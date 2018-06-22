Audi A4 quattro показался мне автомобилем, близким к классическому «золотому сечению». Но если кто не помнит, это гармония, в основе которой -- цифры, точный расчет: последовательность Фибоначчи. Так и тут
Внимание, сейчас будет камин-аут.
Нет, не в этом смысле.
Audi A4 quattro оказался одним из тех тестовых автомобилей, к которому я спустился вечером – просто так, еще раз повидаться. Откатал на нем целый день, запарковал под домом, поднялся в квартиру, поужинал, выглянул в окно – и ноги сами понесли меня назад, к лифту и во двор.
Бывали на этом месте под окном и более дорогие машины, и более быстрые, и более экстравагантные. Но это был первый раз, когда автомобиль оказался вровень, в размер, впору, мне -- среднестатистическому жителю столичного мегаполиса. И даже захотелось иметь его в личном пользовании. Здравый смысл был тут не при чем, он-то как раз бубнил на ухо: “а зимой на дачу? а посмотри на цену! вид какой-то неброский…”. Но здравому смыслу пришлось заткнуться.
Начнем прямо с последнего -- с якобы неброского вида: вы когда-нибудь встречали супермодель не на подиуме и без мейкапа? То-то и оно. Вот и с автомобилями так бывает: некоторые звезды фотосессий на картинке смотрятся выигрышнее, чем в жизни. С Audi A4 B9 – ровно наоборот. Поэтому не особенно доверяйте картинкам, сейчас, отбирая их для слайд-шоу к этому материалу, я понимаю, что в жизни этот автомобиль выглядит интереснее, чем даже на професиональных фото. «Граненость», пришедшая на смену «гладкости» предыдущей рестайлинговой B8, ему явно к лицу.
Хотя кому и зачем это я рассказываю? Поколение B9 – не новость, эта A4 дебютировала в конце 2015 года и вот уже два года бегает по российским дорогам. За это время ее владельцы успели проверить на истинность и обещания пресс-релиза («внешность обманчива, это не рестайлинг прежней модели, а на 90% новый автомобиль!») и восторги блогеров («внутри она больше, чем снаружи, это почти А6!»). Машина в представлении не нуждается, знакомство с российским рынком уже состоялось. По новой рассказывать про смену архитектуры, модульную платформу второго поколения MLB -- MLB Evo, которая в бренде Audi дебютировала в новом Q7 и на которой теперь построена эта A4? Еще раз напоминать о продольном расположении силового агрегата и новом двухдисковом роботе? Нет, пусть лучше это будут заметки пользователя, очень субъективные впечатления.
И вот первое впечатление: сидишь чуть ли не на земле. Даже небольшой паркетник в соседнем ряду возвышается над тобой, как океанский лайнер над гоночной яхтой. Не говоря уж о внедорожниках – эти вообще живут несколькими этажами выше. Вот параллельным курсом в пробке подполз японский седан, встал рядом – и я понимаю, что я сижу пусть на 2-3 сантиметра, но ниже его водителя.
Несколько лет назад мой приятель подвозил меня на своем новом Audi A7 Sportback с личным водителем. По дороге остановились, Миша отошел в магазин, я говорю водителю: «Отличная машина, правда? Красивая, полный привод, зимой, наверное, в снегопады проблем нет». «Не поверите, как раз в снегопады хуже всего, -- отвечает тот. – Иногда ее просто посреди города бросаю. Привод полный, но что толку: на брюхо сядет – и все, хоть и гребет всеми четырьмя»...
Наверное, в том числе из-за подобных историй, Audi A4 в России и начали оснащать пакетом для плохих дорог, увеличивающим клиренс, -- но, увы, неизбежно ухудшающим внешний вид. К счастью, сегодняшний тестовый экземпляр – комлектация Sportline, никакой адаптации подвески к российским условиям, честные 140 миллиметров дорожного просвета. Зато красивый. Забегая вперед – мой трехкилометровый отжиг на этой A4 по загородной сырой грунтовке никаких проблем с клиренсом не выявил. На низкопрофильной, кстати, 245/40/18 continental m+s. Только мойщик потом удивлялся: «первый раз в жизни вычищаю столько глины из катафотов заднего бампера!»
