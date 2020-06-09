«Автотор» остановит производство BMW

Завод «Автотор» в Калининграде с середины июня и до конца месяца приостановит производство автомобилей BMW. Причина — в нехватке компонентов

«С учетом остановки весной 2020 года заводов BMW в Европе и США в логистической цепочке поставок автокомпонентов образовался временной люфт. С середины июня производство BMW на заводе «Автотор» в Калининграде будет приостановлено. В начале июля планируется возобновить работу конвейера и выйти на штатный режим производства», — цитирует ТАСС генерального директора Руслана Садыкова.

Сотрудников не будут отправлять в вынужденный прогул: их задействуют во внеплановых и планово-предупредительных мероприятиях по обслуживанию оборудования. Ранее глава BMW Group Russia Штефан Тойхерт сообщал, что сейчас сборочные мощности BMW на «Автоторе» загружены на 70%, однако уже в июле автоконцерн рассчитывает выйти на докризисный уровень. Проблема с автокомпонентами будет решена к середине — концу июля, предполагает Тойхерт. По прогнозу BMW, в июне российский рынок сократится на 20%, а продажи компании — на 10-15%. Это свидетельствует о постепенном восстановлении спроса.