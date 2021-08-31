В Audi готовятся представить новый шоу-кар

Второго сентября немецкий концерн покажет новый концепт под названием Grandsphere. Публичная премьера состоится шестого числа - в рамках международной автомобильной выставки в Мюнхене

Наши зарубежные коллеги сообщают, что Grandsphere будет представлять собой лифтбэк с интересными дизайнерскими решениями вроде камер вместо зеркал заднего вида или "суицидальных" задних дверей. Интерьер будет практически полностью позаимствован у концепта Skysphere.

Техническая начинка не раскрывается, но наши коллеги из Motor1 предполагают, что новинка получит в свое распоряжение мощную электрическую силовую установку, которая будет состоять из двух двигателей. Также доподлинно известно, что автомобиль оборудуют самым совершенным на данный момент автопилотом четвертого уровня.