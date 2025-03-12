«Автотор» снова собирает BMW: на заводе выпустили партию X5 и X6

На калининградском заводе «Автотор» выпустили небольшую партию кроссоверов BMW X5 и X6. Это первые автомобили BMW, произведенные в России после ухода компании в 2022 году

Сборка была выполнена из оставшихся на заводе машинокомплектов. Однако в документах год производства указан 2025-й. Все выпущенные модели получили трехлитровый турбодизель на 249 л.с., восьмиступенчатый «автомат» и полный привод.

Продавать автомобили планируют по цене от 13,1 млн рублей. Согласно опубликованным данным, всего на заводе «Автотор» собрали 117 экземпляров. Компания официально не подтвердила информацию о возобновлении производства кроссоверов BMW X5 и X6.