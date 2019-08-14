Баварский спортивный седан, сменив поколение, снова бросает вызов извечным конкурентам. Однако и они вовсе не мальчики для битья

В новом поколении BMW 3 Series вырос в размерах, а также получил более «взрослый» и современный дизайн. Впрочем, преемственность поколений налицо, и ни с какой другой моделью баварского бренда этот автомобиль не спутаешь. Mercedes-Benz C-Class, как всегда, выглядит стильно и элегантно, в то время как Audi A4 на фоне двух соперников cмотрится наиболее строго и солидно, можно сказать, классически. Словом, «большая немецкая тройка» снова собралась вместе, чтобы в очной ставке выявить победителя.

Немного цифр

Новая «трешка» пришла в Россию с двумя силовыми агрегатами: бензиновым и дизельным. Оба двигателя имеют объем 2 л. Турбодизельная модификация развивает 190 л.с. и может быть задне- и полноприводной. Бензиновая версия отдачей 258 л.с. поставляется в Россию исключительно с задними ведущими колесами. Цены на дизельные варианты начинаются с 2 580 000 руб­лей, а на бензиновые – с 2 870 000.

Audi A4 в нашей стране предлагается с тремя моторами. Начальный двигатель бензиновый, имеет объем 1,4 л и развивает 150 л.с. Затем следуют 2-литровый бензиновый агрегат отдачей 190 или 249 л.с. и турбодизель объемом 2 л, тоже предлагаемый в двух вариантах – 150 и 190 л.с. Привод передний либо полный в зависимости от мотора и комплектации. Диапазон цен на начальные версии – от 2 125 000 до 2 690 000 рублей.

Что касается седана с трехлучевой звездой, то на российском сайте Mercedes-Benz значатся заднеприводная бензиновая 1,5-литровая 150-сильная модификация (от 2 380 000 рублей) и две полноприводные бензиновые AMG-версии: 3-литровая (390 л.с.) от 4 090 000 рублей и 4-литровая (510 л.с.) от 6 190 000 рублей.

Однако наш тестовый автомобиль оснащен отсутствующим на сайте 2-литровым бензиновым 249-сильным агрегатом и задним приводом. Эти машины предлагались ранее, и сейчас еще их можно найти у дилеров по ценам от 3 050 000 рублей. В представительстве бренда сообщили, что через некоторое время такая модификация вновь появится в продаже, но в ней уже будет тандем ДВС и электромотора. Помимо этого «штутгартца» в нашем соревновании участвуют полноприводная 249-сильная бензиновая версия Audi A4 и заднеприводный BMW 3 Series, который оснащен турбодизелем мощностью 190 л.с. То есть, как это часто бывает, собрать трех конкурентов c аналогичными силовыми агрегатами нам не удалось. Зато мы смогли сравнить версии с наиболее комфортными вариантами подвесок, а это на наших колдобинах бывает куда важнее, чем тип двигателя и количество «лошадей» под капотом.

Эра электроники

Примета времени: ни в одном из трех тестовых автомобилей нет аналоговых приборов. Но если в Audi и Mercedes-Benz они (приборы) как минимум визуально похожи на старые добрые циферблаты, то фанатов BMW может ждать настоящий шок. Дело в том, что вместо фирменных «блюдец» здесь две очень странные шкалы, к тому же стрелка тахометра движется… против часовой стрелки. Мягко говоря, надо привыкать. Что касается качества и наполнения, то больше всего понравились приборы у Mercedes-Benz. Впрочем, у всех моделей цифровые «приборки» являются опционным оборудованием.

До сих пор во всех наших тестах автомобилей «большой немецкой тройки» в сравнении интерфейсов победителем неизменно выходил iDrive от BMW как самый удобный и интуитивно понятный. Но теперь у «баварца» новый интерфейс. В функциональности он, конечно, прибавил, а вот в удобстве пользования потерял. При этом «фишкой» Mercedes-Benz следует признать мини-тачпады, позволяющие настраивать все на свете, не снимая рук с рулевого колеса. Интерфейс же Audi – наш старый добрый знакомый, с которым легко и просто. Конечно, экран тут самый маленький, но уже к концу нынешнего года ожидается рестайлинг модели – диагональ монитора увеличат до уровня конкурентов, графику улучшат, а контроллер на центральном тоннеле упразднят, поскольку сам монитор станет сенсорным.

Основной претензией к качеству отделочных материалов BMW 3 Series прошлого поколения была грубая «кирзовая» фактура пластика. В новой машине материалы визуально богаче, но если сравнивать с соперниками, то интерьер все равно смотрится дешевле. В Audi все отлично, разве что крышка бардачка жестковата. У Mercedes-Benz тоже материалы качественные, мягкие, а клавиши имеют алюминиевое напыление. К плюсам «штутгартца» отнесем и то, что лишь у него правый «дворник» имеет «плавающий» механизм, увеличивающий зону очистки со стороны пассажира, а двери закрываются с дорогим «чпоком», как у сейфа. Впрочем, хорош звук закрытия двери и в Audi, а вот у BMW с этим беда – звук звонкий и гулкий, совсем не подобающий премиальному статусу.

