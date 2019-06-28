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28 июн 2019

Автомобили BMW теперь можно напечатать

Автомобили BMW теперь можно напечатать
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW предложила всем желающим распечатать собственный автомобиль, точнее сказать макет концепта Vision M Next

Макет можно распечатать в любом размере — итоговый суперкар может быть размером с игрушечную модель, а может быть размером с настоящий автомобиль. Пользователи получают только «кузов», без каких-либо силовых агрегатов и наполнения. Кроме того, чтобы распечатанный макет стал похож на настоящий концепт, его придется раскрасить.

Что касается самого концепта, то он был представлен в этот вторник. В серийное производство автомобиль запускать не будут. Сам по себе прототип Vision M Next задумывался исключительно как шоукар, в котором будет воплощено будущее дизайна всей М-линейки. Многие решения, как визуальные, так и технические, скорее всего будут реализованы в ближайшие 10 лет на новых автомобилях бренда.

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