Существует ли автомобиль со спортивным нравом, элегантным дизайном, да еще и практичный во всех отношениях, будь то загородная семейная поездка или светский раут? Скажете, такое невозможно? Ан нет! Компания Audi предложила не ломать голову и обратить внимание на пятидверное купе A5 Sportback и его «заряженную» версию S5 Sportback

Вот он – немецкий безлимитный автобан, в левом ряду которого я мчусь на новом 354-сильном Audi S5 Sportback в направлении границы с Данией. Складывается ощущение, что это идеальная среда его обитания: стрелка спидометра уже застыла на электронном ограничителе в районе 260 км/ч, обгоняемые машины мелькают, словно в ускоренном видео, а в салоне моего автомобиля тишь да гладь – звукоизоляция такая, что ни шума мотора, ни шин, да и вообще звуков извне не наблюдается. И курсовая устойчивость просто феноменальная – «ингольштадтец» держит курс до такой степени точно и непринужденно, что кажется, если отпущу руль, ничего не изменится.

Единственное, за чем приходится следить на такой скорости, это «тихоходы» в правых полосах, которые, словно камикадзе, не глядя, бросаются в мой ряд для обгона еще более медленных автомобилей. Вот и пожилая немка умудрилась встать передо мной так неожиданно и резво, будто специально хотела подставить «зад» своей малолитражки под элегантную «мордашку» S5 Sportback… Благо тормоза у него – просто с мертвой хваткой и моментально осаживают автомобиль с высоких скоростей.

Так что замедлиться не составило труда, и даже пульс у меня не участился. А вот бабуля разозлила, так как еще несколько минут «путалась» под колесами. Но все-таки наступил тот миг, когда она изволила подвинуться, а при ее обгоне я поймал на себе женский презрительно-завистливый взгляд. Еще бы, такой автомобиль!

Встречаем по одежке…

Помнится, во время прошлогоднего тест-драйва нового купе Audi A5 я остался под впечатлением от его дизайна, потому что он наконец стал эмоциональным, чего не скажешь о подавляющем большинстве моделей этой марки, в том числе и о седане А4 последнего поколения. Об А4 вспомнил не случайно – новый A5 Sportback построен именно на его платформе, хотя и имеет внешность удлиненного А5 в кузове купе. Можно лишь похвалить дизайнеров – автомобиль эффектен, элегантен, да и вообще красив.

Замечу, платформа у купе А5 и седана А4 одна, лишь измененная под нужды каждой из моделей. В седане колесная база длиннее «купейной» на 61 мм, а у купе более широкая колея – на 15 мм спереди и на 13 сзади. Так вот, у модификации A5 Sportback колесная база, как у седана, а ширина колеи – как у купе. То есть и о просторе для задних пассажиров подумали, и об управляемости, и о багаже – кузов хэтчбек с полноценной пятой дверью значительно практичнее, нежели седан.

По сравнению с предшественником Audi A5 Sportback «похудел» на 85 кг. Салон прибавил в длину чуть больше 2 см, стал на сантиметр шире, а у задних пассажиров образовалось больше места для ног. Объем багажного отсека по прежнему составляет 480 л, впрочем, увеличивать и не нужно, так как он уже остается самым вместительным в классе. При этом пятая дверь даже в базовой комплектации оснащается электроприводом, а опционально – функцией дистанционного открытия с помощью «пинка» ногой под бампер.

Технически хэтчбек идентичен купе. И гамма моторов «купейная», что означает отсутствие силовых агрегатов объемом меньше 2 л, которые есть у седана. Это два варианта 2-литрового бензинового турбированного агрегата мощностью 190 и 249 л.с., 2-литровый 190-сильный турбодизель и, наконец, 3-литровый бензиновый наддувный двигатель, развивающий 354 л.с. Последний устанавливается на модификацию S5 Sportback. Начальная бензиновая версия (190 л.с.) имеет только передний привод, остальные версии полноприводные. Точно так же, как седан и купе, хэтчбек оборудован множеством электронных ассистентов и имеет выход в Глобальную паутину.

Если пересесть в салон версии Sportback после купе А5 или седана А4, отличий не найти. В интерьере доминирует стиль техно с геометрически правильными линиями и поверхностями, а дефлекторы системы вентиляции гармонично вписаны в переднюю панель. Электронная «приборка» предлагает несколько видов отображения информации. Картинка качественная, но в любом виде несколько перегружена данными. Выглядит все это, конечно, современно, но лично я предпочел бы стандартную панель с настоящими приборами, потому что она смотрится более стильно и дорого. А вот качество сборки, как и отделочных материалов, наверняка удовлетворит даже самого взыскательного привереду.

В эргономике тоже придраться не к чему: обновленный интерфейс MMI получил клавиши, которыми можно пользоваться на ощупь, а тачпадом легко управлять с помощью жестов, привычных по смартфонам. В сравнении с предшественником пользовательский интерфейс меню у Audi А5 Sportback интеллектуальнее, он лучше «чувствует» водителя.

Передние сиденья что в A5 Sportback, что в «оспортивленной» версии S5 великолепны – плотный наполнитель, эффективная (но не тесная) поддержка по бокам и идеальный профиль, словно повторяющий контуры тела. Посадка за рулем низкая, спортивная, а к количеству и диапазонам регулировок седоков не в состоянии придраться люди самых разных габаритов.

