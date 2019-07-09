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9 июл 2019

Alpina «зарядит» кроссовер BMW X7

Alpina «зарядит» кроссовер BMW X7
Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор Alpina Андреас Бовензипен заявил, что компания создаст свою версию нового кроссовера BMW X7. Ожидается, что работы над новинкой начнутся ближе к 2020 году.

При этом Бовензипен не стал раскрывать каких-либо подробностей о новинке и о том, какие доработки ожидают кроссовер. Как сообщает издание Autocar, он рассказал лишь о примерных сроках производства — компания может вывести на рынок «заряженный» X7 только ближе к 2020 году. Это решение объясняется тем, что сейчас наладить производство невозможно, поскольку спрос на новинку довольно высокий, а автомобили BMW и Alpina собираются на одной сборочной линии.

К слову, Бовензипен поделился и некоторой информацией о свернутом проекте по улучшению гибрида i8.Ателье успело построить прототип и провести несколько дорожных тестов, но руководство BMW запретило серийное производство, сославшись на то, что автомобиль перестал соответствовать «зеленой» философии линейки. 

 
 

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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