю. И тут понимаю – дело в моем автомобиле! Своим карбоновым обвесом и черным стайлинг-пакетом он провоцирует на соревнование. А может, тот парень просто хотел познакомиться? Поди пойми этих джиперов! Ясно одно – рестайлинговый А4 выглядит потрясающе и так же отлично едет. При этом в сравнении с предшественником «немец» внешне немного сдержаннее. Так, светодиодные фары теперь более традиционной формы, без прежних заострений.

Из компоновочных решений, заточенных на женщин, выделю широкие дверные проемы – заносить на задний ряд, к примеру, детское кресло сподручно. Или, скажем, крышка багажника здесь почти невесомая, захлопывается без малейшего усилия, а в самом отсеке на 460 л я обнаружила потайной двойной крючок для сумок, можно легко навесить две пары пакетов, чтобы не болтались.

А вот заложенная в конструктив спортивность понравится не каждой даме. Посадка низкая, пороги же, напротив, высокие в угоду безопасности, а кресла линейки S-line – с высокими бортиками боковой поддержки. Так что садиться и выходить тут удобно каким-нибудь гимнасткам, а вот вальяжным дамам в длинных шубах и юбках – не очень. Для таких предпочтительнее высокий Audi Q5.

Водительская зона – рай для гаджетоманок. У меня, например, стал быстро садиться смартфон. Но в А4 эта проблема решилась моментально: закинула девайс под крышку подлокотника, и индукционная зарядка пошла. На цифровую приборку можно вывести море информации, включая карты навигации. Камера заднего вида выдает внятную и сочную картинку. По ветровому стеклу бегут спроецированные обозначения скорости. А вместо привычной шайбы управления мультимедиа теперь используется тачскрин на 10,1 дюйма, причем об утрате удобной «крутилки», как я знаю, скорбят рабы привычек. По мне же стало только удобнее – управление привычное, как на моем планшете. К тому же любителям «классики» оставлено достаточно кнопок и тумблеров, усилие на которых настолько выверено, что пальцы радуются. Хватает USB-слотов и розеток на 12 В, а на просторном и подогреваемом заднем ряду есть своя зона «климата». Словом, запросы даже самых требовательных клиенток учтены.

От винта!

О задорном характере 249-сильной «четверки» я уже упомянула, но в большей степени меня впечатлило то, как этот «немец» слушается руля. Тебе остается лишь выбрать усилие на ободе, поиграв настройками системы Audi Drive Select. И в самом гражданском режиме Comfort седан остается собранным и чутким, а в Dynamic реакции на руление и газ становятся еще резче. Машина живо занырнет в поворот, даже если скорость гораздо выше, чем требуется. Да и тормозит седан очень мощно и при этом плавно, девочкам понравится.

Подвеска настроена чуть жестче, чем я привыкла, по ямам гонять не будешь, да и перед «лежачими полицейскими» нужно сбавлять темп. Но с дорожной «мелочевкой» ходовая справляется отлично, так что и для удаленных от столицы городов А4 вполне походит. Следовательно, с чис­той совестью рекомендую эту четырех­дверку дамам, которые ищут кайф от драйва и ценят быструю езду. Версия 45 TFSI подходит для такой повестки на все сто.

По полной!

Полный привод quattro ultra – это и страховка на скользких покрытиях, и уверенность, что машина вывезет, к примеру, из плохо очищенного от снега двора, и в то же время такая трансмиссия практична. Ведь когда все четыре ведущих не нужны, «умная» электроника делает седан переднеприводным – ради экономии бензина. В моем случае расход при достаточно активном движении по городу составил порядка 10 л/100 км, что, согласитесь, для 249-сильного «полноприводника» весьма неплохо.

Хотите узнать, сколько все это стоит? Для версии с топовым бензиновым мотором и трансмиссией 4х4 диапазон цен составляет 3 480 000–3 750 000 руб­лей. Конечно, это не 2 770 000, которые просят за начальный переднеприводный вариант с 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором и 7-ступенчатым «преселективом». Однако именно в «нафаршированном» седане ощущаешь всю полноту жизни. Отделка не менее шикарна, чем в более крупных Audi А6 и даже А8, градус удовольствия за рулем по-настоящему высок, а такие функции, как, скажем, системы контроля слепых зон и рядности, имеются по умолчанию.

Впрочем, нет предела совершенству. Можно докупить, к примеру, обалденную акустику Bang & Olufsen, передние сиденья с функцией массажа, автопарковщик и адаптивную подвеску. Словом, каждая может выбрать именно то, что ей нужно, и это замечательно.