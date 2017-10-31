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31 окт 2017

Автомобиль Стива Джобса продадут с аукциона

Автомобиль Стива Джобса продадут с аукциона
Автор фото: RM Sothbey's

В декабре этого года в Нью-Йорке аукционный дом RM Sotheby’s намерен продать родстер BMW Z8, первым владельцем которого был основатель компании Apple Стив Джобс.

Родстер сам по себе довольно уникальная модель, которую многие считают вершиной автомобильного дизайна современности. Его обликом занимался Крис Бэнгл, который придал довольно спорный облик многим баварским моделям, но здесь маэстро реабилитировал себя полностью. Сделанный с оглядкой на классический BMW 507 родстер Z8 немедленно стал культовым. Родстер оснащался 4,9-литровым V8 мощностью 400 л.с. от BMW M5 и механической коробкой передач.

Стив Джобс приобрел машину в 2000 году, по легенде уговорил его на это глава Oracle Ларри Эллисон. Это был 67-й (из 5007 экземпляров) Z8, который выпустила BMW. Правда, уже в 2003 году Джобс продал машину. Ее новый владелец избавился от нее уже через год, но в 2006-м уговорил покупателя продать ему родстер обратно. В аукционном доме говорят, что родстер идет с полной сервисной историей, а также оригинальными инструкциями и руководством по эксплуатации.

А еще этот автомобиль оснащен мобильником. Современный по тем временам и архаичный сегодня кнопочный телефон Motorola брендирован BMW. Через семь лет после его появления Стив Джобс произведет революцию на рынке мобильной связи, представив первый iPhone.

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При написании новости использовалась информация:
RM Sothbey's

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