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17 июн 2019

Автомобили BMW «потеряют» двигатель V12

Автомобили BMW «потеряют» двигатель V12
Автор фото: фирма-производитель

BMW прекратит выпуск автомобилей с двигателями V12 со сменой поколений 7-Series. Это означает, что текущая версия флагманского седана окажется последней с 12-цилиндровым мотором

Слухи о скором отказе от V12 появлялись и ранее, однако в полной мере они не сбылись: тогда сообщалось, что старший мотор останется в прошлом уже при обновлении, но рестайлинговую «семерку», представленную в январе, по-прежнему выпускают в том числе и с таким ДВС. Похоже, в этот раз все серьезно: о том, что дни V12 сочтены, рассказал лично глава подразделения BMW M GmbH Маркус Флаш.

Сообщается, что отказ от V12 не в последнюю очередь связан с более строгими нормами сертификации WLTP, которые начали действовать в Европе осенью 2018 года. В действительности наличие версии с V12 уже давно носит лишь имиджевый смысл. На тех же автомобилях M-серии фирменный 4,4-литровый V8 развивает больше мощности, к примеру, 625 л.с. на BMW M5 Competition.

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При написании новости использовалась информация:
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