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27 янв 2021

Audi Q9: подробности

Audi Q9: подробности
Автор фото: фирма-производитель

Вслед за Mercedes  и BMW со своими моделями GLS и X7 флагманский кроссовер решили сделать и в Audi. Новинка получит индекс Q9

Разумеется, что кроссовер будет очень большим. По неподтвержденным данным,  габариты его достигнут пяти метров в длину и двух метров в ширину. Колесная база у машины тоже внушительная – целых три метра. По этому параметру немецкий флагман, пусть на миллиметры, но обыграет американского мастодонта Cadillac Escalade. Что до внешнего облика новинки, то он будет перекликаться с ныне существующими моделями Q7 и Q8.

Что до техники, то платформа здесь будет использована старая – MLB (текущий Q7, как раз, построен на ней).  Однако, с тележкой пройдут некоторые модернизации. В основном они будут направлены на внедрение в архитектуру бензиновых силовых установок с технологией мягкого гибрида c дополнительной 48-вольтовой сетью на борту.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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