По геометрии посадки за рулем плюс-минус паритет. В BMW и Mercedes-Benz водитель сидит низко, в Audi – чуть выше. В C-Class водителю тесновато из-за широченного центрального тоннеля, а в BMW педальный узел немного смещен влево. Зато у него баранка сильнее всех выдвигается на себя. А еще у «баварца» очень удобные сиденья – с отличным профилем и наиболее высокой спинкой, обеспечивающей лучший плечевой упор. Кресла соперников тоже хороши, но профиль у них не столь анатомичный.

Проникать на второй ряд Mercedes-Benz крупногабаритным седокам сложновато из-за узкого дверного проема. Да и внутри тесно по сравнению с конкурентами. А из-за опционной панорамной крыши пространства по высоте столь мало, что человек ростом 180 см упирается макушкой в потолок. К тому же у дивана короткая подушка. Соперники просторнее, особенно Audi, где можно расположиться почти вольготно. Хотя и баварский седан предлагает достаточно места для задних пассажиров, а по профилю дивана он и вовсе лучший. Так что по удобству на втором ряду в лидеры выходят А4 и 3 Series.

Особой практичности по части перевозки поклажи от седанов сегмента D ждать не стоит. Особенно от Mercedes-Benz, багажник которого самый маленький в этом тест-драйве, к тому же с выступающим наклонным полом в дальней части. У BMW и Audi отсеки практически равны, но А4 в подполье имеет «докатку», чего у «трешки» нет. Таким колесом можно оснастить и баварский седан, но объем багажника станет просто мизерным. Увы, для Mercedes-Benz запаску заказать нельзя. Все три автомобиля имеют откидные спинки дивана, и при их складывании у каждого получается ровный пол. Словом, по части перевозки багажа лучшим из нашей троицы стал представитель Ингольштадта.

Борьба идеологий

Самый громкий двигатель оказался, как ни странно, у Mercedes-Benz. При этом реакции на подачу топлива правильные – линейные. «Автомат» работает идеально плавно. Впрочем, и BMW почти не уступает, несмотря на проигрыш в 59 л.с., потому что крутящий момент турбодизеля будет покруче, чем у соперников. А при обычной городской езде разницы с более мощными бензиновыми агрегатами вооб­ще не чувствуется, в том числе и по вибрациям, которые у баварского мотора практически отсутствуют даже на холостых оборотах.

Разгон же у Audi, пожалуй, даже более интенсивный, чем у Mercedes-Benz. Разве что надо привыкнуть к нелинейным реакциям на подачу топлива: в начале хода педали «газа» автомобиль отвечает спокойно, а при более сильном нажатии – чуть резче. Впрочем, необходимая привычка приобретается довольно быстро. При этом роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, вопреки ожиданиям, даже в пробках работает плавно.

Педали тормоза у всех настроены отлично, хотя «баварец» на этот раз удивил подчеркнуто плавными реакциями на нажатие педали, нетипичными для бренда (правда, на удобстве управления это никак не сказывается).

По настройкам рулевого управления наших тестовых экземпляров мы ставим знак равенства, но отличия имеются, и весьма существенные. Так, самая тяжелая баранка, в соответствии с идеологией марки, конечно же, у BMW. При этом она наименее острая (2,6 оборота от упора до упора), потому что стандартная. Соперники оснащены опционными спортивными рейками с переменной нарезкой, которые совершают по 2,25 оборота. Точно такой же руль можно заказать и для баварской «трешки», но особой надобности мы в этом не видим. Дело в том, что при увеличении угла поворота баранки управляемые колеса начинают поворачиваться на больший угол, что требует привыкания.

Именно поэтому, пересаживаясь из BMW в Mercedes-Benz и Audi, поначалу в крутых поворотах «переруливаешь». Однако необходимый навык приходит довольно быстро. Руль у C-Class тоже тяжеловат, хотя и не так, как в 3 Series. У А4 усилитель самый мощный, особенно на низких скоростях, причем не в ущерб информативности. В целом же с обратной связью полный порядок у всех наших соперников, как и с точностью следования траектории.

Что касается поведения на дороге, то здесь все зависит от выбора типов подвески, которых предлагается великое множество. Так, для Audi и Mercedes-Benz помимо стандартных вариантов можно выбрать версии для плохих дорог или спортивное шасси (а также некоторые другие варианты, о которых речь пойдет ниже). И то, и другое российским условиям подходит мало, причем поведение машин обеих марок имеет одинаковые тенденции. В частности, со спорт-пакетом не столько улучшается управляемость, сколько страдает плавность хода, а с пакетом для плохих дорог ухудшаются и управляемость, и комфорт, что мы считаем большой платой за лишние пару сантиметров дорожного просвета.

