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31 авг 2021

В Audi готовятся представить новый шоу-кар

В Audi готовятся представить новый шоу-кар
Автор фото: фирма-производитель

Второго сентября немецкий концерн покажет новый концепт под названием Grandsphere. Публичная премьера состоится шестого числа -  в рамках международной автомобильной выставки в Мюнхене

Наши зарубежные коллеги сообщают, что Grandsphere будет представлять собой  лифтбэк с интересными дизайнерскими решениями вроде камер вместо зеркал заднего вида или "суицидальных" задних дверей.  Интерьер будет практически полностью позаимствован у концепта Skysphere.

Техническая начинка не раскрывается, но наши коллеги из Motor1 предполагают, что  новинка получит в свое распоряжение мощную электрическую силовую установку, которая будет состоять из двух двигателей.  Также доподлинно известно, что автомобиль оборудуют самым совершенным на данный момент автопилотом четвертого уровня.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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