А вот на второй ряд проникать сложнее, нежели в седане А4. Что, впрочем, понятно, крыша здесь более низкая (хотя с двухдверным купе ее все же не сравнить). Пространство для ног опять-таки идентично седану и примерно на 6 см превосходит вариант купе. Над головой места тоже меньше, чем в А4, но для моих 180 см вполне достаточно. И если в купе я подпираю макушкой потолок, то в хэтчбеке контакта с крышей не испытываю, даже если откидываюсь на подголовник. Более того, здесь места по высоте даже чуть больше, чем в старшем по рангу пятидверном купе Audi A7. Словом, я ожидал гораздо меньшего простора. К тому же такие нюансы, как отлично спрофилированный диван и индивидуальная климатическая система (опция) для задней части салона, делают пребывание на втором ряду еще комфортнее.

…провожаем по шасси

Во время теста я опробовал две модификации новинки: 190-сильную турбодизельную A5 Sportback и 354-сильную S5 Sportback. Начинаю с дизеля. Агрегат, работающий на солярке, поразил плавностью работы на холостых оборотах и отличной тягой на скоростях до «сотни». Дальше интенсивность разгона стихает, а после 180 км/ч ускорение становится и вовсе ленивым.

Мне удалось на автобане раскочегарить автомобиль до 215 км/ч, но это далось ему, честно скажу, с трудом. Впрочем, для России сей факт все равно не актуален. Главное, что при разрешенных нашими правилами скоростях двигатель ведет себя великолепно, как и роботизированная 7-ступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями, переключающаяся своевременно и плавно. Лишь при режиме «педаль в пол» появляются легкие толчки, добавляющие процессу толику спортивности.

Автомобиль монументально держит прямую на высокой скорости и азартен в поворотах. Жаль только, что извилистых дорог во время теста было мало, ведь именно на них полностью раскрывается потенциал шасси. Острый и насыщенный реактивным действием руль обеспечивает четкую смену курса. Недостаточная поворачиваемость минимальна, а кренов практически и нет. Словом, на этом «немце» хочется ехать быстро, и чем быстрее, тем больше удовольствия получит водитель.

Однако подвеска жестковата. Даже в самом мягком режиме электронно-управляемых амортизаторов (опция) я чувствую довольно резкие толчки на небольших изъянах немецких и датских дорог, но с энергоемкостью никаких проблем нет. Правда, эта жесткость при таких спортивных повадках машины воспринимается органичной, и дискомфорта я не ощущаю. И хотя на втором ряду потряхивает уже более ощутимо, значимых претензий к комфорту тоже нет.

Ну, а «на сладкое» – версия S5 Sportback. Вот уж где настоящий спорт! Мощный 6-цилиндровый турбомотор радует благородным звуком (правда, сильно приглушенным), а его крутящий момент кажется поистине неисчерпаемым. Стрелка спидометра в считанные секунды пролетает отметку 100 км/ч и стремительно движется ко второй «сотне». Да и после 200 км/ч разгон продолжает впечатлять – до электронного ограничителя автомобиль добирается легко и непринужденно. У этой модификации, в отличие от предыдущей, не роботизированная трансмиссия, а обычный гидромеханический «автомат». И пусть он действует чуть медленнее, зато переключения вообще незаметны. Тормоза же, как показал вышеупомянутый эпизод с бабулей, обеспечивают интенсивное и надежное замедление с максимальной скорости. Кроме того, в любых режимах движения педаль тормоза обладает отменной информативностью.

В движении модификация S5 Sportback ощущается более солидной и тяжелой, чем дизельная версия, из-за массивного двигателя под капотом. Как результат, по автобану «эска» движется еще стабильнее. И на извилистой дороге вес передка заметен – хэтчбек чуть сильнее упирается на входе в поворот. Но мой тестовый экземпляр оснащен опционным активным дифференциалом (прерогатива исключительно версии S5), перебрасывающим тягу на заднее внешнее по отношению к повороту колесо и буквально заталкивающим автомобиль в вираж. Нужно нажать на «газ» посильнее, и Sportback буквально выстрелит из него.

Но, главное, S-версия по плавности хода заметно превосходит дизельную модификацию, хотя, по идее, все должно быть наоборот. И куда подевались резкие толчки на неровностях? Ведь я еду по тем же самым дорогам, и колеса у обеих машин с одинаковыми дисками и шинами. Здесь подвеска работает мягко даже на задних сиденьях, правда, немного жестче, чем спереди. Вспоминаю свой прошлогодний тест А5 и S5 в кузове купе – там тоже «эска» была заметно комфортнее 4-цилиндровых А5, причем и дизельной, и бензиновой.

Словом, тем, кто хочет от автомобиля «спорта» и не особо заботится о плавности хода, отлично подойдут начальные версии модели. За переднеприводную бензиновую модификацию (190 л.с.) просят от 2 355 000 рублей, а наиболее доступный вариант с турбодизелем (и полным приводом) стоит 2 590 000 рублей. Но если требуется и динамика, и комфорт, то лучше S-версии ничего нет! Ее оценивают минимум в 3 850 000 рублей. Но уж поверьте, она того стоит.

Технические характеристики Audi S5 Sportback Габариты, мм 4752х1843х1384 Колесная база, мм 2825 Диаметр разворота, м 11,7 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 480 Снаряженная масса, кг 1735 Тип двигателя V6 бензиновый с турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 2995 Макс. мощность, л.с./об/мин 354/5400–6400 Макс. момент, Нм/об/мин 500/1370–4500 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 245/40R18 Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 4,7 Расход топлива (городской), л/100 км 7,3 Объем бака, л 58