Audi A4 quattro показался мне автомобилем, близким к классическому «золотому сечению». Но если кто не помнит, это гармония, в основе которой -- цифры, точный расчет: последовательность Фибоначчи. Так и тут

Внимание, сейчас будет камин-аут.

Нет, не в этом смысле.

Audi A4 quattro оказался одним из тех тестовых автомобилей, к которому я спустился вечером – просто так, еще раз повидаться. Откатал на нем целый день, запарковал под домом, поднялся в квартиру, поужинал, выглянул в окно – и ноги сами понесли меня назад, к лифту и во двор.

Бывали на этом месте под окном и более дорогие машины, и более быстрые, и более экстравагантные. Но это был первый раз, когда автомобиль оказался вровень, в размер, впору, мне -- среднестатистическому жителю столичного мегаполиса. И даже захотелось иметь его в личном пользовании. Здравый смысл был тут не при чем, он-то как раз бубнил на ухо: “а зимой на дачу? а посмотри на цену! вид какой-то неброский…”. Но здравому смыслу пришлось заткнуться.

Грани красоты

Начнем прямо с последнего -- с якобы неброского вида: вы когда-нибудь встречали супермодель не на подиуме и без мейкапа? То-то и оно. Вот и с автомобилями так бывает: некоторые звезды фотосессий на картинке смотрятся выигрышнее, чем в жизни. С Audi A4 B9 – ровно наоборот. Поэтому не особенно доверяйте картинкам, сейчас, отбирая их для слайд-шоу к этому материалу, я понимаю, что в жизни этот автомобиль выглядит интереснее, чем даже на професиональных фото. «Граненость», пришедшая на смену «гладкости» предыдущей рестайлинговой B8, ему явно к лицу.

Хотя кому и зачем это я рассказываю? Поколение B9 – не новость, эта A4 дебютировала в конце 2015 года и вот уже два года бегает по российским дорогам. За это время ее владельцы успели проверить на истинность и обещания пресс-релиза («внешность обманчива, это не рестайлинг прежней модели, а на 90% новый автомобиль!») и восторги блогеров («внутри она больше, чем снаружи, это почти А6!»). Машина в представлении не нуждается, знакомство с российским рынком уже состоялось. По новой рассказывать про смену архитектуры, модульную платформу второго поколения MLB -- MLB Evo, которая в бренде Audi дебютировала в новом Q7 и на которой теперь построена эта A4? Еще раз напоминать о продольном расположении силового агрегата и новом двухдисковом роботе? Нет, пусть лучше это будут заметки пользователя, очень субъективные впечатления.

Как это низко

И вот первое впечатление: сидишь чуть ли не на земле. Даже небольшой паркетник в соседнем ряду возвышается над тобой, как океанский лайнер над гоночной яхтой. Не говоря уж о внедорожниках – эти вообще живут несколькими этажами выше. Вот параллельным курсом в пробке подполз японский седан, встал рядом – и я понимаю, что я сижу пусть на 2-3 сантиметра, но ниже его водителя.

Несколько лет назад мой приятель подвозил меня на своем новом Audi A7 Sportback с личным водителем. По дороге остановились, Миша отошел в магазин, я говорю водителю: «Отличная машина, правда? Красивая, полный привод, зимой, наверное, в снегопады проблем нет». «Не поверите, как раз в снегопады хуже всего, -- отвечает тот. – Иногда ее просто посреди города бросаю. Привод полный, но что толку: на брюхо сядет – и все, хоть и гребет всеми четырьмя»...

Наверное, в том числе из-за подобных историй, Audi A4 в России и начали оснащать пакетом для плохих дорог, увеличивающим клиренс, -- но, увы, неизбежно ухудшающим внешний вид. К счастью, сегодняшний тестовый экземпляр – комлектация Sportline, никакой адаптации подвески к российским условиям, честные 140 миллиметров дорожного просвета. Зато красивый. Забегая вперед – мой трехкилометровый отжиг на этой A4 по загородной сырой грунтовке никаких проблем с клиренсом не выявил. На низкопрофильной, кстати, 245/40/18 continental m+s. Только мойщик потом удивлялся: «первый раз в жизни вычищаю столько глины из катафотов заднего бампера!»

