Alpina «зарядит» кроссовер BMW X7

При этом Бовензипен не стал раскрывать каких-либо подробностей о новинке и о том, какие доработки ожидают кроссовер. Как сообщает издание Autocar, он рассказал лишь о примерных сроках производства — компания может вывести на рынок «заряженный» X7 только ближе к 2020 году. Это решение объясняется тем, что сейчас наладить производство невозможно, поскольку спрос на новинку довольно высокий, а автомобили BMW и Alpina собираются на одной сборочной линии.

К слову, Бовензипен поделился и некоторой информацией о свернутом проекте по улучшению гибрида i8.Ателье успело построить прототип и провести несколько дорожных тестов, но руководство BMW запретило серийное производство, сославшись на то, что автомобиль перестал соответствовать «зеленой» философии линейки.