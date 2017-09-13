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до 2 734 297
Audi A5 Sportback 2017 вид спереди
Audi A5 Sportback 2017 вид сбоку
Чем мощнее модификация Audi A5 Sportback, тем комфортнее настроено ее шасси
Audi A5 Sportback 2017 вид сзади
Audi A5 Sportback 2017 салон
Благодаря «парящей» передней панели интерьер выглядит просторным и воздушным. Эргономика, как всегда у Audi, великолепна
Audi A5 Sportback 2017 приборная панельAudi A5 Sportback 2017 мониторAudi A5 Sportback 2017 8АКППAudi A5 Sportback 2017 передние креслаAudi A5 Sportback 2017 задний диванAudi A5 Sportback 2017 передняя фара
Audi A5 Sportback 2017 задний фонарь
Задние фонари выполнены в 3D-дизайне. Особенно эффектно они смотрятся в сочетании со светодиодной «начинкой»
Audi A5 Sportback 2017 вид сзади

Существует ли автомобиль со спортивным нравом, элегантным дизайном, да еще и практичный во всех отношениях, будь то загородная семейная поездка или светский раут? Скажете, такое невозможно? Ан нет! Компания Audi предложила не ломать голову и обратить внимание на пятидверное купе A5 Sportback и его «заряженную» версию S5 Sportback

Вот он – немецкий безлимитный автобан, в левом ряду которого я мчусь на новом 354-сильном Audi S5 Sportback в направлении границы с Данией. Складывается ощущение, что это идеальная среда его обитания: стрелка спидометра уже застыла на электронном ограничителе в районе 260 км/ч, обгоняемые машины мелькают, словно в ускоренном видео, а в салоне моего автомобиля тишь да гладь – звукоизоляция такая, что ни шума мотора, ни шин, да и вообще звуков извне не наблюдается. И курсовая устойчивость просто феноменальная – «ингольштадтец» держит курс до такой степени точно и непринужденно, что кажется, если отпущу руль, ничего не изменится.

Единственное, за чем приходится следить на такой скорости, это «тихоходы» в правых полосах, которые, словно камикадзе, не глядя, бросаются в мой ряд для обгона еще более медленных автомобилей. Вот и пожилая немка умудрилась встать передо мной так неожиданно и резво, будто специально хотела подставить «зад» своей малолитражки под элегантную «мордашку» S5 Sportback… Благо тормоза у него – просто с мертвой хваткой и моментально осаживают автомобиль с высоких скоростей.

Так что замедлиться не составило труда, и даже пульс у меня не участился. А вот бабуля разозлила, так как еще несколько минут «путалась» под колесами. Но все-таки наступил тот миг, когда она изволила подвинуться, а при ее обгоне я поймал на себе женский презрительно-завистливый взгляд. Еще бы, такой автомобиль!

Встречаем по одежке…

Помнится, во время прошлогоднего тест-драйва нового купе Audi A5 я остался под впечатлением от его дизайна, потому что он наконец стал эмоциональным, чего не скажешь о подавляющем большинстве моделей этой марки, в том числе и о седане А4 последнего поколения. Об А4 вспомнил не случайно – новый A5 Sportback построен именно на его платформе, хотя и имеет внешность удлиненного А5 в кузове купе. Можно лишь похвалить дизайнеров – автомобиль эффектен, элегантен, да и вообще красив.

Замечу, платформа у купе А5 и седана А4 одна, лишь измененная под нужды каждой из моделей. В седане колесная база длиннее «купейной» на 61 мм, а у купе более широкая колея – на 15 мм спереди и на 13 сзади. Так вот, у модификации A5 Sportback колесная база, как у седана, а ширина колеи – как у купе. То есть и о просторе для задних пассажиров подумали, и об управляемости, и о багаже – кузов хэтчбек с полноценной пятой дверью значительно практичнее, нежели седан.

