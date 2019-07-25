BMW 2 серии Gran Coupe: известны подробности

Компания BMW поделилась официальной информацией о новом седане 2 серии Gran Coupe, который сейчас проходит финальные предсерийные тесты.
Как и его главный конкурент, Mercedes-Benz CLA, Gran Coupe 2 серии — компактный седан с безрамочными дверями, который построен на базе пятидверного хэтчбека. В данном случае — это платформа FAAR с поперечным расположением двигателя от 1 серии нового поколения. Базовые модификации BMW 2 серии Gran Coupe получат передний привод, но сейчас в компании рассказали только о топ-версии M235i xDrive. У неё будут двухлитровая бензиновая «турбочетвёрка» мощностью 306 л.с. (450 Н·м), восьмиступенчатый «автомат», полный привод с муфтой подключения задней оси и самоблокирующимся дифференциалом Torsen на передней.
Важно заметить, что от хэтчбека 1 серии седан получит и комплекс ARB, который представляет собой продвинутую систему контроля тяги, объединённую в модуль с блоком управления двигателем. Это позволяет электронике в три раза быстрее фиксировать проскальзывание колёс и оперативнее реагировать на действия водителя