А как внутри? Cовершенно не автомобильная знакомая, глядя с пассажирского места на приборную панель, центральный тоннель, на архитектуру и дизайн водительского места, сказала: «очень похоже на самолет». Подписываюсь и скажу больше. Графика цифровой приборки, как это называется у Audi, виртуального кокпита, и монитора на центральной панели прекрасна. Но хочется сделать их не цветными, а, наоборот, черно-белыми. Потому что, сказав «а», надо говорить «б». Держать заданную эстетику мерного инструмента – циркуля, логарифмической линейки, рейсфедера. Инструмента, отмеряющего тебе по запросу точную дозу удовольствия.
Управление громкостью аудиосистемы – ура, наконец-то никаких тачпадов и отпечатков пальцев на экране. Два колесика, одно – на руле, ребристый горизонтальный валик, другое – дубль, вертикальный верньер на центральном тоннеле под рукой. Нажимай, выбирай, крути, регулируй громкость или выключай звук вообще.
Регулировка сидений в тестовой машине, честно говоря, не очень богатая. Поясничный валик ездит вперед-назад совершенно неубедительно. Боковая поддержка – тоже робкая, неощутимая. Остальное – вполне норм.
Заодно уж сразу о том, чего нет – не нашел некоторых вроде бы присущих премиум-классы вещей вроде электропривода багажника. Открывается он с кнопки пульта или кнопкой в салоне. Но закрывать его надо рукой -- или нажимать на верхнюю кромку, пачкая руку, или исполнять гимнастическое упражение. Цепляться рукой за нишу-ручку, утопленную в изнанке крышки багажника и резко дергать вниз – и успеть выдернуть руку, чтобы багажник руку не откусил.
При этом машину нельзя назвать аскетичной – интерьер Audi A4 смотрится сдержанно, но дорого. И подсознательно транслирует тебе в мозг обещание, что этот инструмент немецкого мастера точен не только в дизайне, но и в инженерных решениях. А когда обещание подкрепляется поведением машины на дороге, это высокоточное оружие поражает тебя прямо в мозг, и хочется ехать еще и еще.
Цвета интерьера -- черное, алюминий, с красными и синими вкраплениями (синий – напоминание о цвете кузова, но без него, на мой вкус, было бы совсем чисто -- хорошим тоном в дизайне принято считать три цвета максимум). Никакой пыли в глаза. Потому что эту пыль обычно пускают как дымовую завесу, чтобы скрыть главное, что мы хотим получить от автомобиля -- то, как он едет. И значит, есть что скрывать. А Audi A4 quattro скрывать нечего.
Управлять, тормозить, разгонять его – физическое удовольствие. Ты начинаешь понимать, что все набившие оскомину слова про немецкую «тройку», про то, что это вершина автомобильного развития, -- не пустые слова. Мой друг, имеющий к одному из брендов этой «тройки» профессиональное отношение, прокатившись на тестовой A4 quattro, сказал: “Они с ней что-то в самом деле смогли сделать”. Что именно? Минус 120 килограмм веса по сравнению с прошлым поколением? В сочетании с флагманской 249-сильной турбированной бензиновой «четверкой» это дает 5,2 секунды до сотни. Подхват? Ну да, подхват. Абсолютная устойчивость на дороге. Но не это главное.
В эпоху каршеринга слова про автомобиль как живое существо звучат как неуместное мимими, но мне кажется, что еще остались автомобили, которые сделаны для нас – тех, для кого автомобили были и остаются живыми. И мне показалось, что этот Audi сделан именно так -- как живое существо для живого человека. Он тебя провоцирует, он с тобой общается, он тебя будоражит -- без излишней нервности и безумия -- азартно, но очень дружелюбно и интеллигентно.
