В рамках своей ежегодной прессконференции компания Audi подтвердила планы запуска в производство нового кроссовера Q4. Фотографий новинки пока нет, но доподлинно известно, что фактически Q4 станет серийным воплощением концепта Audi TT Offroad (на фото), представленного в Пекине еще в 2014 году. Главным визуальным отличием автомобиля от других кроссоверов Audi станет покатая крыша и откидной задний борт

Пятиместный кроссовер будет построен на платформе MQB, хорошо известной по второму поколению модели Q3, но в отличии от него новинка будет дороже стоить и конкурировать с такими автомобилями как BMW X2, Range Rover Evoque и Mercedes-Benz GLA. Так же известно, что вслед за ростом размеров нового Q3, подтянется и Q4: точных данных пока нет, но инженеры Audi уверяют, что новинка будет длиннее 4500 мм, что примерно на 110 мм больше аналогичного показателя второго поколения Q3.

Внутри новый Q4 будет щеголять мониторами Full-HD вместо традиционных приборных панелей, научится распознавать жесты водителя и выполнять их команды. Получит мультимедийную систему с монитором в 9,2 дюйма, а так же беспроводной зарядник для гаджетов. Гамма двигателей точно не известна, но специалисты предполагают, что на Q4 могут использоваться обновленные 1,5 и 2-литровые бензиновые и дизельные «четверки», а так же полностью новый 2,5-литровый 5-цилиндровый рядник с мощностью около 400 лошадиных сил в версии RS Q4. Помимо этого в гамме комплектаций непременно будет и гибридный Q4 e-tron.