Но дело в том, что и с базовыми подвесками C-Class и A4 едут жестковато, хотя оба управляются отлично. Поэтому лучший выбор для Audi – адаптивное шасси со стандартным дорожным просветом, именно такой подвеской оснащен наш тестовый экземпляр. В этом случае ингольштадтский седан имеет мягкий и одновременно собранный ход. Что касается шумоизоляции, то она очень хороша.

Рецепт правильного шасси для Mercedes-Benz C-Class – пневматическая подвеска, как у нашего тестового автомобиля. Опция дорогая, но она того стоит. На дорогах хорошего и среднего качества седан, мягко покачиваясь, словно парит над асфальтом. А вот разбитый асфальт он переваривает хуже, вздрагивая на крупных выбоинах и трещинах. Мы виним в этом шины типа Runflat с жесткой боковиной, позволяющие продолжать движение при проколе (заметим, что Audi «обут» в обычные покрышки). Зато благодаря неизменному дорожному просвету плавность хода у C-Class не страдает при загрузке, в то время как соперники немного проседают, сокращая ход амортизаторов на сжатие. Защита от аэродинамических шумов и гула от шин высокая, вот только двигатель работает громко на фоне конкурентов.

А что же BMW? Сейчас для этого седана предлагается три типа шасси: базовое пассивное, спортивное пассивное и спортивное адаптивное. Два последних для российских дорог противопоказаны из-за зубодробительной жесткости – новая «трешка» стала заметно плотнее предшественницы со всеми типами подвески. Вот и базовое шасси нашей тестовой версии чувствует даже незаметный глазу микропрофиль дороги, находя неровности там, где конкуренты едут как по бильярдному столу. Зато на разбитом асфальте трясет ненамного сильнее, чем на ровном, – энергоемкость у подвески неплохая. Здесь тоже шины типа Runflat, и, если заменить их на обычные, станет заметно комфортнее.

По управляемости без сюрпризов. «Трешка» – самая «живая» в троице. Она проворнее на виражах, при этом, в отличие от предшественницы, отменно держит прямую на высокой скорости. C-Class – сама стабильность в любых условиях, хотя и не лишенная азарта. Однако хороша и Audi – ингольштадтские инженеры точно не зря едят свой хлеб.

По части насыщенности электронными ассистентами в лидерах BMW, что объяснимо, ведь это самая современная модель (но та же Audi как минимум наверстает, а то и опередит «баварца» уже к концу нынешнего года). Впрочем, тут все зависит от выбора комплектации и опций. В рейтинге Euro NCAP в этом поколении засветился только C-Class, получивший пять звезд в 2014 году.

Итак, каждый из автомобилей полностью соответствует своей фирменной идеологии. А вот какая из этих идеологий лучше, определить не представляется возможным, потому что у всех есть свои поклонники и противники. Уже понятно, что после начала продаж рестайлинговой

Audi A4, которая была показана как раз во время подготовки этого материала, модель сразу рванет вверх, станет еще лучше, в то время как тесный салон Mercedes-Benz может быть исправлен только через пару лет, когда выйдет автомобиль нового поколения. Что же касается BMW 3 Series, то он по-прежнему главный драйверс-кар в классе. Но вопрос в том, для многих ли владельцев именно это в машине главное?

Технические характеристики Audi A4 45 TFSI quattro Габариты, мм 4738х1842х1428 Колесная база, мм 2820 Диаметр разворота, м 11,6 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 480 Снаряженная масса, кг 1585 Тип двигателя L4, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 1984 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/5000–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 370/1600–4500 Привод полный Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Шины спереди/сзади 225/50 R17 Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,8 Расход топлива (средний), л/100 км 5,9 Объем бака, л 58

Технические характеристики BMW 320d Габариты, мм 4701х1827х1435 Колесная база, мм 2851 Диаметр разворота, м 11,4 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 480 Снаряженная масса, кг 1530 Тип двигателя L4, турбодизель Рабочий объем, см³ 1995 Макс. мощность, л.с./об/мин 190/4000 Макс. момент, Нм/об/мин 400/1750–2500 Привод задний Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 205/60 R16 Макс. скорость, км/ч 240 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,8 Расход топлива (средний), л/100 км 4,5 Объем бака, л 40 (59 опция)

Технические характеристики Mercedes-Benz C 300 Габариты, мм 4686х1810х1442 Колесная база, мм 2840 Диаметр разворота, м 11,45 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 455 Снаряженная масса, кг 1555 Тип двигателя L4, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 1991 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/5800–6100 Макс. момент, Нм/об/мин 370/1800–4000 Привод задний Трансмиссия 9-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 225/50 R17 Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,9 Расход топлива (средний), л/100 км 6,5 Объем бака, л 66