По сравнению с предшественником Audi A5 Sportback «похудел» на 85 кг. Салон прибавил в длину чуть больше 2 см, стал на сантиметр шире, а у задних пассажиров образовалось больше места для ног. Объем багажного отсека по прежнему составляет 480 л, впрочем, увеличивать и не нужно, так как он уже остается самым вместительным в классе. При этом пятая дверь даже в базовой комплектации оснащается электроприводом, а опционально – функцией дистанционного открытия с помощью «пинка» ногой под бампер.

Технически хэтчбек идентичен купе. И гамма моторов «купейная», что означает отсутствие силовых агрегатов объемом меньше 2 л, которые есть у седана. Это два варианта 2-литрового бензинового турбированного агрегата мощностью 190 и 249 л.с., 2-литровый 190-сильный турбодизель и, наконец, 3-литровый бензиновый наддувный двигатель, развивающий 354 л.с. Последний устанавливается на модификацию S5 Sportback. Начальная бензиновая версия (190 л.с.) имеет только передний привод, остальные версии полноприводные. Точно так же, как седан и купе, хэтчбек оборудован множеством электронных ассистентов и имеет выход в Глобальную паутину.

Если пересесть в салон версии Sportback после купе А5 или седана А4, отличий не найти. В интерьере доминирует стиль техно с геометрически правильными линиями и поверхностями, а дефлекторы системы вентиляции гармонично вписаны в переднюю панель. Электронная «приборка» предлагает несколько видов отображения информации. Картинка качественная, но в любом виде несколько перегружена данными. Выглядит все это, конечно, современно, но лично я предпочел бы стандартную панель с настоящими приборами, потому что она смотрится более стильно и дорого. А вот качество сборки, как и отделочных материалов, наверняка удовлетворит даже самого взыскательного привереду.

В эргономике тоже придраться не к чему: обновленный интерфейс MMI получил клавиши, которыми можно пользоваться на ощупь, а тачпадом легко управлять с помощью жестов, привычных по смартфонам. В сравнении с предшественником пользовательский интерфейс меню у Audi А5 Sportback интеллектуальнее, он лучше «чувствует» водителя.

Передние сиденья что в A5 Sportback, что в «оспортивленной» версии S5 великолепны – плотный наполнитель, эффективная (но не тесная) поддержка по бокам и идеальный профиль, словно повторяющий контуры тела. Посадка за рулем низкая, спортивная, а к количеству и диапазонам регулировок седоков не в состоянии придраться люди самых разных габаритов.

А вот на второй ряд проникать сложнее, нежели в седане А4. Что, впрочем, понятно, крыша здесь более низкая (хотя с двухдверным купе ее все же не сравнить). Пространство для ног опять-таки идентично седану и примерно на 6 см превосходит вариант купе. Над головой места тоже меньше, чем в А4, но для моих 180 см вполне достаточно. И если в купе я подпираю макушкой потолок, то в хэтчбеке контакта с крышей не испытываю, даже если откидываюсь на подголовник. Более того, здесь места по высоте даже чуть больше, чем в старшем по рангу пятидверном купе Audi A7. Словом, я ожидал гораздо меньшего простора. К тому же такие нюансы, как отлично спрофилированный диван и индивидуальная климатическая система (опция) для задней части салона, делают пребывание на втором ряду еще комфортнее.

…провожаем по шасси

Во время теста я опробовал две модификации новинки: 190-сильную турбодизельную A5 Sportback и 354-сильную S5 Sportback. Начинаю с дизеля. Агрегат, работающий на солярке, поразил плавностью работы на холостых оборотах и отличной тягой на скоростях до «сотни». Дальше интенсивность разгона стихает, а после 180 км/ч ускорение становится и вовсе ленивым.

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Мне удалось на автобане раскочегарить автомобиль до 215 км/ч, но это далось ему, честно скажу, с трудом. Впрочем, для России сей факт все равно не актуален. Главное, что при разрешенных нашими правилами скоростях двигатель ведет себя великолепно, как и роботизированная 7-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями, переключающаяся своевременно и плавно. Лишь при режиме «педаль в пол» появляются легкие толчки, добавляющие процессу толику спортивности.