Paint it black

А как внутри? Cовершенно не автомобильная знакомая, глядя с пассажирского места на приборную панель, центральный тоннель, на архитектуру и дизайн водительского места, сказала: «очень похоже на самолет». Подписываюсь и скажу больше. Графика цифровой приборки, как это называется у Audi, виртуального кокпита, и монитора на центральной панели прекрасна. Но хочется сделать их не цветными, а, наоборот, черно-белыми. Потому что, сказав «а», надо говорить «б». Держать заданную эстетику мерного инструмента – циркуля, логарифмической линейки, рейсфедера. Инструмента, отмеряющего тебе по запросу точную дозу удовольствия.

Управление громкостью аудиосистемы – ура, наконец-то никаких тачпадов и отпечатков пальцев на экране. Два колесика, одно – на руле, ребристый горизонтальный валик, другое – дубль, вертикальный верньер на центральном тоннеле под рукой. Нажимай, выбирай, крути, регулируй громкость или выключай звук вообще.

Регулировка сидений в тестовой машине, честно говоря, не очень богатая. Поясничный валик ездит вперед-назад совершенно неубедительно. Боковая поддержка – тоже робкая, неощутимая. Остальное – вполне норм.

Заодно уж сразу о том, чего нет – не нашел некоторых вроде бы присущих премиум-классы вещей вроде электропривода багажника. Открывается он с кнопки пульта или кнопкой в салоне. Но закрывать его надо рукой -- или нажимать на верхнюю кромку, пачкая руку, или исполнять гимнастическое упражение. Цепляться рукой за нишу-ручку, утопленную в изнанке крышки багажника и резко дергать вниз – и успеть выдернуть руку, чтобы багажник руку не откусил.

При этом машину нельзя назвать аскетичной – интерьер Audi A4 смотрится сдержанно, но дорого. И подсознательно транслирует тебе в мозг обещание, что этот инструмент немецкого мастера точен не только в дизайне, но и в инженерных решениях. А когда обещание подкрепляется поведением машины на дороге, это высокоточное оружие поражает тебя прямо в мозг, и хочется ехать еще и еще.

Цвета интерьера -- черное, алюминий, с красными и синими вкраплениями (синий – напоминание о цвете кузова, но без него, на мой вкус, было бы совсем чисто -- хорошим тоном в дизайне принято считать три цвета максимум). Никакой пыли в глаза. Потому что эту пыль обычно пускают как дымовую завесу, чтобы скрыть главное, что мы хотим получить от автомобиля -- то, как он едет. И значит, есть что скрывать. А Audi A4 quattro скрывать нечего.

Управлять, тормозить, разгонять его – физическое удовольствие. Ты начинаешь понимать, что все набившие оскомину слова про немецкую «тройку», про то, что это вершина автомобильного развития, -- не пустые слова. Мой друг, имеющий к одному из брендов этой «тройки» профессиональное отношение, прокатившись на тестовой A4 quattro, сказал: “Они с ней что-то в самом деле смогли сделать”. Что именно? Минус 120 килограмм веса по сравнению с прошлым поколением? В сочетании с флагманской 249-сильной турбированной бензиновой «четверкой» это дает 5,2 секунды до сотни. Подхват? Ну да, подхват. Абсолютная устойчивость на дороге. Но не это главное.

Спасибо, что живой

В эпоху каршеринга слова про автомобиль как живое существо звучат как неуместное мимими, но мне кажется, что еще остались автомобили, которые сделаны для нас – тех, для кого автомобили были и остаются живыми. И мне показалось, что этот Audi сделан именно так -- как живое существо для живого человека. Он тебя провоцирует, он с тобой общается, он тебя будоражит -- без излишней нервности и безумия -- азартно, но очень дружелюбно и интеллигентно.

