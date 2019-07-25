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25 июл 2019

BMW 2 серии Gran Coupe: известны подробности

BMW 2 серии Gran Coupe: известны подробности
Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW поделилась официальной информа­цией о новом седане 2 серии Gran Coupe, который сейчас проходит финальные пред­серий­ные тесты. 

Как и его главный конкурент, Mercedes-Benz CLA, Gran Coupe 2 серии — компактный седан с безрамоч­ными дверями, который построен на базе пяти­дверного хэтчбека. В данном случае — это платформа FAAR с поперечным расположе­нием двигателя от 1 серии нового поколения. Базовые модификации BMW 2 серии Gran Coupe получат передний привод, но сейчас в компании рассказали только о топ-версии M235i xDrive. У неё будут двух­литровая бензиновая «турбо­четвёрка» мощностью 306 л.с. (450 Н·м), восьми­ступенчатый «автомат», полный привод с муфтой подключе­ния задней оси и самоблоки­рующимся дифферен­циалом Torsen на передней.

Важно заметить, что от хэтчбека 1 серии седан получит и комплекс ARB, который представляет собой продвинутую систему контроля тяги, объединённую в модуль с блоком управ­ления двигателем. Это позволяет электро­нике в три раза быстрее фиксировать проскальзы­вание колёс и оперативнее реагировать на действия водителя

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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