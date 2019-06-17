Автомобили BMW «потеряют» двигатель V12

BMW прекратит выпуск автомобилей с двигателями V12 со сменой поколений 7-Series. Это означает, что текущая версия флагманского седана окажется последней с 12-цилиндровым мотором

Слухи о скором отказе от V12 появлялись и ранее, однако в полной мере они не сбылись: тогда сообщалось, что старший мотор останется в прошлом уже при обновлении, но рестайлинговую «семерку», представленную в январе, по-прежнему выпускают в том числе и с таким ДВС. Похоже, в этот раз все серьезно: о том, что дни V12 сочтены, рассказал лично глава подразделения BMW M GmbH Маркус Флаш.

Сообщается, что отказ от V12 не в последнюю очередь связан с более строгими нормами сертификации WLTP, которые начали действовать в Европе осенью 2018 года. В действительности наличие версии с V12 уже давно носит лишь имиджевый смысл. На тех же автомобилях M-серии фирменный 4,4-литровый V8 развивает больше мощности, к примеру, 625 л.с. на BMW M5 Competition.