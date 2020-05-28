BMW анонсировала мощный дизель

Трехлитровую рядную «шестерку» на тяжелом топливе установят в том или ином виде сразу на десяток моделей

Шестицилиндровый агрегат объемом 3,0 л получил модернизированную систему турбонаддува, которая состоит из двух компрессоров низкого и высокого давления с изменяемой геометрией, доработанный впрыск, улучшенную систему очистки выхлопных газов, а еще – 48-вольтовую электрическую «надстройку». К слову, в BMW заявили, что планируют увеличить количество «умеренных гибридов» в линейке с нынешних 14 сразу до 51 модели.

Новый дизельный агрегат в базовой модификации сможет развивать 286 л.с. и 650 Нм крутящего момента (по подсчетам фирмы, это на 21 л.с. и 30 Нм больше, чем у предшествующего мотора). В таком виде его планируется устанавливать на седан 7-й серии в исполнении 730d с двумя вариантами колесной базы и типа привода, а с обозначением xDrive30d мотор появится на кроссоверах X3, X4, X5 и X6.