Автомобиль монументально держит прямую на высокой скорости и азартен в поворотах. Жаль только, что извилистых дорог во время теста было мало, ведь именно на них полностью раскрывается потенциал шасси. Острый и насыщенный реактивным действием руль обеспечивает четкую смену курса. Недостаточная поворачиваемость минимальна, а кренов практически и нет. Словом, на этом «немце» хочется ехать быстро, и чем быстрее, тем больше удовольствия получит водитель.

Однако подвеска жестковата. Даже в самом мягком режиме электронно-управляемых амортизаторов (опция) я чувствую довольно резкие толчки на небольших изъянах немецких и датских дорог, но с энергоемкостью никаких проблем нет. Правда, эта жесткость при таких спортивных повадках машины воспринимается органичной, и дискомфорта я не ощущаю. И хотя на втором ряду потряхивает уже более ощутимо, значимых претензий к комфорту тоже нет.

Ну, а «на сладкое» – версия S5 Sportback. Вот уж где настоящий спорт! Мощный 6-цилиндровый турбомотор радует благородным звуком (правда, сильно приглушенным), а его крутящий момент кажется поистине неисчерпаемым. Стрелка спидометра в считанные секунды пролетает отметку 100 км/ч и стремительно движется ко второй «сотне». Да и после 200 км/ч разгон продолжает впечатлять – до электронного ограничителя автомобиль добирается легко и непринужденно. У этой модификации, в отличие от предыдущей, не роботизированная трансмиссия, а обычный гидромеханический «автомат». И пусть он действует чуть медленнее, зато переключения вообще незаметны. Тормоза же, как показал вышеупомянутый эпизод с бабулей, обеспечивают интенсивное и надежное замедление с максимальной скорости. Кроме того, в любых режимах движения педаль тормоза обладает отменной информативностью.

В движении модификация S5 Sportback ощущается более солидной и тяжелой, чем дизельная версия, из-за массивного двигателя под капотом. Как результат, по автобану «эска» движется еще стабильнее. И на извилистой дороге вес передка заметен – хэтчбек чуть сильнее упирается на входе в поворот. Но мой тестовый экземпляр оснащен опционным активным дифференциалом (прерогатива исключительно версии S5), перебрасывающим тягу на заднее внешнее по отношению к повороту колесо и буквально заталкивающим автомобиль в вираж. Нужно нажать на «газ» посильнее, и Sportback буквально выстрелит из него.

Но, главное, S-версия по плавности хода заметно превосходит дизельную модификацию, хотя, по идее, все должно быть наоборот. И куда подевались резкие толчки на неровностях? Ведь я еду по тем же самым дорогам, и колеса у обеих машин с одинаковыми дисками и шинами. Здесь подвеска работает мягко даже на задних сиденьях, правда, немного жестче, чем спереди. Вспоминаю свой прошлогодний тест А5 и S5 в кузове купе – там тоже «эска» была заметно комфортнее 4-цилиндровых А5, причем и дизельной, и бензиновой.

Словом, тем, кто хочет от автомобиля «спорта» и не особо заботится о плавности хода, отлично подойдут начальные версии модели. За переднеприводную бензиновую модификацию (190 л.с.) просят от 2 355 000 рублей, а наиболее доступный вариант с турбодизелем (и полным приводом) стоит 2 590 000 рублей. Но если требуется и динамика, и комфорт, то лучше S-версии ничего нет! Ее оценивают минимум в 3 850 000 рублей. Но уж поверьте, она того стоит.  

Технические характеристики Audi S5 Sportback

Габариты, мм

4752х1843х1384

Колесная база, мм

2825

Диаметр разворота, м

11,7

Дорожный просвет, мм

нет данных

Объем багажника, л

480

Снаряженная масса, кг

1735

Тип двигателя

V6 бензиновый с турбонаддувом

Рабочий объем, куб. см

2995

Макс. мощность, л.с./об/мин

354/5400–6400

Макс. момент, Нм/об/мин

500/1370–4500

Привод

полный

Трансмиссия

8-диапазонная автоматическая

Шины спереди/сзади

245/40R18

Макс. скорость, км/ч

250

Время разгона 0–100 км/ч, с

4,7

Расход топлива (городской), л/100 км

7,3

Объем бака, л

58

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