Причем, общается даже буквально. Спрашивает: «Проложить дорогу до ближайшей заправки?» Это когда бак пустеет. Предупреждает: «Включите паркинг, иначе возможен откат». (P включается отдельной кнопкой, поэтому джойстик коробки, если не глушить двигатель, выходя из машины, можно забыть на N). “Сделайте перерыв” – если твои реакции ему кажутся замедленными. Или загорелся значок «Падение давления в шинах, проверьте». Полез искать манометр – а манометра-то и нет! И насоса нет. Звонок в техническую службу – подъезжайте на заправку, на любой есть, и проверьте. Приехал на заправку – на крутой «козырной» заправке в центре Москве нет проверки подкачки шин. Так что вот, реальная проблема. Сказали, ездить до вечера так, если визуально все нормально, значит, падение давления совсем небольшое. Потом объяснили: датчики чувствительные, каждая вторая машина “жалуется”.

Если лом. Если денег – лом

Как в случае с коллегами этого Audi по «тройке», есть ощущение, что в повседневной городской эксплуатации возможности этого автомобиля избыточны. Ну нет смысла покупать А4 Sportline quattro, чтобы перемещаться на нем по городу из точки А в точку Б! Для этого есть другие хорошие автомобили – да вот хотя бы взять двух братьев-корейцев. А чтобы понять, зачем ты купил этот дорогой седан, надо отъехать от столицы за сотню-другую километров и почувствовать, что получаешь удовольствие просто от того, как автомобиль едет. Ощутить под педалями и в руках огромный запас возможностей. Который, повторюсь, в городе ты не используешь – ну не будешь ты так рулить, так входить в повороты, как там, где не видит ГАИ и нет присмотра камер. (Кстати, именно на этом Aud я «привез» свой первый за время тестов штраф).

Или если про клиренс. Ну да, что есть, то есть. Сидишь ниже большинства других седанов. Среднестатистический пассажир, в первый раз садясь в Audi A4, в кресло не садится, а проваливается, ахая от неожиданности, что сиденье так низко. Водителю легче – как-то привыкаешь, что ты невысоко летишь над землей. Хотя поначалу есть страх, что у тебя появилось мягкое незащищенное брюшко. В романе Пелевина герой в такой ситуации спрашивает друга: «Ты не боишься, что кто-нибудь лом в люке забудет?». То есть, в этом автомобиле твои возможности, в общем, ограничены. На бордюр не полезешь -- у тебя впереди юбка низкая и фигурная. По проселку, не профилированному грейдером, а с ухабами, в общем, тоже полезешь с оглядкой, несмотря на всё свое quattro.

Но, опять – не это важно, это дурацкие претензии, «драматического писателя надо судить по законам, им самим над собою признанным», как писал Пушкин в письме Бестужеву. Ну не сделан этот автомобиль, чтобы быть универсальным. Он сделан, чтобы ездить по дорогам, -- разного качества, но по дорогам, -- и получать от этого истиннное удовольствие. И вот завтра отдавать машину, а отдавать не хочется. Прямо не хочется совсем.

P.S. 4,1 млн за автомобиль в комплектации, которая была на тесте, это, по мне, забыть сразу. За виртуальный кокпит, амбиент-подсветку, электронных помощников и что-то там еще – это если есть лишних полтора миллиона. А вот есть у этой 2.0 TFSI 249 л.с. S tronic quattro комплектация Premium S, за которую просят 2,474 миллиона. Об этом можно думать.

Технические характеристики Audi A4 quattro ГАБАРИТЫ, ММ 4726x1842x1427 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2820 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 140 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 480/965 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1510 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензин, R4, турбонаддув РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1984 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 183/249 при 5000-6000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 370 при 1600-4500об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 7-ст., робот МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 250 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 5,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7.7/5/5.9