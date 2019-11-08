BMW зарядит дизельные универсалы

Речь идет об универсале третей серии, который уже имеет заряженную модификацию с индексом M340i, которая подразумевает наличие 387-сильной трехлитровой бензиновой "шестерки"

По данным ресурса BMW Blog, в Мюнхене собираются соорудить альтернативу – с дизельным мотором и индексом M340d. Сообщается, что двигатель позаимствуют у кроссоверов X3 M40d / X4 M40d. Соответственно, универсал получит в свое распоряжение 326 л.с. и внушительные 680 Нм крутящего момента, реализовывать которые станет система полного привода.

Любопытно, что привод на все колеса планируется сделать единственным вариантом, то есть о заднем приводе на таком универсале можно забыть в принципе. Не получит индекс M340d и седан - мощный дизель останется эксклюзивом для немецкого «сарайчика». Подробностей о динамике универсала пока нет, но, опираясь на характеристики BMW X3 M40d, можно предположить, что разгон до 100 км/ч у него займет менее 5 секунд.