BMW сокращает свой модельный ряд

Компания BMW прекратила производство одной из своих нишевых моделей — хэтчбека 3-Series Gran Turismo

Как сообщает Autocar, в 2020 году между седаном и универсалом BMW третьей серии больше не будет промежуточной модели: производство 3-Series GT завершено. Ещё в мае прошлого года тогдашний глава BMW Харальд Крюгер в ходе оглашения финансовых итогов за первый квартал упомянул, что у хэтчбека Gran Turismo не будет преемника в новом поколении. Причина такого решения весьма прозаична: автомобиль по результатам продаж безнадёжно отставал от кроссоверов.

Интересно, что прекращение производства "Трешки" GT, стало одной из грядущих мер по сокращению расходов для BMW, наряду с планируемым с 2021 года уменьшением количества предлагаемых силовых агрегатов. В краткосрочной перспективе это позволит концерну сэкономить как минимум 12 миллиардов евро.