Причем, общается даже буквально. Спрашивает: «Проложить дорогу до ближайшей заправки?» Это когда бак пустеет. Предупреждает: «Включите паркинг, иначе возможен откат». (P включается отдельной кнопкой, поэтому джойстик коробки, если не глушить двигатель, выходя из машины, можно забыть на N). “Сделайте перерыв” – если твои реакции ему кажутся замедленными. Или загорелся значок «Падение давления в шинах, проверьте». Полез искать манометр – а манометра-то и нет! И насоса нет. Звонок в техническую службу – подъезжайте на заправку, на любой есть, и проверьте. Приехал на заправку – на крутой «козырной» заправке в центре Москве нет проверки подкачки шин. Так что вот, реальная проблема. Сказали, ездить до вечера так, если визуально все нормально, значит, падение давления совсем небольшое. Потом объяснили: датчики чувствительные, каждая вторая машина “жалуется”.
Как в случае с коллегами этого Audi по «тройке», есть ощущение, что в повседневной городской эксплуатации возможности этого автомобиля избыточны. Ну нет смысла покупать А4 Sportline quattro, чтобы перемещаться на нем по городу из точки А в точку Б! Для этого есть другие хорошие автомобили – да вот хотя бы взять двух братьев-корейцев. А чтобы понять, зачем ты купил этот дорогой седан, надо отъехать от столицы за сотню-другую километров и почувствовать, что получаешь удовольствие просто от того, как автомобиль едет. Ощутить под педалями и в руках огромный запас возможностей. Который, повторюсь, в городе ты не используешь – ну не будешь ты так рулить, так входить в повороты, как там, где не видит ГАИ и нет присмотра камер. (Кстати, именно на этом Aud я «привез» свой первый за время тестов штраф).
Или если про клиренс. Ну да, что есть, то есть. Сидишь ниже большинства других седанов. Среднестатистический пассажир, в первый раз садясь в Audi A4, в кресло не садится, а проваливается, ахая от неожиданности, что сиденье так низко. Водителю легче – как-то привыкаешь, что ты невысоко летишь над землей. Хотя поначалу есть страх, что у тебя появилось мягкое незащищенное брюшко. В романе Пелевина герой в такой ситуации спрашивает друга: «Ты не боишься, что кто-нибудь лом в люке забудет?». То есть, в этом автомобиле твои возможности, в общем, ограничены. На бордюр не полезешь -- у тебя впереди юбка низкая и фигурная. По проселку, не профилированному грейдером, а с ухабами, в общем, тоже полезешь с оглядкой, несмотря на всё свое quattro.
Но, опять – не это важно, это дурацкие претензии, «драматического писателя надо судить по законам, им самим над собою признанным», как писал Пушкин в письме Бестужеву. Ну не сделан этот автомобиль, чтобы быть универсальным. Он сделан, чтобы ездить по дорогам, -- разного качества, но по дорогам, -- и получать от этого истиннное удовольствие. И вот завтра отдавать машину, а отдавать не хочется. Прямо не хочется совсем.
P.S. 4,1 млн за автомобиль в комплектации, которая была на тесте, это, по мне, забыть сразу. За виртуальный кокпит, амбиент-подсветку, электронных помощников и что-то там еще – это если есть лишних полтора миллиона. А вот есть у этой 2.0 TFSI 249 л.с. S tronic quattro комплектация Premium S, за которую просят 2,474 миллиона. Об этом можно думать.
|
Технические характеристики Audi A4 quattro
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
4726x1842x1427
|
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
|
2820
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
140
|
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л
|
480/965
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
1510
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
Бензин, R4, турбонаддув
|
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
|
1984
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С
|
183/249 при 5000-6000 об/мин
|
МАКС. МОМЕНТ, НМ
|
370 при 1600-4500об/мин
|
ПРИВОД
|
Полный
|
ТРАНСМИССИЯ
|
7-ст., робот
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
250
|
РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С
|
5,8
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
|
7.7/5/5.9
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