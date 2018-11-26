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26 ноя 2018

AUDI везет в Лос-Анджелес электрический седан

AUDI везет в Лос-Анджелес электрический седан

Американский автосалон определенно будет богат на новинки. Сейчас стало известно о том, что концерн Audi  презентует на нем свой электрический седан

О модели неизвестно практически ничего. Совершенно ясно, что это будет лишь концепт . По предварительной информации он получит название e-tron GT. Сам по себе он будет представлять собой четырехдверное купе с высоким уровнем динамики и спортивной управляемостью. Обещано, что e-tron GT "привнесет все электрические инновации в линейку Audi Sport". Таким образом, не исключено, что речь идет о подготовке к выходу на рынок четырехдверного электрического суперкара.

Интересно, что Audi e-tron GT создан в тесном сотрудничестве с компанией Porsche. Однако та, в свою очередь,  активно развивает направление электрических спорткаров, и недавно анонсировала свою собственную модель Taycan. Поговаривают, что в обеих моделях будут использоваться совместные наработки. Хотя некоторые эксперты полагают, что электрические седаны могут разделить одну и ту же платформу.

Сообщается, что серийный седан Audi e-tron GT должен выйти в 2020 году, производство наладят на заводе компании в немецком городе Некарсульм. Всего к 2025 году Audi обещает выпустить 12 электромобилей разных классов: первым стал кроссовер e-tron, а на очереди его купеобразная версия под именем e-tron Sportback.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю, АвтоВести

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