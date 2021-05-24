Автомобильный портал Motorpage
Интеллигент с бицепсами качка Audi A4
Логотип Audi

О Audi A4

По-русски

Ауди А4

Тест-драйвов
17 (все тесты)
Двигателей
5 (открыть)
Комлектаций
10 (открыть)
Последнее поколение
B9 рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
1 (прочитать)
Audi A4 (2020) вид спередиAudi A4 (2020) вид сбокуAudi A4 (2020) вид сзадиAudi A4 (2020) салонAudi A4 (2020) приборная панель
Audi A4 (2020) руль
Прием звонков и управление акустикой осуществляется кнопками на руле
Audi A4 (2020) центральная консольAudi A4 (2020) передние кресла
Audi A4 (2020) держатель для сумок
На держатель для сумок можно повесить сразу несколько пакетов
Audi A4 (2020) задний диван
Audi A4 (2020) багажное отделение
Петли крышки багажника скрыты, что удобно при размещении поклажи
Audi A4 (2020) спойлер
Карбоновый спойлер улучшает аэродинамику
Audi A4 (2020) вид сбоку сзади

Рестайлинговый седан из Ингольштадта сочетает решения из миров моды, безопасности и автоспорта

После работы хочется поскорее домой, и борьба за место на дороге разгорается не на шутку. Вот и сейчас водитель большого внедорожника решает выжать меня с курса, чтобы первым проскочить на мигающий «зеленый». Оно и понятно, у него брутальный «полноразмерник», у меня – интеллигентный премиум-седан. Вот только мачо не в курсе, что у моего подопечного под капотом 249 «лошадок», которые ой какие резвые! Особенно если качнуть селектор 7-ступенчатого робота с двумя сцеплениями на себя (режим Sport) или «поручкаться» с левым подрулевым «лепестком» смены передач (ручное переключение «вниз»). В общем, вдавливаю посильнее газ, и мужик на внедорожнике остается за «кормой».

В центре внимания

Еду потом и думаю: что это за езда на выживание? Качусь ведь спокойно, никого не трогаю. И тут понимаю – дело в моем автомобиле! Своим карбоновым обвесом и черным стайлинг-пакетом он провоцирует на соревнование. А может, тот парень просто хотел познакомиться? Поди пойми этих джиперов! Ясно одно – рестайлинговый А4 выглядит потрясающе и так же отлично едет. При этом в сравнении с предшественником «немец» внешне немного сдержаннее. Так, светодиодные фары теперь более традиционной формы, без прежних заострений.

Из компоновочных решений, заточенных на женщин, выделю широкие дверные проемы – заносить на задний ряд, к примеру, детское кресло сподручно. Или, скажем, крышка багажника здесь почти невесомая, захлопывается без малейшего усилия, а в самом отсеке на 460 л я обнаружила потайной двойной крючок для сумок, можно легко навесить две пары пакетов, чтобы не болтались.

А вот заложенная в конструктив спортивность понравится не каждой даме. Посадка низкая, пороги же, напротив, высокие в угоду безопасности, а кресла линейки S-line – с высокими бортиками боковой поддержки. Так что садиться и выходить тут удобно каким-нибудь гимнасткам, а вот вальяжным дамам в длинных шубах и юбках – не очень. Для таких предпочтительнее высокий Audi Q5.

Водительская зона – рай для гаджетоманок. У меня, например, стал быстро садиться смартфон. Но в А4 эта проблема решилась моментально: закинула девайс под крышку подлокотника, и индукционная зарядка пошла. На цифровую приборку можно вывести море информации, включая карты навигации. Камера заднего вида выдает внятную и сочную картинку. По ветровому стеклу бегут спроецированные обозначения скорости. А вместо привычной шайбы управления мультимедиа теперь используется тачскрин на 10,1 дюйма, причем об утрате удобной «крутилки», как я знаю, скорбят рабы привычек. По мне же стало только удобнее – управление привычное, как на моем планшете. К тому же любителям «классики» оставлено достаточно кнопок и тумблеров, усилие на которых настолько выверено, что пальцы радуются. Хватает USB-слотов и розеток на 12 В, а на просторном и подогреваемом заднем ряду есть своя зона «климата». Словом, запросы даже самых требовательных клиенток учтены.

