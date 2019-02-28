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28 фев 2019

Автомобили BMW получат новую операционную систему

Автомобили BMW получат новую операционную систему
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что эра автомобильного комплекса iDrive подошла к концу. Концерн BMW заявил, что в 2021 году будет представлена абсолютно новая система с  возможностью управления голосом и жестами

BMW радикально пересматривает свою концепцию автомобильных систем. Уже через два года на рынке должно появиться так называемое «естественное взаимодействие», которое представляет собой комбинацию из отслеживания взгляда пассажиров, их жестов и голосовых команд.  Все действия водителя будут фиксироваться двумя камерами, одна из которых прямо перед водителем, другая - на высоте внутреннего зеркала. Они отслеживают направление взгляда водителя и его жесты. Кроме того, они могут определять степень его усталости.

Вторым компонентом умной связки станет виртуальный ассистент, при помощи которого можно не только управлять автомобильными функциями , например, климат-контролем или, мультимедиа, но и взаимодействовать с окружающей средой. Например, можно будет запросить информацию о ближайшем отеле и даже забронировать в нем номер.

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При написании новости использовалась информация:
autobild.de

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