От винта!

О задорном характере 249-сильной «четверки» я уже упомянула, но в большей степени меня впечатлило то, как этот «немец» слушается руля. Тебе остается лишь выбрать усилие на ободе, поиграв настройками системы Audi Drive Select. И в самом гражданском режиме Comfort седан остается собранным и чутким, а в Dynamic реакции на руление и газ становятся еще резче. Машина живо занырнет в поворот, даже если скорость гораздо выше, чем требуется. Да и тормозит седан очень мощно и при этом плавно, девочкам понравится.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Audi A6
(седан 4-дв.)

Audi A6 (седан 4-дв.)
Поколение
C8
Тест-драйвов
22

Volvo S60 Cross Country
(седан)

Volvo S60 Cross Country (седан)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

Infiniti Q50
(седан 4-дв.)

Infiniti Q50 (седан 4-дв.)
Поколение
II
Тест-драйвов
5

Подвеска настроена чуть жестче, чем я привыкла, по ямам гонять не будешь, да и перед «лежачими полицейскими» нужно сбавлять темп. Но с дорожной «мелочевкой» ходовая справляется отлично, так что и для удаленных от столицы городов А4 вполне походит. Следовательно, с чис­той совестью рекомендую эту четырех­дверку дамам, которые ищут кайф от драйва и ценят быструю езду. Версия 45 TFSI подходит для такой повестки на все сто.

По полной!

Полный привод quattro ultra – это и страховка на скользких покрытиях, и уверенность, что машина вывезет, к примеру, из плохо очищенного от снега двора, и в то же время такая трансмиссия практична. Ведь когда все четыре ведущих не нужны, «умная» электроника делает седан переднеприводным – ради экономии бензина. В моем случае расход при достаточно активном движении по городу составил порядка 10 л/100 км, что, согласитесь, для 249-сильного «полноприводника» весьма неплохо.

Хотите узнать, сколько все это стоит? Для версии с топовым бензиновым мотором и трансмиссией 4х4 диапазон цен составляет 3 480 000–3 750 000 руб­лей. Конечно, это не 2 770 000, которые просят за начальный переднеприводный вариант с 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором и 7-ступенчатым «преселективом». Однако именно в «нафаршированном» седане ощущаешь всю полноту жизни. Отделка не менее шикарна, чем в более крупных Audi А6 и даже А8, градус удовольствия за рулем по-настоящему высок, а такие функции, как, скажем, системы контроля слепых зон и рядности, имеются по умолчанию.

Впрочем, нет предела совершенству. Можно докупить, к примеру, обалденную акустику Bang & Olufsen, передние сиденья с функцией массажа, автопарковщик и адаптивную подвеску. Словом, каждая может выбрать именно то, что ей нужно, и это замечательно.

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Audi A4:

Audi A4 - сравнительный тест птица-тройка по-немецки: драйверский bmw 3 series, комфортабельный mercedes-benz c-class или рассудительный audi a4?
Сравнительный тест
14 августа 2019

Audi A4
"Птица-тройка по-немецки: драйверский BMW 3 Series, комфортабельный Mercedes-Benz C-Class или рассудительный Audi A4?"
Audi A4 - audi a4 2016 инструмент немецкого мастера
Тест драйв
22 июня 2018

Audi A4
"Audi A4 quattro. Инструмент немецкого мастера"
Все тест-драйвы Audi A4

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Audi A4:

Audi A6
(седан 4-дв.)

Audi A6 (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
22
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
C8

Volvo S60 Cross Country
(седан)

Volvo S60 Cross Country (седан)
Тест-драйвов
0
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
I
Цены
от 2 240 000
до 2 240 000

Infiniti Q50
(седан 4-дв.)

Infiniti Q50 (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
5
Двигателей
2
Комлектаций
2
Поколение
II
Цены
от 1 700 000
до 2 359 000

Suzuki Kizashi
(седан)

Suzuki Kizashi (седан)
Тест-драйвов
2
Двигателей
3
Комлектаций
3
Поколение
I
Цены
от 999 000
до 1 309 500
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 7 4 7